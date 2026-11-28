Ο προπονητής της Εθνικής Ισπανίας, Τσους Ματέο, εξέφρασε τον σεβασμό του προς την Εθνική Ελλάδας, χαρακτηρίζοντάς την ως «μεγαθήριο» του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Οι δηλώσεις του έγιναν μία ημέρα πριν από την αυριανή αναμέτρηση των δύο ομάδων, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 29 Νοεμβρίου στις 19:00, στο πλαίσιο των προκριματικών του MundoBasket 2027. Το παιχνίδι αποκτά ιδιαίτερη σημασία για το ελληνικό συγκρότημα, καθώς θεωρείται «do or die» για την πρόκριση.

Οι δηλώσεις του Τσους Ματέο για την ελληνική ομάδα

Ο Τσους Ματέο, ο πολύπειρος τεχνικός της Φούρια Ρόχα, έπλεξε το εγκώμιο της γαλανόλευκης, τονίζοντας την ιστορική της βαρύτητα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. «Θα αντιμετωπίσουμε ένα μεγαθήριο της ιστορίας του ευρωπαϊκού μπάσκετ», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως πρόκειται για «μια ομάδα με μεγάλη υπερηφάνεια». Ο Ισπανός προπονητής υπογράμμισε ότι η ομάδα του γνωρίζει πλήρως τον αντίπαλο που έχει απέναντί της.

Παρά την καλή κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ισπανική ομάδα, ο Ματέο τόνισε την ανάγκη για προσοχή. Όπως ανέφερε, είναι λογικό να υπάρχει αυτή η προσέγγιση όταν αντιμετωπίζεις έναν σπουδαίο αντίπαλο. Οι δηλώσεις του αναδεικνύουν το υψηλό επίπεδο του επερχόμενου αγώνα και την αναγνώριση της δυναμικής της Ελλάδας.

Η κρισιμότητα της αναμέτρησης στην Ιβηρική Χερσόνησο

Η αναμέτρηση μεταξύ Ελλάδας και Ισπανίας, που θα διεξαχθεί στην Ιβηρική Χερσονήσο, είναι ζωτικής σημασίας για την Εθνική Ανδρών. Το παιχνίδι χαρακτηρίζεται ως «do or die» αναφορικά με την πρόκριση στο MundoBasket 2027, το οποίο θα φιλοξενηθεί στο Κατάρ. Η πρόσφατη ήττα της Ελλάδας από τη Γεωργία στο «T-Center» έχει φέρει το εθνικό αντιπροσωπευτικό συγκρότημα σε δυσμενή θέση.

Πλέον, η ελληνική ομάδα δεν έχει περιθώριο για αρνητικό αποτέλεσμα, εάν θέλει να διατηρήσει τις ελπίδες της για πρόκριση. Ο Τσους Ματέο σχολίασε την κατάσταση αυτή, εκτιμώντας ότι η Ελλάδα, παρά την επώδυνη ήττα που υπέστη, ίσως δει αυτό το ατυχές αποτέλεσμα ως κίνητρο. Πρόκειται για μία ευκαιρία να «αρπαχτεί από τη σανίδα σωτηρίας που μπορεί να προσφέρει αυτό το παιχνίδι», όπως ανέφερε.

Οι απουσίες της Ελλάδας και η στρατηγική της Ισπανίας

Ο Ισπανός τεχνικός αναφέρθηκε και στις απουσίες που αντιμετωπίζει η Εθνική Ελλάδας, δίνοντας έμφαση στην περίπτωση του Ντίνου Μήτογλου. Ο Ματέο χαρακτήρισε τον Μήτογλου ως σημαντικό παράγοντα, υπενθυμίζοντας το παιχνίδι που δόθηκε στην Ελλάδα, όπου η γαλανόλευκη ευστόχησε σε 15 τρίποντα, εκ των οποίων τα 12 προήλθαν από τους Μήτογλου και Ντόρσεϊ. Περιέγραψε τον Μήτογλου ως έναν ψηλό παίκτη που βγαίνει στην περιφέρεια, σουτάρει με συνέπεια και ακρίβεια, αναγκάζοντας τους αντιπάλους να προσαρμόσουν τη στρατηγική τους.

Ωστόσο, ο Τσους Ματέο ξεκαθάρισε ότι η εμπειρία του τον έχει διδάξει πως οι απουσίες του αντιπάλου δεν αποτελούν λόγο για να χαλαρώσει την πίεση προς την ομάδα του. Αντιθέτως, υποστήριξε ότι μια ομάδα που αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμών προσπαθεί ακόμη περισσότερο, εντείνει τις προσπάθειές της και συσπειρώνεται για να φτάσει στη νίκη. Ο Ισπανός προπονητής δεν πιστεύει ότι αυτές οι απουσίες επηρεάζουν αρνητικά την ελληνική ομάδα, καθώς «διαθέτουν ακόμη πολλά δυνατά σημεία».

Η «ψυχή» και τα δυνατά σημεία της γαλανόλευκης

Ο Τσους Ματέο υπογράμμισε την «ψυχή» που διαθέτει η ελληνική ομάδα, ένα στοιχείο που την καθιστά ιδιαίτερα επικίνδυνη. Αυτή η ψυχή, σε συνδυασμό με την υπερηφάνεια που τη διακρίνει, είναι παράγοντες που ο Ισπανός προπονητής λαμβάνει σοβαρά υπόψη του. Η δήλωσή του ότι «πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε την καλύτερη δυνατή εκδοχή της Ελλάδας» αντικατοπτρίζει την πλήρη επίγνωση της πρόκλησης που έχουν μπροστά τους οι Ισπανοί.

Η ομάδα της Ισπανίας προετοιμάζεται για να αντιμετωπίσει έναν αντίπαλο που, παρά τις δυσκολίες και τις απουσίες, θα αγωνιστεί με όλες του τις δυνάμεις. Ο Ματέο αναμένει μια Ελλάδα που θα παλέψει σκληρά, επιβεβαιώνοντας έτσι την εκτίμησή του για την ποιότητα και τον χαρακτήρα του ελληνικού συγκροτήματος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta