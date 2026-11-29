Μετά την αποχώρηση του Λιονέλ Μέσι από την Εθνική ομάδα της Αργεντινής, το ερώτημα για το μέλλον του ιστορικού αριθμού «10» βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Ο Λαουτάρο Μαρτίνες, ο 29χρονος επιθετικός της Ίντερ, ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να φορέσει τη φανέλα που τίμησαν ο Ντιέγκο Μαραντόνα και ο Μέσι. Ο ίδιος εξέφρασε την απόλυτη επιθυμία του, χαρακτηρίζοντας το ενδεχόμενο ως μεγάλη τιμή.

Το τέλος μιας εποχής και το ερώτημα για το «10»

Η ανακοίνωση του Λιονέλ Μέσι ότι λέει «αντίο» στην Εθνική ομάδα της Αργεντινής σηματοδότησε το τέλος μιας σημαντικής εποχής για την «αλμπισελέστε». Με την αποχώρηση του «Goat», όπως είναι γνωστός ο Μέσι, προέκυψε άμεσα το μεγάλο ερώτημα σχετικά με το ποιος θα είναι ο επόμενος κάτοχος του θρυλικού αριθμού «10».

Ο συγκεκριμένος αριθμός φανέλας δεν είναι απλώς ένας αριθμός, αλλά ένα σύμβολο που κουβαλάει τεράστιο βάρος και ιστορία. Έχει φορεθεί από δύο από τους σπουδαιότερους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών, τον Ντιέγκο Μαραντόνα και τον Λιονέλ Μέσι, γεγονός που τον καθιστά έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους και σεβαστούς αριθμούς στον παγκόσμιο αθλητισμό.

Η δήλωση του Λαουτάρο Μαρτίνες για τη φανέλα

Στο πλαίσιο των συζητήσεων για τη διαδοχή, ο Λαουτάρο Μαρτίνες ρωτήθηκε στην πατρίδα του για το ζήτημα του θρυλικού «10». Ο Αργεντινός επιθετικός δεν άφησε περιθώρια για αμφιβολίες σχετικά με τη θέση του. Η απάντησή του ήταν απόλυτα ειλικρινής και ξεκάθαρη, τονίζοντας την επιθυμία του να αναλάβει αυτό το βάρος.

Συγκεκριμένα, ο Μαρτίνες δήλωσε: «Εννοείται θα ήταν μεγάλη τιμή για εμένα να φορέσω το νούμερο «10» στην εθνική ομάδα της Αργεντινής. Ο Ντιέγκο Μαραντόνα το φόρεσε και μετά ο Λιονέλ Μέσι, ο σπουδαιότερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Έχω μοιραστεί τόσες υπέροχες στιγμές μαζί του».

Η αναμονή για την απόφαση της ομοσπονδίας

Παρά την έντονη επιθυμία του Λαουτάρο Μαρτίνες, η τελική απόφαση για τον νέο κάτοχο του αριθμού «10» ανήκει αποκλειστικά στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αργεντινής. Ο ίδιος ο Μαρτίνες επισήμανε ότι τίποτα δεν έχει αποφασιστεί ακόμα και ότι θα πρέπει να υπάρξει αναμονή.

«Ωστόσο τίποτα ακόμη δεν έχει αποφασιστεί. Θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι τον Μάρτιο να δούμε εάν θα το φορέσει κάποιος», συμπλήρωσε ο 29χρονος επιθετικός. Η ομοσπονδία δεν έχει γνωστοποιήσει ακόμα τις προθέσεις της, καθώς ο αριθμός «10» είναι συμβολικός και απαιτείται προσεκτική σκέψη πριν τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης σχετικά με την παραχώρηση της συγκεκριμένης φανέλας σε κάποιον διεθνή.

Η πορεία του Λαουτάρο Μαρτίνες με την «αλμπισελέστε»

Ο Λαουτάρο Μαρτίνες, εκτός από την παρουσία του στην Ίντερ, έχει μια αξιόλογη πορεία και με την Εθνική ομάδα της Αργεντινής. Μετράει συνολικά 87 συμμετοχές με την «αλμπισελέστε», δείχνοντας τη σταθερή του παρουσία στην ομάδα. Κατά τη διάρκεια αυτών των αγώνων, έχει καταφέρει να σκοράρει 42 φορές, συμβάλλοντας σημαντικά στην επιθετική γραμμή της χώρας του.

Το ντεμπούτο του με την Εθνική ομάδα πραγματοποιήθηκε στις 27 Μαρτίου 2008, όταν ήταν μόλις 20 ετών. Η πρώτη του εμφάνιση έγινε σε έναν φιλικό αγώνα, όπου η Αργεντινή γνώρισε την ήττα με 6-1 από την Ισπανία. Από τότε, ο Μαρτίνες έχει καθιερωθεί ως ένας από τους βασικούς πυλώνες της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Athletiko