Η Μπάγερν Μονάχου έμεινε στο 0-0 με το Αμβούργο εκτός έδρας, σε ένα παιχνίδι που σημαδεύτηκε από την αποβολή του Κίμιχ στο 44ο λεπτό. Αυτό το αποτέλεσμα σηματοδοτεί την τρίτη συνεχόμενη αναμέτρηση χωρίς νίκη για τους Βαυαρούς σε όλες τις διοργανώσεις. Η ομάδα του Βενσάν Κομπανί δεν κατάφερε να βρει δίχτυα, παρά την ανωτερότητά της στο πρώτο ημίχρονο.

Η τρίτη συνεχόμενη γκέλα της Μπάγερν

Οι πρωτόγνωρες στιγμές συνεχίζονται για την Μπάγερν Μονάχου, καθώς η ισοπαλία 0-0 με το Αμβούργο προστέθηκε σε μια σειρά ανεπιτυχών αποτελεσμάτων. Προηγήθηκε η ήττα από τη Λιλ για το Champions League, καθώς και το 1-1 με την Κολωνία για το πρωτάθλημα. Έτσι, οι Βαυαροί συμπλήρωσαν τρία σερί ματς χωρίς νίκη σε όλες τις διοργανώσεις.

Στην αναμέτρηση με το Αμβούργο, η ομάδα του Βενσάν Κομπανί, παρά τις πολλές απουσίες, έδειξε ανωτερότητα στο πρώτο μέρος. Ωστόσο, οι παίκτες της δεν κατάφεραν να μετουσιώσουν τις ευκαιρίες τους σε γκολ. Η αψυχολόγητη ενέργεια του Κίμιχ, ο οποίος τράβηξε αντίπαλο από τα μαλλιά στο 44ο λεπτό, οδήγησε σε απευθείας κόκκινη κάρτα, περιπλέκοντας σημαντικά την κατάσταση για την Μπάγερν.

Ακόμη και μετά την ανάπαυλα, η Rekordmeister δεν μπόρεσε να αλλάξει την κατάσταση, υποπίπτοντας σε μία ακόμη γκέλα. Με αυτό το αποτέλεσμα, η Μπάγερν Μονάχου βρίσκεται πλέον στο -1 από την Ντόρτμουντ, έχοντας δώσει μάλιστα ένα ματς περισσότερο από την αντίπαλό της.

Ιστορική νίκη για την Πάντερμπορν με 8-1 επί της Σάλκε

Τη μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία της στη Bundesliga πανηγύρισε η Πάντερμπορν, η οποία διέσυρε με το εκκωφαντικό 8-1 τη Σάλκε. Αυτή η εντυπωσιακή επικράτηση οδήγησε την Πάντερμπορν στην 9η θέση του πρωταθλήματος, προσφέροντας ένα θέαμα υψηλού σκορ στους φιλάθλους της.

Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν δυναμικά, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια για το ημίχρονο με ένα άνετο και ασφαλές 3-0. Ο Τερ Χορστ άνοιξε το σκορ στο 21ο λεπτό, ενώ ο Μαρίνο πρόσθεσε άλλα δύο γκολ στο 39ο και στο 45ο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Η Πάντερμπορν δεν έδειξε καμία διάθεση να πατήσει φρένο στο δεύτερο μέρος της αναμέτρησης.

Μέσα σε μόλις δύο λεπτά, οι Τίγκες και Μαρίνο εκτόξευσαν το σκορ στο 5-0, με γκολ στο 55ο και 57ο λεπτό αντίστοιχα. Η Σάλκε μείωσε προσωρινά στο 59ο λεπτό με τον Αουσίτσε, αλλά η Πάντερμπορν βρήκε ξανά δίχτυα στο 73ο λεπτό με τον Ζάιτλερ για το 6-1. Το τελικό 8-1 διαμόρφωσαν οι Βίντροβιτς και Γκέτσε στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, ολοκληρώνοντας τον θρίαμβο.

Εντυπωσιακή επιστροφή στις νίκες για την Κολωνία

Την πρώτη της νίκη μετά από πέντε αγωνιστικές πανηγύρισε με εντυπωσιακό τρόπο η Κολωνία, η οποία διέλυσε με 5-0 εντός έδρας την Έλβερσμπεργκ. Η επικράτηση αυτή δίνει σημαντική ώθηση στην ομάδα μετά από ένα σερί ανεπιτυχών αποτελεσμάτων.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους «Τράγους» αναδείχθηκε ο Μπίλτερ, ο οποίος σημείωσε χατ τρικ, σκοράροντας στο 8ο, 39ο και 63ο λεπτό. Άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Ελ Μάλα, ο οποίος συνέβαλε τα μέγιστα στην επιτυχία της ομάδας του, σημειώνοντας δύο γκολ στο 16ο και 68ο λεπτό.

Για την Έλβερσμπεργκ, αυτή ήταν η τρίτη συνεχόμενη ήττα, γεγονός που υποδηλώνει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νεοφώτιστοι στην προσπάθειά τους να προσαρμοστούν στα «σαλόνια» της μεγάλης κατηγορίας.

Ανατροπή και νίκη για τη Μάιντζ επί της Ουνιόν Βερολίνου

Η Μάιντζ κατάφερε να λυγίσει την Ουνιόν Βερολίνου με 2-1, πανηγυρίζοντας μια σημαντική νίκη που την ανέβασε στην 11η θέση της Bundesliga. Η αναμέτρηση είχε δραματική εξέλιξη, με τους γηπεδούχους να δείχνουν χαρακτήρα και να ανατρέπουν το σκορ στα τελευταία λεπτά.

Αν και οι πρωτευουσιάνοι προηγήθηκαν με τον Χάμπερερ στο 37ο λεπτό, η Μάιντζ δεν το έβαλε κάτω. Στο δεύτερο ημίχρονο, οι γηπεδούχοι ανέβασαν την απόδοσή τους και κατάφεραν να ισοφαρίσουν στο 85ο λεπτό με τον Τιτζ, φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσα.

Η ολοκλήρωση της ανατροπής ήρθε στις καθυστερήσεις, στο 90ο λεπτό και 2 δευτερόλεπτα, όταν ο Κάτσι σκόραρε, διαμορφώνοντας το τελικό 2-1. Αυτό το αποτέλεσμα εγκλωβίζει την Ουνιόν Βερολίνου στην επικίνδυνη ζώνη του πρωταθλήματος, αυξάνοντας την πίεση για τις επόμενες αγωνιστικές.

Με πληροφορίες από: Gazzetta