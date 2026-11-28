Ο Έλληνας πρωταθλητής Πασχάλης Κουλούμογλου κυριάρχησε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα άρσης βαρών σε πάγκο, το οποίο διεξάγεται στη Μανάμα του Μπαχρέιν. Ο αθλητής κατέκτησε δύο χρυσά μετάλλια στην κατηγορία των 59 κιλών, σηματοδοτώντας μία από τις σημαντικότερες στιγμές στην αθλητική του πορεία. Η επιτυχία αυτή του χάρισε τον πρώτο παγκόσμιο τίτλο της καριέρας του.

Ο θρίαμβος του Κουλούμογλου στη Μανάμα

Ο Πασχάλης Κουλούμογλου πραγματοποίησε μία εντυπωσιακή εμφάνιση στην κατηγορία έως 59 κιλών, επιτυγχάνοντας τρεις στις τρεις έγκυρες προσπάθειες. Αυτή η άψογη εκτέλεση τον οδήγησε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου, όπου αναδείχθηκε νικητής τόσο στην καλύτερη άρση (Best Lift), όσο και στο σύνολο των άρσεων (Total).

Η διπλή αυτή επιτυχία αποτελεί μία σπουδαία διάκριση για την ελληνική Άρση Βαρών σε Πάγκο. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία (World Para Powerlifting) υποδέχτηκε τον θρίαμβο του Έλληνα αθλητή με τη χαρακτηριστική φράση «Greece is golden!», αναγνωρίζοντας την κατάκτηση του πρώτου παγκόσμιου τίτλου της καριέρας του.

Οι δηλώσεις του πρωταθλητή και ο δρόμος για το Λος Άντζελες

Μετά τη μεγάλη του επιτυχία, ο Πασχάλης Κουλούμογλου εξέφρασε την ικανοποίησή του. «Αισθάνομαι χαρούμενος και περήφανος», δήλωσε ο πρωταθλητής. Τόνισε επίσης τη σημασία του μεταλλίου, όχι μόνο για την καλή εμφάνιση και την τελευταία άρση, αλλά και για τη θέση που του εξασφαλίζει στην παγκόσμια κατάταξη.

Ο Κουλούμογλου αναφέρθηκε στον δρόμο για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028, υπογραμμίζοντας ότι αυτό το μετάλλιο είναι ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

Η ελληνική παρουσία και οι πρώτες διακρίσεις

Η κατάκτηση των δύο χρυσών μεταλλίων από τον Πασχάλη Κουλούμογλου σηματοδοτεί το πρώτο μετάλλιο για την εθνική ομάδα στην εν λόγω διοργάνωση. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Κωνσταντίνος Σιάχος, ο οποίος βρίσκεται στο Μπαχρέιν και παρακολουθεί τις προσπάθειες των αθλητών, έδωσε τα συγχαρητήριά του στον Πασχάλη Κουλούμογλου για τη σπουδαία του διάκριση, καθώς και σε όλο το τιμ που τον πλαισιώνει.

Στην ίδια κατηγορία των 59 κιλών, το βάθρο συμπλήρωσαν ο Τούρκος Cagdas Kaya, ο οποίος κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο με 180 κιλά, και ο Ουκρανός Kostiantyn Panasyuk, που πήρε το χάλκινο μετάλλιο με 178 κιλά.

Η συνέχεια για την εθνική ομάδα και οι προηγούμενες συμμετοχές

Η ελληνική παρουσία στο παγκόσμιο πρωτάθλημα συνεχίζεται με τη συμμετοχή και άλλων αθλητών. Στους αγώνες αναμένονται να αγωνιστούν ο Γκρέμισλαβ Μωυσιάδης στην κατηγορία έως 80 κιλά, ο Κωνσταντίνος Δήμου στην κατηγορία άνω των 107 κιλών, καθώς και η Αρσινόη Ντανίκα στην κατηγορία έως 67 κιλά.

Η ελληνική συμμετοχή στη διοργάνωση είχε ανοίξει με δύο αθλητές στην κατηγορία των 49 κιλών. Ο Γρηγόρης Μοσχοβίδης, με δύο έγκυρες προσπάθειες στα 133 και 139 κιλά, κατέλαβε τη 10η θέση στο σύνολο (Total) με 272 κιλά. Αντίθετα, ο Δημήτριος Μπακοχρήστος, στην ίδια κατηγορία, ολοκλήρωσε την παρουσία του χωρίς να καταφέρει να έχει έγκυρη άρση, παρά τη μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλε.

Με πληροφορίες από: Gazzetta