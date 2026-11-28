Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα, ο νεαρός αθλητής των Σπερς, προχώρησε σε ένα χιουμοριστικό σχόλιο σχετικά με την επίδοσή του στις ελεύθερες βολές, μετά την αναμέτρηση της ομάδας του με τους Λέικερς. Ο Γάλλος σέντερ παρομοίασε τον εαυτό του με τον θρύλο του ΝΒΑ, Σακίλ Ο'Νίλ, ο οποίος ήταν γνωστός για την αδυναμία του από τη γραμμή των βολών. Η δήλωση αυτή έγινε μετά τη νίκη του Σαν Αντόνιο επί των Λέικερς με τελικό σκορ 99-96, σε έναν αγώνα όπου ο Γουεμπανιάμα είχε εντυπωσιακή παρουσία αλλά και αστοχία στις βολές.

Η κρίσιμη νίκη των Σπερς επί των Λέικερς

Σε μία αναμέτρηση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, οι Σπερς υποδέχθηκαν τους Λέικερς στην έδρα τους, με τις δύο ομάδες να προσφέρουν θέαμα. Το Σαν Αντόνιο κατάφερε να πάρει μία οριακή νίκη, επικρατώντας με τελικό σκορ 99-96. Η αναμέτρηση ήταν αμφίρροπη μέχρι το τέλος, με τους γηπεδούχους να δείχνουν χαρακτήρα για να φτάσουν στην επικράτηση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά την εξαιρετική εμφάνιση του Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος κατέγραψε 31 πόντους, 6 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 3 κλεψίματα και 3 λάθη, οι Σπερς ήταν αυτοί που πανηγύρισαν τη νίκη. Η επίδοση αυτή του Ντόντσιτς δεν ήταν αρκετή για να αλλάξει την έκβαση του αγώνα, με το Σαν Αντόνιο να φτάνει στο θετικό αποτέλεσμα.

Η εντυπωσιακή απόδοση του Βίκτορ Γουεμπανιάμα

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα ήταν ένας από τους κορυφαίους παίκτες των Σπερς στην αναμέτρηση. Ο νεαρός Γάλλος σέντερ πραγματοποίησε μία συνολικά εντυπωσιακή εμφάνιση, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην προσπάθεια της ομάδας του. Οι αριθμοί του ήταν ιδιαίτερα υψηλοί, καθώς σημείωσε 25 πόντους και κατέβασε 18 ριμπάουντ, δείχνοντας την κυριαρχία του κάτω από τα καλάθια.

Επιπλέον, η συνεισφορά του Γουεμπανιάμα δεν περιορίστηκε μόνο στο σκοράρισμα και τα ριμπάουντ. Ολοκλήρωσε τον αγώνα με 2 ασίστ, 4 κλεψίματα και 2 μπλοκ, αποδεικνύοντας την πολυδιάστατη παρουσία του στο παρκέ. Ωστόσο, παρά την πληθωρική του εμφάνιση, ο Γουεμπανιάμα ήταν άστοχος από τη γραμμή των ελεύθερων βολών, ένα γεγονός που δεν πέρασε απαρατήρητο και αποτέλεσε το θέμα του σχολίου του μετά το παιχνίδι.

Το αυτοσαρκαστικό σχόλιο και η σύγκριση με τον Σακίλ Ο'Νίλ

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα θέλησε να αντιμετωπίσει με χιούμορ την αδυναμία του στις ελεύθερες βολές. Σε δηλώσεις του, προχώρησε σε μία αναπάντεχη σύγκριση, βάζοντας στην εξίσωση έναν από τους πιο εμβληματικούς παίκτες στην ιστορία του μπάσκετ, τον Σακίλ Ο'Νίλ. Ο Σακίλ Ο'Νίλ ήταν γνωστός για την κυριαρχία του στο ζωγραφιστό, αλλά και για τις δυσκολίες του από τη γραμμή των βολών καθ' όλη τη διάρκεια της λαμπρής καριέρας του.

Ο Γουεμπανιάμα, με διάθεση αυτοσαρκασμού, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Πρέπει να πω ότι, όσον αφορά τις ελεύθερες βολές, αυτή τη στιγμή είμαι ακριβώς όπως ο Σακ». Η συγκεκριμένη φράση, που ειπώθηκε με χαμόγελο, δείχνει την ικανότητά του να διαχειρίζεται την πίεση και να χρησιμοποιεί το χιούμορ ακόμα και για τις αδυναμίες του στο παιχνίδι.

Τα ποσοστά ευστοχίας στις ελεύθερες βολές

Η δήλωση του Βίκτορ Γουεμπανιάμα είχε ως αφορμή την επίδοσή του στον πρόσφατο αγώνα των Σπερς με τους Λέικερς. Σε αυτή την αναμέτρηση, ο Γάλλος σέντερ είχε μόλις 3 εύστοχες στις 8 συνολικά προσπάθειες από τη γραμμή των ελεύθερων βολών. Αυτό το ποσοστό, που αντιστοιχεί σε 37.5%, είναι ένα σημείο που ο ίδιος αναγνωρίζει ότι χρειάζεται βελτίωση.

Η σύγκριση με τον Σακίλ Ο'Νίλ αποκτά μεγαλύτερη διάσταση αν αναλογιστεί κανείς τα ιστορικά ποσοστά του θρυλικού σέντερ. Ο Σακίλ Ο'Νίλ είχε ένα μέσο όρο ευστοχίας 52.7% στις ελεύθερες βολές σε ολόκληρη την καριέρα του στο NBA, ποσοστό που συχνά αποτελούσε αντικείμενο συζήτησης. Ο Γουεμπανιάμα, με το σχόλιό του, έδειξε ότι είναι ενήμερος για αυτή την πτυχή του παιχνιδιού του και την αντιμετωπίζει με ειλικρίνεια και χιούμορ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta