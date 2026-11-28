Ο Ναυτικός Όμιλος Λάρισας κατέκτησε μια πολύτιμη νίκη απέναντι στην Γλυφάδα, επικρατώντας με σκορ 8-7 σε μια κρίσιμη αναμέτρηση της Water Polo League Γυναικών. Το αποτέλεσμα αυτό προσφέρει ένα σημαντικό τρίποντο και βαθμολογική ανάσα στην ομάδα της Λάρισας, η οποία κατάφερε να αναρριχηθεί στην κατάταξη του πρωταθλήματος. Η αναμέτρηση κρίθηκε στις λεπτομέρειες, με τη Λάρισα να δείχνει χαρακτήρα κυρίως στο τελευταίο οκτάλεπτο.

Η δυναμική έναρξη και η ανατροπή στο ημίχρονο

Η ομάδα της Λάρισας ξεκίνησε δυναμικά την αναμέτρηση, επιδεικνύοντας μια αποτελεσματική άμυνα που της επέτρεψε να προηγηθεί με 3-1 στο πρώτο οκτάλεπτο. Αυτή η καλή της εικόνα στα πρώτα λεπτά έθεσε τις βάσεις για ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι, δείχνοντας τις προθέσεις της για τη διεκδίκηση της νίκης από νωρίς.

Ωστόσο, στο δεύτερο οκτάλεπτο, η Γλυφάδα αντέδρασε με αποφασιστικότητα, ανεβάζοντας τους ρυθμούς της και βελτιώνοντας σημαντικά την απόδοσή της. Κατάφερε να κρατήσει ανέπαφη την εστία της, μη δεχόμενη κανένα γκολ, ενώ ταυτόχρονα σημείωσε τρία τέρματα στην επίθεση. Με αυτή την επίδοση, η Γλυφάδα κατάφερε να ανατρέψει το αρχικό προβάδισμα και να πάρει η ίδια κεφάλι στο σκορ, οδηγώντας τον αγώνα στο ημίχρονο με 4-3 υπέρ της.

Η αντεπίθεση της Λάρισας και η ισοφάριση

Μετά το κακό κλείσιμο του πρώτου μέρους, η Λάρισα παρουσίασε μια εντελώς διαφορετική εικόνα στο δεύτερο μισό του αγώνα. Οι παίκτριες της ομάδας άφησαν πίσω τους το προβάδισμα της Γλυφάδας και με αποφασιστικότητα και βελτιωμένη στρατηγική κατάφεραν να φέρουν ξανά τον αγώνα στα ίσα. Η αναμέτρηση εξελίχθηκε σε ένα πραγματικό ντέρμπι, με τις δύο ομάδες να μπαίνουν στο κρίσιμο τελευταίο οκτάλεπτο με το σκορ ισόπαλο, 6-6, αφήνοντας ανοιχτό το αποτέλεσμα.

Στο τελευταίο και πιο κρίσιμο οκτάλεπτο, η Λάρισα ενέτεινε την πίεσή της στην άμυνα, καταφέρνοντας να κρατήσει τη Γλυφάδα σε χαμηλά επίπεδα παραγωγικότητας και να περιορίσει τις επιθετικές της ενέργειες. Με δύο καθοριστικά γκολ που σημείωσε στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, η ομάδα της Λάρισας κατάφερε να επικρατήσει με τελικό σκορ 8-7, εξασφαλίζοντας μια πολύτιμη νίκη που της δίνει την απαραίτητη βαθμολογική ανάσα στο πρωτάθλημα.

Η βαθμολογική κατάσταση στην Water Polo League Γυναικών

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της σημαντικής αναμέτρησης, η Λάρισα βρίσκεται πλέον στην όγδοη θέση της βαθμολογίας της Water Polo League Γυναικών, έχοντας συγκεντρώσει 10 βαθμούς. Η Γλυφάδα, από την πλευρά της, παραμένει στην δέκατη θέση με 9 βαθμούς, ισοβαθμώντας με τον ΝΕΠ. Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκεται ο Ολυμπιακός με 33 βαθμούς, διατηρώντας μια σημαντική διαφορά από τους διώκτες του.

Ακολουθούν στη δεύτερη θέση η Βουλιαγμένη με 27 βαθμούς και στην τρίτη ο Εθνικός με 25 βαθμούς. Την πρώτη τετράδα συμπληρώνει ο ΠΑΟΚ με 22 βαθμούς. Στην πέμπτη θέση βρίσκεται ο Πανιώνιος με 16 βαθμούς, ενώ ο Άλιμος κατέχει την έκτη θέση με 15 βαθμούς. Τα Χανιά βρίσκονται στην έβδομη θέση με 13 βαθμούς, ακριβώς πάνω από τη Λάρισα. Την κατάταξη συμπληρώνουν η ΠΕΚΕΒ με 4 βαθμούς και ο ΓΣ Ηλιούπολης, ο οποίος παραμένει χωρίς βαθμούς στην τελευταία θέση του πρωταθλήματος.

Οι επόμενες αναμετρήσεις του πρωταθλήματος

Το πρόγραμμα της Water Polo League Γυναικών συνεχίζεται με δύο ακόμη ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις που αναμένονται να διεξαχθούν. Στις 18:00, στο κολυμβητήριο του Αλίμου, θα πραγματοποιηθεί ο αγώνας μεταξύ της ομάδας του Αλίμου και του ΝΕ Πατρών, σε μια αναμέτρηση με βαθμολογικό ενδιαφέρον για τις δύο ομάδες.

Αργότερα την ίδια ημέρα, στις 21:30, στο κολυμβητήριο της Ηλιούπολης, ο ΓΣ Ηλιούπολης θα υποδεχθεί την ισχυρή ομάδα της Βουλιαγμένης. Αυτές οι αναμετρήσεις αναμένεται να προσφέρουν περαιτέρω συγκινήσεις και να επηρεάσουν τη βαθμολογική κατάταξη, καθώς οι ομάδες συνεχίζουν τον αγώνα τους για την επίτευξη των στόχων τους στο πρωτάθλημα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta