Η Ίντερ Μαϊάμι, η ομάδα του Λιονέλ Μέσι, βρέθηκε αντιμέτωπη με έναν αγωνιστικό εφιάλτη, καθώς τα όνειρά της για υπεράσπιση των σκήπτρων της στο MLS μετατράπηκαν σε μια απογοητευτική πραγματικότητα. Η σεζόν σημαδεύτηκε από έναν οδυνηρό αποκλεισμό στο Champions Cup της CONCACAF και μια σειρά από ανεπιτυχή αποτελέσματα στο πρωτάθλημα, θυμίζοντας την πορεία της ομάδας το 2024.

Ο πρόωρος αποκλεισμός από το Champions Cup της CONCACAF

Τα όνειρα της Ίντερ Μαϊάμι για διάκριση στο Champions Cup της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής διαλύθηκαν από τη φάση των «16». Η ομάδα ήρθε αντιμέτωπη με το Νάσβιλ, όπου ο πρώτος αγώνας στο Τενεσί έληξε ισόπαλος χωρίς τέρματα, 0-0. Στη συνέχεια, στον εντός έδρας αγώνα, το αποτέλεσμα ήταν 1-1.

Αυτή η ισοπαλία, σε συνδυασμό με το εκτός έδρας γκολ που χρησιμοποιείται ακόμα σε αυτή τη διοργάνωση, οδήγησε στον οδυνηρό αποκλεισμό της ομάδας του Μαϊάμι. Έτσι, ο στόχος για «κάτι παραπάνω» στο Champions Cup δεν επιτεύχθηκε, σηματοδοτώντας μια αρνητική αρχή για τη σεζόν.

Αγωνιστική αστάθεια και το νέο γήπεδο

Παράλληλα με τον αποκλεισμό από τη διεθνή διοργάνωση, η Ίντερ Μαϊάμι αντιμετώπισε γενικά αγωνιστικά προβλήματα και στο εγχώριο πρωτάθλημα, φέρνοντας αρκετές ισοπαλίες. Τα εγκαίνια του νέου της γηπέδου, του Nu Stadium, τον Απρίλιο του 2026, δεν συνδυάστηκαν με νίκη, καθώς το Όστιν απέσπασε ισοπαλία 2-2 στη Φλόριντα.

Ακολούθησαν και άλλες ισοπαλίες, όπως το 2-2 με τους Νιου Γιορκ Ρεντ Μπουλς και το 1-1 με τη Νιου Ίνγκλαντ Ρεβολούσιον. Μία από τις πιο απογοητευτικές στιγμές ήταν η «ασύλληπτη καθίζηση» στο τοπικό ντέρμπι με το Ορλάντο, όπου η ομάδα προηγήθηκε με 3-0, αλλά τελικά έχασε με 3-4. Η πρώτη νίκη στο νέο γήπεδο ήρθε στην πέμπτη προσπάθεια, με 2-0 ενάντια στους Πόρτλαντ Τίμπερς. Οι πρωταθλητές του 2025 κατέγραψαν συνολικά 8 νίκες, 9 ισοπαλίες και 5 ήττες στο νέο τους γήπεδο.

Η αποχώρηση του Χαβιέρ Μασεράνο

Μέσα σε αυτή την αγωνιστική κρίση, η ομάδα βίωσε και μια σημαντική αλλαγή στην τεχνική της ηγεσία. Ήδη από τα μέσα Απριλίου, ο προπονητής Χαβιέρ Μασεράνο αποτέλεσε παρελθόν. Ο Μασεράνο ήταν ο άνθρωπος που είχε οδηγήσει την Ίντερ Μαϊάμι στην πολυπόθητη κατάκτηση του τίτλου του MLS Cup μόλις λίγους μήνες πριν, και πολλοί τον θεωρούσαν ως τον προπονητή που θα «ριζωνε» στον πάγκο της ομάδας.

Ωστόσο, μετά την ισοπαλία με τους Νεοϋορκέζους, ο Χαβιέρ Μασεράνο υπέβαλε την παραίτησή του, επικαλούμενος προσωπικούς λόγους. Η αποχώρησή του ήρθε σε μια περίοδο που τα πράγματα στο Μαϊάμι δεν πήγαιναν καλά, προσθέτοντας ένα ακόμα πρόβλημα στην ήδη δύσκολη κατάσταση.

Ο Γκιγέρμο Όγιος ως υπηρεσιακός προπονητής

Τον ρόλο του αντικαταστάτη του Μασεράνο ανέλαβε ο Γκιγέρμο Όγιος, ένα όνομα γνώριμο στα ελληνικά ποδοσφαιρικά δρώμενα. Ο Όγιος, ο οποίος είχε διατελέσει προπονητής σε ελληνικές ομάδες όπως ο Άρης, ο Ατρόμητος, ο Πανσερραϊκός και ο Ηρακλής, εργαζόταν σε διάφορα πόστα στην Ίντερ Μαϊάμι από το 2023.

Κλήθηκε να εκτελέσει χρέη υπηρεσιακού προπονητή, επιστρέφοντας στην άκρη του πάγκου μετά από μία τριετία. Ωστόσο, η κίνηση αυτή δεν φάνηκε να αλλάζει πολλά στην πορεία της ομάδας, η οποία συνέχισε να αντιμετωπίζει προβλήματα.

Οι προσδοκίες και οι μεταγραφικές κινήσεις

Η περσινή κατάκτηση του τροπαίου του MLS Cup είχε δημιουργήσει μεγάλες προσδοκίες, καθώς έδειχνε πως η Ίντερ Μαϊάμι άρχιζε να εκπληρώνει τις προοπτικές που είχε χάρη στο όραμα του Ντέιβιντ Μπέκαμ. Ο Λιονέλ Μέσι δεν είχε αντίπαλο μέσα στο γήπεδο, ενισχύοντας την αισιοδοξία για ένα λαμπρό μέλλον.

Η μεταγραφική περίοδος του χειμώνα είχε φέρει στην ομάδα σημαντικές μονάδες, όπως ο φορ Χερμάν Μπερτεράμε και ο Ντέιν Σεν Κλερ, ο οποίος αναδείχθηκε κορυφαίος τερματοφύλακας του MLS το 2025. Επιπλέον, τον Απρίλιο του 2026, οι «Herons» επρόκειτο να μπουν στο νέο τους γήπεδο. Παρά όλες αυτές τις θετικές εξελίξεις και τις ενισχύσεις, η διατήρηση των κεκτημένων εντός συνόρων αποδείχθηκε δύσκολη, με τα πράγματα να πηγαίνουν τελείως λάθος από την αρχή της σεζόν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta