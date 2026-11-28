Ο Πανσερραϊκός πανηγύρισε την τέταρτη συνεχόμενη νίκη του, επικρατώντας με 2-1 του ΠΑΣ Πύργου, με ανατροπή, για την 13η αγωνιστική της Superbet League 2. Οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, διατηρώντας το αήττητο στην έδρα τους με επτά νίκες σε ισάριθμους αγώνες. Η ομάδα της Ηλείας, παρά την καλή της εμφάνιση, δεν κατάφερε να αποσπάσει βαθμό από την αναμέτρηση.

Το πρώτο ημίχρονο και το προβάδισμα του ΠΑΣ Πύργου

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τους Σερραίους να δημιουργούν την πρώτη καλή στιγμή στο όγδοο λεπτό, όταν το σουτ του Τεϊσέιρα πέρασε εκτός εστίας. Στο 19ο λεπτό, ο Φοφανά του ΠΑΣ Πύργου έκανε μια προσποίηση και ένα σουτ, με την μπάλα να περνάει λίγο έξω από την εστία του Τιναλίνι.

Οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που κατάφεραν να πάρουν το προβάδισμα στο 30ο λεπτό. Ο Φοφανά πραγματοποίησε ένα σουτ, ο Παντελάκης απέκρουσε, όμως η μπάλα στρώθηκε στον Δούμτσιο. Ο τελευταίος έπιασε ένα δυνατό σουτ, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα και διαμορφώνοντας το 0-1 για τον ΠΑΣ Πύργου. Πριν την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους, στο 41', ο Μορέιρα του Πανσερραϊκού έπιασε ένα σουτ εκτός περιοχής, με τον νεαρό γκολκίπερ Μπιρμπίλη να αποκρούει εξαιρετικά σε κόρνερ. Ένα λεπτό αργότερα, το σουτ του Ζορζίνιο έφυγε επίσης εκτός εστίας.

Η ανατροπή του Πανσερραϊκού στην επανάληψη

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, ο Πανσερραϊκός κέρδισε πέναλτι, όταν ο Λεμονής ανέτρεψε τον Πασά εντός περιοχής. Ο πολύπειρος επιθετικός ανέλαβε την εκτέλεση από τα 11 βήματα και ευστόχησε, ισοφαρίζοντας σε 1-1. Οι γηπεδούχοι άσκησαν αφόρητη πίεση στην αντίπαλη εστία, αναζητώντας το γκολ της ανατροπής.

Η επιμονή τους απέδωσε καρπούς στο 80ό λεπτό. Μετά από εκτέλεση κόρνερ του Τεϊσέιρα, ο Κωτσόπουλος με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το τελικό 2-1. Το αποτέλεσμα αυτό δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης, χαρίζοντας στον Πανσερραϊκό μια σημαντική νίκη.

Η ανοδική πορεία των «λιονταριών»

Η επικράτηση επί του ΠΑΣ Πύργου αποτελεί την τέταρτη συνεχόμενη νίκη για τον Πανσερραϊκό, ο οποίος δείχνει να βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα. Με αυτό το αποτέλεσμα, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν πλέον ένα εντυπωσιακό ρεκόρ 7 νικών σε 7 εντός έδρας αγώνες, επιβεβαιώνοντας την ισχύ τους στην έδρα τους.

Η ομάδα των Σερρών μπαίνει ακόμα πιο δυναμικά στη μάχη της ανόδου για την Superbet League 2, ενισχύοντας τις ελπίδες της για μια επιτυχημένη πορεία στο πρωτάθλημα. Από την άλλη πλευρά, ο ΠΑΣ Πύργου, παρά την προσπάθεια και την καλή του παρουσία, δεν κατάφερε να αποσπάσει κάποιο βαθμολογικό όφελος από την αναμέτρηση.

Οι συνθέσεις των ομάδων

Πανσερραϊκός (Κώστας Γεωργιάδης): Τιναλίνι, Παντελάκης, Ηλιάδης, Γεωργιάδης (63' Αδάμ), Βασιλάκος (36' Αρμουγκόμ), Μορέιρα, Ρουμιάντσεβ (63' Οικονόμου), Ζορζίνιο (80' Κωτσόπουλος), Βερνάρδος, Τεϊσέιρα, Πασάς.

ΠΑΣ Πύργος (Δημήτρης Σπανός): Μπιρμπίλης, Δημητρίου, Εραμούσπε (87' Σέχαρ), Ευαγγέλου, Κάρδαρης (13' Σκεντεράι), Μούσια, Λεμονής, Σαραμαντάς (46' Πρίφτι), Μανσούρ, Σαρδέλης (63' Λάζαρη), Δούμτσιος (87' Χαντί).

Με πληροφορίες από: Athletiko