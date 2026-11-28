Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ ετοιμάζεται για μια κρίσιμη αναμέτρηση απέναντι στην Ισπανία, στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Το παιχνίδι, που χαρακτηρίζεται ως «τελικός», θα διεξαχθεί την Κυριακή 29 Νοεμβρίου και είναι καθοριστικό για τις ελπίδες πρόκρισης της ελληνικής ομάδας. Λίγες ώρες πριν τον αγώνα, ο Ισπανός μπασκετμπολίστας Αλμπέρτο Αμπάλντε παραχώρησε δηλώσεις, αναφερόμενος τόσο στην ελληνική ομάδα όσο και στο ζήτημα του υπερφορτωμένου αγωνιστικού προγράμματος.

Η κρίσιμη αναμέτρηση με την Ισπανία

Η Εθνική μας ομάδα καλείται να αντιμετωπίσει την Ισπανία σε έναν αγώνα που έχει χαρακτήρα τελικού για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027. Μετά την ήττα που υπέστη από τη Γεωργία, το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη βρίσκεται μπροστά στην πρόκληση να πετύχει ένα μεγάλο «διπλό» απέναντι σε μία από τις υπερδυνάμεις του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Ο στόχος είναι η διατήρηση των ελπίδων για πρόκριση στο Κατάρ, καθιστώντας την αναμέτρηση της Κυριακής 29 Νοεμβρίου ιδιαίτερα σημαντική. Ο αγώνας αναμένεται να είναι περίπλοκος και πολύ δύσκολος, όπως προέβλεψε και ο Ισπανός φόργουορντ Αλμπέρτο Αμπάλντε.

Οι δηλώσεις του Αλμπέρτο Αμπάλντε για την Ελλάδα

Στις δηλώσεις του, ο Αλμπέρτο Αμπάλντε αναφέρθηκε στην ελληνική ομάδα με σεβασμό, τονίζοντας την ποιότητά της. «Αντιμετωπίζουμε μια σπουδαία ομάδα, με έμπειρους παίκτες», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ισπανός μπασκετμπολίστας. Η Ελλάδα, προερχόμενη από ήττα, αναμένεται να αγωνιστεί για τη νίκη, κάτι που προσδίδει επιπλέον δυσκολία στην αναμέτρηση.

Ο Αμπάλντε υπογράμμισε την περιπλοκότητα του αγώνα, δηλώνοντας: «Θα είναι ένας περίπλοκος αγώνας, σίγουρα πολύ δύσκολος. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για ένα μεγάλο παιχνίδι». Η Ισπανία, ως εκ τούτου, προετοιμάζεται για μια σκληρή μάχη απέναντι στην ελληνική ομάδα.

Το «χάος» του αγωνιστικού προγράμματος

Πέρα από την επικείμενη αναμέτρηση, ο Αλμπέρτο Αμπάλντε εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για το υπερφορτωμένο αγωνιστικό καλεντάρι που καλούνται να διαχειριστούν οι αθλητές. Χαρακτήρισε την κατάσταση ως «χάος για τους παίκτες, για την υγεία μας, ακόμη και για το κοινό». Σύμφωνα με τον Ισπανό φόργουορντ, η συνεχής καταπόνηση επηρεάζει αρνητικά την υγεία των αθλητών.

Ο Αμπάλντε τόνισε ότι «οι άνθρωποι πληρώνουν εισιτήριο για να δουν τους παίκτες σε έναν αγώνα και για να συμβεί αυτό, πρέπει να είμαστε υγιείς». Επίσης, επισήμανε ότι «μερικές φορές δεν ξέρεις πραγματικά τι παρακολουθείς ή ποιο είναι το νόημα αυτού του αγώνα στην τηλεόραση», αναδεικνύοντας την έλλειψη σαφήνειας για τους θεατές.

Η ανάγκη για συμφωνίες και η φωνή των παικτών

Ο Ισπανός παίκτης κάλεσε τις αρμόδιες αρχές να καταλήξουν σε συμφωνίες για τη ρύθμιση του προγράμματος. Ωστόσο, υπογράμμισε την ανάγκη να ληφθούν υπόψη και οι παίκτες σε αυτές τις συζητήσεις. «Πρέπει να μιλήσουν μαζί μας γιατί εμείς είμαστε αυτοί που εμπλέκονται πραγματικά», δήλωσε ο Αμπάλντε, ζητώντας ενεργό ρόλο των αθλητών στη διαμόρφωση του καλενταριού.

Ο Αμπάλντε περιέγραψε τις «περίπλοκες καταστάσεις που προκύπτουν σε όλες τις εθνικές ομάδες με αυτό το ζήτημα οργάνωσης, μεταξύ των πρωταθλημάτων που σταματούν και εκείνων που δεν σταματούν, τα παράθυρα». Κατέληξε λέγοντας ότι «όλα είναι χάλια και βρισκόμαστε στη μέση, και η υγεία μας επηρεάζεται επίσης επειδή η καταπόνηση είναι άσχημη», αναδεικνύοντας τις σοβαρές επιπτώσεις στην ευεξία των αθλητών.

Με πληροφορίες από: Athletiko