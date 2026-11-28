Η Βουλιαγμένη και ο Απόλλων Σμύρνης προχώρησαν με άνετες νίκες στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Waterpolo League ανδρών. Οι δύο ομάδες κατάφεραν να επικρατήσουν των αντιπάλων τους με ευρύ σκορ, ανεβαίνοντας έτσι στη 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Η επικράτηση της Βουλιαγμένης επί της Χίου

Στον Λαιμό, η Βουλιαγμένη επιβλήθηκε της Χίου με σκορ 23-14. Πρώτος σκόρερ για την ομάδα της Βουλιαγμένης αναδείχθηκε ο Μπάμπης Τρούλος, ο οποίος σημείωσε έξι γκολ. Με αυτή τη νίκη, η Βουλιαγμένη έφτασε τους 22 βαθμούς στη βαθμολογία.

Η ομάδα του Βλάντιμιρ Βουγιασίνοβιτς έχει, ωστόσο, ένα παιχνίδι λιγότερο. Πρόκειται για τον αγώνα με τον ΓΣ Περιστερίου, ο οποίος έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στο κολυμβητήριο της Χωράφας στις 2 Δεκεμβρίου. Στον αγώνα με τη Χίο, για τη Βουλιαγμένη σκόραραν επίσης οι Πατούνας (1), Σπάιτς (2), Σγουρίδης (1), Ν. Καστρινάκης (2), Τε Ριέλε (2), Μαντζουρίδης (5) και Παπανικολάου (3).

Η εκτός έδρας επιτυχία του Απόλλωνα Σμύρνης

Ο Απόλλων Σμύρνης σημείωσε επίσης μια άνετη εκτός έδρας νίκη, επικρατώντας της Γλυφάδας με 15-4. Με αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα του Τεό Λοράντου έφτασε κι αυτή τους 22 βαθμούς, ισοβαθμώντας με τη Βουλιαγμένη στη 2η θέση.

Η προσοχή του Απόλλωνα Σμύρνης στρέφεται πλέον στον κρίσιμο εντός έδρας αγώνα που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου. Αντίπαλος θα είναι η Γεωργιανή Α-Πόλο Σπορτ, στο πλαίσιο της φάσης των ομίλων του Euro Cup. Για τον Απόλλωνα Σμύρνης, σκόραραν οι Κεχαλάρης (2), Λασκαρίδης (3), Ντάουμπε (1), Ρομπόπουλος (1), Μουρίκης (2), Γαρδίκας (1), Μυρίλος (1), Λοράντος Α. (1), Μητράκης Γ. (1) και Ζουζούνης (2).

Νίκες για ΠΑΟΚ και ΓΣ Περιστερίου

Στους υπόλοιπους αγώνες της αγωνιστικής, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να νικήσει τον Ηλυσιακό με 22-14. Ο αγώνας διεξήχθη στο ανοικτό κολυμβητήριο της Νεάπολης, κάτω από βροχή. Ο Γιώργος Δερβίσης ήταν ο πρώτος σκόρερ για τον ΠΑΟΚ, σημειώνοντας έξι γκολ.

Ο ΓΣ Περιστερίου πανηγύρισε την τρίτη του νίκη στο πρωτάθλημα, επικρατώντας των Χανίων με 17-12. Ο αγώνας έλαβε χώρα στο κολυμβητήριο του Ηρακλείου. Η αθηναϊκή ομάδα έθεσε τις βάσεις για το σημαντικό τρίποντο πετυχαίνοντας ένα σερί 7-0, με αποτέλεσμα να προηγηθεί με 11-3 στο 17ο λεπτό της αναμέτρησης. Για τον ΓΣ Περιστερίου, σκόραραν οι Αλευράς (1), Μαραγκουδάκης (1), Χαραλαμπόπουλος (1), Κουκουμάκης (1), Πρωτοψάλτης (5), Μπετχαβάς (2), Κανδανολέων (2), Αλευρίδης (3) και Μπραΐμης (1).

Αναλυτικά οι σκόρερ των αγώνων

Για τον ΑΝΟ Γλυφάδας, στην αναμέτρηση με τον Απόλλωνα Σμύρνης, σκόραραν οι Ευθυμίου (1), Φρυδάς (1) και Ζαχόπουλος (2). Προπονητής της ομάδας είναι ο Γιώργος Παπαδόπουλος.

Από την πλευρά του ΝΟ Χανίων, στον αγώνα με τον ΓΣ Περιστερίου, τα γκολ πέτυχαν οι Κόρακας (4), Δήμου (1), Ιβάνοφ (4), Χαριτάκης (1) και Τζανακάκης (2). Προπονητής του ΝΟ Χανίων είναι ο Γιώργος Κατσουλάκης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta