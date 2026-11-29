Η έντονη βροχόπτωση που εκτιμάται ότι θα πλήξει την Αττική τις επόμενες ώρες δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο για την ομαλή διεξαγωγή δύο σημαντικών αναμετρήσεων της Superleague. Πρόκειται για τους αγώνες Ατρόμητος - Παναθηναϊκός και ΑΕΚ - ΠΑΟΚ, οι οποίοι είναι προγραμματισμένοι για σήμερα, 29 Νοεμβρίου. Οι μετεωρολογικές προβλέψεις κάνουν λόγο για μεγάλες ποσότητες βροχής, κάτι που ενδέχεται να επηρεάσει τα γήπεδα και να οδηγήσει σε αναβολή των παιχνιδιών.

Κρίσιμες αναμετρήσεις στην Αττική

Η σημερινή ημέρα, 29 Νοεμβρίου, είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τη Superleague, καθώς περιλαμβάνει τη διεξαγωγή δύο ντέρμπι και ενός αρκετά δύσκολου παιχνιδιού. Όλες αυτές οι αναμετρήσεις έχουν άμεση σχέση με τις πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα, καθιστώντας τις ιδιαίτερης σημασίας για την εξέλιξη του πρωταθλήματος.

Ενώ ο αγώνας Άρης - Ολυμπιακός, που είναι προγραμματισμένος για τις 19:00, διεξάγεται εκτός Αττικής, τα άλλα δύο σημαντικά ματς θα λάβουν χώρα εντός των ορίων του νομού. Συγκεκριμένα, στις 17:00, ο Ατρόμητος θα υποδεχθεί τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό στο Περιστέρι, ενώ αργότερα, στις 21:00, στη Φιλαδέλφεια και την Allwyn Arena, θα διεξαχθεί η αναμέτρηση ΑΕΚ - ΠΑΟΚ.

Οι μετεωρολογικές προβλέψεις και ο κίνδυνος αναβολής

Η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, σύμφωνα με τις τελευταίες μετεωρολογικές προβλέψεις, οι οποίες κάνουν λόγο για έντονη βροχόπτωση. Οι εκτιμήσεις των ειδικών αναφέρουν ότι εντός της ημέρας προβλέπονται μεγάλες ποσότητες βροχής, γεγονός που εγείρει ανησυχίες για την ομαλή διεξαγωγή των ποδοσφαιρικών αγώνων.

Παρόλο που τόσο το γήπεδο του Περιστερίου όσο και η Allwyn Arena στη Φιλαδέλφεια είναι γνωστά για την προσοχή και τη φροντίδα που τους δίνεται, ο καιρός παραμένει απρόβλεπτος. Εξαιτίας της κόκκινης προειδοποίησης που έχει εκδοθεί για την Αττική, το ενδεχόμενο αναβολής των αγώνων δεν μπορεί να αποκλειστεί, καθώς οι συνθήκες ενδέχεται να καταστήσουν αδύνατη τη διεξαγωγή τους.

Ο ρόλος των διαιτητών και οι κανονισμοί

Η τελική απόφαση για τη διεξαγωγή ή την αναβολή των αγώνων θα ληφθεί από τους διαιτητές των αναμετρήσεων. Συγκεκριμένα, την εκτίμηση των συνθηκών στο Περιστέρι θα κάνει ο διαιτητής Τσέτσιλα, ενώ στη Φιλαδέλφεια, για τον αγώνα ΑΕΚ - ΠΑΟΚ, την απόφαση θα λάβει ο διαιτητής Πελίτο.

Βάσει του κανονισμού, σε περίπτωση που κάποιο από τα παιχνίδια, ή και τα δύο, αναβληθεί λόγω των καιρικών συνθηκών, τότε η διεξαγωγή του πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 24 ωρών. Αυτός ο κανονισμός δημιουργεί ένα νέο ζήτημα στον προγραμματισμό των ομάδων και της διοργανώτριας αρχής.

Επιπλέον προκλήσεις από πιθανή αναβολή

Η υποχρέωση διεξαγωγής των αναβληθέντων αγώνων 24 ώρες μετά την αρχική τους ημερομηνία δημιουργεί έναν νέο «μπελά» για το καλεντάρι των ομάδων. Ο λόγος είναι ότι το πρόγραμμα είναι ήδη φορτωμένο με άλλες διοργανώσεις.

Συγκεκριμένα, την Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου, έχει ήδη προγραμματιστεί η τελευταία αγωνιστική για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Μια πιθανή αναβολή των σημερινών αγώνων θα συμπέσει χρονικά με αυτή την υποχρέωση, καθιστώντας τον προγραμματισμό ιδιαίτερα δύσκολο για τις εμπλεκόμενες ομάδες και τις διοργανώτριες αρχές.

Με πληροφορίες από: Gazzetta