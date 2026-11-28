Η VTB League εξετάζει το ενδεχόμενο να επεκτείνει τις ομάδες της διοργάνωσης με την είσοδο συλλόγων από τη Σερβία και τη Βοσνία. Οι πληροφορίες αυτές προέρχονται από τη Mozzart Sport, η οποία αναφέρει τις σοβαρές σκέψεις της διοργανώτριας αρχής για αυτή την κίνηση. Ο πρόεδρος της VTB, Σεργκέι Κούσενκο, επιβεβαίωσε τις συζητήσεις σε δηλώσεις του στο «RB Sport», υπογραμμίζοντας ότι η πιθανότητα αυτή εξετάζεται με μεγάλη προσοχή.

Διερευνητικές συζητήσεις για επέκταση

Οι σκέψεις για την επέκταση της VTB League με την προσθήκη νέων ομάδων από τα Βαλκάνια αποτελούν ένα από τα βασικά θέματα που απασχολούν τη διοίκηση της λίγκας. Η Mozzart Sport, επικαλούμενη τις τελευταίες εξελίξεις, αναφέρει ότι η VTB βρίσκεται σε φάση διερεύνησης για την ενσωμάτωση σερβικών και βοσνιακών συλλόγων στο πρωτάθλημα. Αυτή η κίνηση θα σηματοδοτούσε μια σημαντική διεύρυνση της διοργάνωσης, προσθέτοντας νέες αγορές και αυξάνοντας τον ανταγωνισμό.

Ο Σεργκέι Κούσενκο, πρόεδρος της VTB, μίλησε ανοιχτά για το θέμα στο «RB Sport», τονίζοντας τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζεται αυτή η προοπτική. Οι δηλώσεις του επιβεβαιώνουν το ενδιαφέρον της λίγκας να προχωρήσει σε αυτή την επέκταση, εφόσον βρεθούν οι κατάλληλες συνθήκες και ξεπεραστούν τα όποια εμπόδια. Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο την εξεύρεση ενός βιώσιμου μοντέλου συνεργασίας.

Οι υποψήφιες ομάδες και τα εμπόδια

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δύο ομάδες φαντάζουν αυτή τη στιγμή ως οι επικρατέστερες υποψήφιες για την είσοδο στην VTB League. Πρόκειται για την Ιγκοκέα από τη Βοσνία και την ΦΜΠ Βελιγραδίου από τη Σερβία. Και οι δύο σύλλογοι έχουν ήδη μια σχέση με τη διοργάνωση, καθώς συμμετέχουν στο Κύπελλο της VTB, γεγονός που ενισχύει την πιθανότητα της πλήρους ένταξής τους στο κανονικό πρωτάθλημα.

Παρόλα αυτά, ο πρόεδρος Κούσενκο υπογράμμισε ότι, παρότι υπάρχουν προχωρημένες συζητήσεις, δεν υπάρχει ακόμα κάτι επίσημο. Ένα από τα βασικότερα «αγκάθια» που παραμένουν είναι το ζήτημα του αγωνιστικού καλενταριού της FIBA. Η πολυπλοκότητα των διοργανώσεων στις οποίες συμμετέχνουν οι ομάδες, συμπεριλαμβανομένου του FIBA Champions League, δημιουργεί δυσκολίες στον συντονισμό των αγώνων και αποτελεί ένα σημαντικό εμπόδιο που πρέπει να ξεπεραστεί.

Οι δηλώσεις του προέδρου της VTB για τις διαπραγματεύσεις

Ο Σεργκέι Κούσενκο αναφέρθηκε λεπτομερώς στις προσπάθειες που καταβάλλονται, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Οι διαπραγματεύσεις για αυτό το θέμα βρίσκονται σε εξέλιξη. Δύο ευρωπαϊκοί σύλλογοι συμμετέχουν στο Κύπελλό μας: η Igokea και η FMP». Αυτή η δήλωση επιβεβαιώνει το άμεσο ενδιαφέρον και την ενεργή δράση της VTB προς αυτή την κατεύθυνση. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «προσπαθούμε πραγματικά να διαπιστώσουμε εάν είναι δυνατόν ομάδες από αυτές τις χώρες να συμμετάσχουν στο κανονικό πρωτάθλημα της VTB League».

Ο πρόεδρος της VTB εξήγησε περαιτέρω τις προκλήσεις, επισημαίνοντας: «Η μεγαλύτερη δυσκολία είναι τα καλεντάρια όλων των διοργανώσεων στις οποίες συμμετέχουν». Διευκρίνισε μάλιστα ότι «κάποιος αγωνίζεται επίσης στο FIBA Champions League», γεγονός που περιπλέκει ακόμα περισσότερο την κατάσταση όσον αφορά τον προγραμματισμό των αγώνων. Παρά τις δυσκολίες, η VTB παραμένει αισιόδοξη για την εξεύρεση λύσης.

Η ελπίδα για ένα νέο μοντέλο και οι εξωτερικοί παράγοντες

Παρά τα εμπόδια, ο Σεργκέι Κούσενκο εξέφρασε την ελπίδα του ότι θα βρεθεί ένα λειτουργικό μοντέλο για την ένταξη των ομάδων. «Ωστόσο, δεν χάνουμε την ελπίδα ότι θα βρούμε ένα μοντέλο με το οποίο θα μπορούσε να υλοποιηθεί αυτό», δήλωσε. Παράλληλα, ο πρόεδρος της VTB δεν δίστασε να εκφράσει την έντονη δυσαρέσκειά του για εξωτερικούς παράγοντες που επηρεάζουν τον αθλητισμό.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε σε καταστάσεις όπως «εμποδίζοντας την είσοδα στη χώρα, μη έκδοση βίζας», χαρακτηρίζοντάς τις «εντελώς τρελές». Τόνισε την απουσία λογικής σε αυτές τις ενέργειες, λέγοντας: «Δεν είναι καθόλου σαφές γιατί αυτό επηρεάζει τον αθλητισμό». Για τον Κούσενκο, ο αθλητισμός θα έπρεπε να λειτουργεί ως ανοιχτός χώρος, μακριά από τέτοιου είδους περιορισμούς.

Το μήνυμα για τον υγιή ανταγωνισμό στον αθλητισμό

Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, ο πρόεδρος της VTB League έστειλε ένα σαφές μήνυμα σχετικά με τη σημασία του υγιούς ανταγωνισμού. «Αντίθετα, ο αθλητισμός σε αυτό το τμήμα θα πρέπει να είναι ανοιχτός», υπογράμμισε. Πιστεύει ότι η επικοινωνία μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην αλλαγή αυτής της κατάστασης, ώστε να επικρατήσει μια πιο εποικοδομητική προσέγγιση.

«Ίσως κάποια επικοινωνία να καταφέρει να μεταφέρει το μήνυμα ότι είναι καλύτερο να υπάρχει υγιής ανταγωνισμός στον αθλητισμό παρά να μην υπάρχει», ανέφερε. Κατέληξε τονίζοντας ότι η VTB εργάζεται εντατικά πάνω σε αυτό το ζήτημα, αν και είναι ακόμα πολύ νωρίς για να ανακοινωθούν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Οι προσπάθειες συνεχίζονται με στόχο την υλοποίηση του σχεδίου επέκτασης και την ενίσχυση του μπάσκετ στην ευρύτερη περιοχή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta