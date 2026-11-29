Η Παλμέιρας αναδείχθηκε νικήτρια του Copa Libertadores, επικρατώντας της Εστουντιάντες με σκορ 1-0 στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης. Ο αγώνας διεξήχθη στο «Estadio Centenario» του Μοντεβιδέο στην Ουρουγουάη, με τη βραζιλιάνικη ομάδα να προσθέτει ένα ακόμα βαρύτιμο τρόπαιο στη συλλογή της.

Αυτή είναι η τέταρτη φορά στην ιστορία της Παλμέιρας που κατακτά το «Champions League» της Νότιας Αμερικής, σηματοποιώντας μια σημαντική επιτυχία για τον σύλλογο και τον προπονητή της, Άμπελ Φερέιρα.

Ο μεγάλος τελικός και ο χρυσός σκόρερ

Στον τελικό που διεξήχθη στο ιστορικό «Estadio Centenario» στο Μοντεβιδέο, η Παλμέιρας κατάφερε να επικρατήσει της Εστουντιάντες με το οριακό 1-0. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης, το οποίο έκρινε και τον τίτλο, σημειώθηκε από τον Ραμόν Σόσα στο 52ο λεπτό της αναμέτρησης, με ένα σουτ μέσα από την περιοχή.

Η επικράτηση αυτή χάρισε στην Παλμέιρας τον τέταρτο τίτλο της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Νότιας Αμερικής, επαναφέροντας την ομάδα στην κορυφή μετά από πέντε χρόνια.

Η θριαμβευτική πορεία του Άμπελ Φερέιρα

Ο προπονητής της Παλμέιρας, Άμπελ Φερέιρα, ο οποίος στο παρελθόν είχε διατελέσει τεχνικός του ΠΑΟΚ, πανηγύρισε την κατάκτηση του Copa Libertadores για τρίτη φορά στην προπονητική του καριέρα. Ο Πορτογάλος τεχνικός είχε καταφέρει να κερδίσει το τρόπαιο και τις χρονιές 2020 και 2021, πραγματοποιώντας τότε ένα back-to-back επίτευγμα.

Μετά το σφύριγμα της λήξης του αγώνα, ο Άμπελ Φερέιρα ξέσπασε σε κλάματα, αγκαλιάζοντας τους παίκτες του, σε μια στιγμή έντονης συγκίνησης για την επιτυχία της ομάδας του.

Η αντίσταση της Εστουντιάντες

Η Εστουντιάντες, παρά την ήττα της, έδειξε σημάδια αντίστασης κατά τη διάρκεια του αγώνα. Στο 56ο λεπτό, η ομάδα από την Αργεντινή πλησίασε στην ισοφάριση, όταν ο Κάρλος Μιγκέλ, τερματοφύλακας της Παλμέιρας, πραγματοποίησε μια εξαιρετική επέμβαση σε γυριστό σουτ του Καρίγιο.

Στη συνέχεια, η Εστουντιάντες ανέβασε τις γραμμές της και άσκησε πίεση στην αντίπαλη εστία, αναζητώντας το γκολ της ισοφάρισης. Στο 84ο λεπτό, ένα μονοκόμματο σουτ του Παλάσιος πέρασε ελάχιστα άουτ, χωρίς ωστόσο να αλλάξει το τελικό 1-0. Η αργεντίνικη ομάδα δεν κατάφερε έτσι να φτάσει στον πέμπτο ηπειρωτικό της τίτλο και να επιστρέψει στην κορυφή του νοτιοαμερικανικού ποδοσφαίρου μετά από 17 χρόνια.

Οι επόμενες διοργανώσεις και η «Χρυσή Βίβλος»

Με τη νίκη της στον τελικό του Copa Libertadores, η Παλμέιρας εξασφάλισε την απευθείας παρουσία της στους ομίλους της διοργάνωσης για το 2027. Επιπλέον, κέρδισε τη συμμετοχή της στο Recopa Sudamericana 2027, καθώς και στο Μουντιάλ Συλλόγων του 2026.

Η Παλμέιρας, με την κατάκτηση του τέταρτου τίτλου της, βρίσκεται πλέον στην τέταρτη θέση της «Χρυσής Βίβλου» του Copa Libertadores, ισοβαθμώντας με τις Ρίβερ Πλέιτ, Εστουντιάντες και Φλαμένγκο. Στην κορυφή της λίστας παραμένει η Ιντεπεντιέντε με επτά τρόπαια, ακολουθούμενη από την Μπόκα με έξι και την Πενιαρόλ με πέντε κατακτήσεις.

Αναλυτικά, η «Χρυσή Βίβλος» του Copa Libertadores περιλαμβάνει:

7 τίτλοι: Ιντεπεντιέντε (Αργεντινή)

Ιντεπεντιέντε (Αργεντινή) 6 τίτλοι: Μπόκα (Αργεντινή)

Μπόκα (Αργεντινή) 5 τίτλοι: Πενιαρόλ (Ουρουγουάη)

Πενιαρόλ (Ουρουγουάη) 4 τίτλοι: Ρίβερ Πλέιτ (Αργεντινή), Εστουντιάντες (Αργεντινή), Φλαμένγκο (Βραζιλία), Παλμέιρας (Βραζιλία)

Ρίβερ Πλέιτ (Αργεντινή), Εστουντιάντες (Αργεντινή), Φλαμένγκο (Βραζιλία), Παλμέιρας (Βραζιλία) 3 τίτλοι: Ολίμπια (Παραγουάη), Νασιονάλ (Ουρουγουάη), Σάο Πάολο (Βραζιλία), Σάντος (Βραζιλία), Γκρέμιο (Βραζιλία)

Ολίμπια (Παραγουάη), Νασιονάλ (Ουρουγουάη), Σάο Πάολο (Βραζιλία), Σάντος (Βραζιλία), Γκρέμιο (Βραζιλία) 2 τίτλοι: Κρουζέιρο (Βραζιλία), Ιντερνασιονάλ (Βραζιλία), Ατλέτικο Νασιονάλ (Κολομβία)

Κρουζέιρο (Βραζιλία), Ιντερνασιονάλ (Βραζιλία), Ατλέτικο Νασιονάλ (Κολομβία) 1 τίτλος: Αρχεντίνος Τζούνιορς (Αργεντινή), Βελές Σάρσφιλντ (Αργεντινή), Ρασίνγκ Κλουμπ (Αργεντινή), Σαν Λορέντσο (Αργεντινή), Ατλέτικο Μινέιρο (Βραζιλία), Μποταφόγκο (Βραζιλία), Κορίνθιανς (Βραζιλία), Φλουμινένσε (Βραζιλία), Βάσκο ντα Γκάμα (Βραζιλία), Κόλο Κόλο (Χιλή), Λίγκα ντε Κίτο (Ισημερινός), Όνσε Κάλντας (Κολομβία)

Οι συνθέσεις των ομάδων

Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων που αγωνίστηκαν στον τελικό ήταν οι εξής:

Παλμέιρας: Κάρλος Μιγκέλ – Μουρίλο (46′ Αρτούρ), Γκόμες, Μπαρμπόσα – Γκιάι, Μάρλον, Εβαντζελίστα, Πικέρες – Σόσα (77′ Μαουρίσιο), Λόπες (77′ Ρόκε), Αρίας.

Εστουντιάντες: Μουσλέρα – Νούνιες, Γκονσάλες (67′ Το. Παλάσιος), Ρόχο – Μανκούσο (56′ Μέσα), Πιόβι, Κάστρο (86′ Πέρες), Μπενεντέτι (56′ Τσέτρε) – Τι. Παλάσιος, Καρίγιο, Μπούργος (86′ Κορέα).

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta