Ένα απρόσμενο περιστατικό σημάδεψε την προγραμματισμένη εκκίνηση του Sprint αγώνα MotoGP στην πίστα της Βαλένθια, καθώς η μοτοσικλέτα Ducati του Ισπανού πρωταθλητή Μαρκ Μάρκεθ τυλίχθηκε στις φλόγες. Το συμβάν έλαβε χώρα λίγο πριν την έναρξη, όταν τα κόκκινα φώτα της εκκίνησης παρέμειναν αναμμένα λόγω ενός τεχνικού προβλήματος. Η υπερθερμασμένη Desmosedici του Μάρκεθ πήρε φωτιά, αναγκάζοντας την άμεση επέμβαση των πυροσβεστών.

Ακύρωση εκκίνησης και υπερθέρμανση της μοτοσικλέτας

Η αρχική εκκίνηση του Sprint αγώνα στη Βαλένθια ακυρώθηκε απροσδόκητα, δημιουργώντας μια στιγμή έντασης στην πίστα. Η ακύρωση οφειλόταν σε ένα τεχνικό πρόβλημα που είχε ως αποτέλεσμα τα κόκκινα φώτα της εκκίνησης να παραμείνουν αναμμένα για μεγαλύτερο διάστημα από το κανονικό. Αυτή η απρόβλεπτη καθυστέρηση οδήγησε στην υπερθέρμανση της μοτοσικλέτας Desmosedici του Μαρκ Μάρκεθ.

Η υπερθέρμανση της μηχανής είχε ως τραγική συνέπεια την ανάφλεξη της Ducati του πρωταθλητή. Οι φλόγες που ξέσπασαν στη μοτοσικλέτα προκάλεσαν ανησυχία, με το περιστατικό να γίνεται άμεσα αντιληπτό από τους παρευρισκόμενους και τις τηλεοπτικές κάμερες. Η κατάσταση απαιτούσε άμεση αντίδραση για την ασφάλεια όλων.

Η άμεση επέμβαση των πυροσβεστών και η εγκατάλειψη της μοτοσικλέτας

Ο 33χρονος Ισπανός αναβάτης, Μαρκ Μάρκεθ, ο οποίος προετοιμαζόταν για το τελευταίο Sprint της καριέρας του, βρέθηκε αντιμέτωπος με το φλεγόμενο όχημά του. Αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη μοτοσικλέτα του, απομακρυνόμενος από το επικίνδυνο σημείο. Η εικόνα της φλεγόμενης Desmosedici ήταν εντυπωσιακή και μεταδόθηκε ζωντανά.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες, οι οποίοι επενέβησαν για να σβήσουν τη φωτιά που είχε ξεσπάσει στην καπνίζουσα Desmosedici. Η ταχύτητα της επέμβασης ήταν κρίσιμη για την αποτροπή περαιτέρω προβλημάτων. Η στιγμή του περιστατικού καταγράφηκε και αναρτήθηκε, με την επίσημη ανάρτηση να αναφέρει χαρακτηριστικά «Lights ou...OH NO! MARC'S BIKE IS ON FIRE! ???????? #ValenciaGP ????».

Προετοιμασία εφεδρικής μοτοσικλέτας και ποινή για τον Μάρκεθ

Μετά το απρόοπτο περιστατικό και την κατάσβεση της φωτιάς, η ομάδα της Ducati προχώρησε στην άμεση προετοιμασία της εφεδρικής μοτοσικλέτας του Μαρκ Μάρκεθ. Αυτή η κίνηση ήταν απαραίτητη ώστε ο Ισπανός αναβάτης να μπορέσει να συμμετάσχει στην επανεκκίνηση του αγώνα Sprint, παρά την αρχική ατυχία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της MotoGP, ο Μαρκ Μάρκεθ θα ξεκινήσει τον γύρο προθέρμανσης από τα pits. Παρά την εκκίνηση από τα pits, θα επιστρέψει κανονικά στη θέση του στην εκκίνηση του αγώνα. Ωστόσο, θα εκτίσει διπλή ποινή long lap κατά τη διάρκεια του Sprint, μια απόφαση που ανακοινώθηκε επίσημα.

Η ποινή αυτή επιβλήθηκε ως συνέπεια των γεγονότων που προηγήθηκαν της εκκίνησης. Η επίσημη ενημέρωση ανέφερε συγκεκριμένα: «@marcmarquez93 will start the warm up lap from pit lane, return to his grid position and serve a Double Long Lap Penalty».

Το τελευταίο sprint και η απόσυρση του πρωταθλητή

Το περιστατικό με τη φωτιά στη μοτοσικλέτα έρχεται σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη περίοδο για τον Μαρκ Μάρκεθ. Ο αγώνας Sprint στη Βαλένθια σηματοδοτεί το τελευταίο Sprint της καριέρας του, καθώς ο Ισπανός πρωταθλητής έχει ανακοινώσει την απόσυρσή του από τους αγώνες.

Η ανακοίνωση της απόσυρσής του είχε γίνει την προηγούμενη Παρασκευή. Ο Μάρκεθ αποχωρεί από την ενεργό δράση έχοντας ήδη κατακτήσει τον 10ο τίτλο της καριέρας του, αφήνοντας πίσω του μια λαμπρή πορεία στον κόσμο του MotoGP. Το συμβάν στη Βαλένθια προσθέτει μια αναπάντεχη διάσταση στην τελευταία του εμφάνιση σε αγώνα Sprint.

Με πληροφορίες από: Gazzetta