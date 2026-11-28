Ο Μάρκο Μπετζέκι αναδείχθηκε νικητής στο σπριντ του Grand Prix Βαλένθιας, τον τελευταίο αγώνα σπριντ της φετινής σεζόν, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του. Ο Ιταλός αναβάτης της Aprilia πέτυχε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του σε σπριντ, μετά από αυτή στο Πορτιμάο.

Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Χόρχε Μαρτίν, επίσης με Aprilia, ενώ ο πρωταθλητής Μαρκ Μάρκεθ ολοκλήρωσε τον αγώνα στην 13η θέση, χωρίς να καταφέρει να συγκεντρώσει βαθμούς, έπειτα από ένα συμβάν με φωτιά στη μοτοσικλέτα του και διπλή ποινή.

Το επεισοδιακό ξεκίνημα του αγώνα

Η αρχική εκκίνηση του σπριντ ακυρώθηκε λόγω ενός τεχνικού προβλήματος στα φώτα της πίστας. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, η μοτοσικλέτα της Ducati του Μαρκ Μάρκεθ πήρε φωτιά, προκαλώντας αναστάτωση.

Ο αγώνας τελικά ξαναξεκίνησε με μειωμένη διάρκεια, από τους αρχικούς 13 γύρους στους 12. Ο Μαρκ Μάρκεθ αναγκάστηκε να αλλάξει μοτοσικλέτα, μια ενέργεια που δεν επιτρέπεται στην εκκίνηση, με αποτέλεσμα οι διαιτητές να του επιβάλουν διπλή ποινή long lap. Παρά την ποινή, ο Ισπανός διατήρησε τη δεύτερη θέση στο grid για την επανεκκίνηση.

Η πορεία του Μάρκεθ και οι ποινές

Στην επανεκκίνηση, ο Μπετζέκι εκκίνησε καθαρά από την pole position, ενώ ο Μάρκεθ έχασε θέσεις λόγω wheelspin, πέφτοντας στην τρίτη θέση πίσω από τον Μαρτίν. Στον τρίτο γύρο, ο Μάρκεθ προσπέρασε τον Ισπανό της Aprilia για τη δεύτερη θέση, όμως λίγο αργότερα βγήκε φαρδύς και έπεσε ξανά στην τρίτη.

Ο πρωταθλητής εξέτισε το πρώτο long lap στον έκτο γύρο, με αποτέλεσμα να πέσει στην όγδοη θέση. Δύο γύρους αργότερα, με το δεύτερο long lap, βρέθηκε στη 14η θέση. Τελικά, ο Μάρκεθ ανέβηκε στην 13η θέση, πίσω από τον Φάμπιο Κουαρταράρο και τον Ντιόγκο Μορέιρα, στο τελευταίο σπριντ της καριέρας του.

Οι υπόλοιποι αναβάτες και η βαθμολογία

Ο Μπετζέκι είχε ήδη αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα όταν ο Μάρκεθ εξέτισε τις ποινές του, και δεν απειλήθηκε μέχρι το τέλος του αγώνα. Ο Χόρχε Μαρτίν τερμάτισε δεύτερος, με διαφορά 2,924 δευτερολέπτων από τον νικητή, και βρίσκεται πλέον στην τρίτη θέση της βαθμολογίας των αναβατών ενόψει του αυριανού Grand Prix.

Το βάθρο συμπλήρωσε ο Ενέα Μπαστιανίνι της Tech3 KTM, ο οποίος πραγματοποίησε επίθεση από την έβδομη θέση του grid, κρατώντας πίσω τον Άι Όγκουρα της Trackhouse Aprilia, που ξεκίνησε 11ος μετά την πτώση του στα κατατακτήρια. Ο Φάμπιο Ντι Τζιανάντόνιο ήταν ο καλύτερος της Ducati, τερματίζοντας πέμπτος μετά από προσπέραση στον τελευταίο γύρο στον Άλεξ Μάρκεθ της Gresini. Ο Πέδρο Ακόστα τερμάτισε έβδομος, μπροστά από τον Μπραντ Μπίντερ και τον Πολ Εσπαργκαρό, φέρνοντας τέσσερις KTM στους βαθμούς. Η Aprilia έχει πλέον προβάδισμα 15 βαθμών από τη Ducati στο πρωτάθλημα κατασκευαστών, με τον τίτλο να κρίνεται στον αυριανό αγώνα.

Το πρόγραμμα του Grand Prix Βαλένθιας

Το Grand Prix Βαλένθιας, ο 22ος και τελευταίος αγώνας της σεζόν, θα διεξαχθεί αύριο, Κυριακή 29 Νοεμβρίου, στις 15:00 ώρα Ελλάδας. Ο αγώνας θα έχει διάρκεια 27 γύρων. Νωρίτερα το πρωί, στις 10:40, θα διεξαχθεί το warm up.

Την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου, οι ομάδες θα παραμείνουν στην πίστα για το τεστ των νέων μοτοσικλετών των 850 κ.εκ., οι οποίες θα χρησιμοποιούν ελαστικά Pirelli. Κατά τη διάρκεια του σπριντ, ο Φερμίν Αλντεγκέρ έπεσε με τρεις γύρους να απομένουν, ενώ ο Ραούλ Φερνάντεθ έπεσε στον δεύτερο γύρο, ξαναπήρε τη μοτοσικλέτα του και τερμάτισε τελευταίος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta