Εθνική μπάσκετ: Ο «τελικός» με την Ισπανία για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο

Σε μια αναμέτρηση με χαρακτήρα «τελικού», η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ τίθεται αντιμέτωπη σήμερα, Κυριακή (29/11), με την Ισπανία. Ο αγώνας, που διεξάγεται στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του Group I των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027, είναι κρίσιμος για την πορεία της «γαλανόλευκης» στη διοργάνωση.

Η κρίσιμη αναμέτρηση για την πρόκριση

Η Εθνική βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο, καθώς δεν έχει μεγάλα περιθώρια για νέες απώλειες βαθμών. Η σημερινή αναμέτρηση με την Ισπανία είναι ζωτικής σημασίας για την ομάδα, καθώς μια νίκη θα της επιτρέψει να διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες της για πρόκριση στο MundoBasket 2027.

Ο αγώνας αποτελεί μέρος των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027, με την ελληνική ομάδα να δίνει μια μάχη για να εξασφαλίσει την παρουσία της στην κορυφαία διοργάνωση.

Η βαθμολογική θέση της Εθνικής

Η «γαλανόλευκη» βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση όσον αφορά τη μάχη της πρόκρισης. Με απολογισμό τέσσερις νίκες και πέντε ήττες, καταλαμβάνει την πέμπτη θέση του ομίλου.

Στη βαθμολογία, μπροστά από την Εθνική βρίσκονται η Ισπανία, η Ουκρανία, η Γεωργία και η Πορτογαλία, γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη για θετικό αποτέλεσμα στον σημερινό αγώνα.

Το «πρέπει» της νίκης

Για να διατηρήσει τις ελπίδες της για πρόκριση, η Εθνική καλείται να επαναλάβει την επιτυχία του πρώτου αγώνα απέναντι στους Ισπανούς. Στην προηγούμενη αναμέτρηση, η Ελλάδα είχε επικρατήσει με σκορ 108-106 στην παράταση.

Ένα πολύτιμο διπλό σήμερα θα αποτελέσει καθοριστικό βήμα για τη συνέχεια της πορείας της ομάδας στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ώρα και κανάλι μετάδοσης

Η αναμέτρηση ανάμεσα στην Ισπανία και την Ελλάδα είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 19:00.

Οι φίλαθλοι θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τον κρίσιμο αγώνα ζωντανά, καθώς η τηλεοπτική μετάδοση θα γίνει από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr