Η αποστολή της Εθνικής Ανδρών αναχωρεί σήμερα, 28 Νοεμβρίου, για την Ιβηρική Χερσόνησο, με προορισμό την Ισπανία. Εκεί, η «γαλανόλευκη» θα δώσει έναν ιδιαίτερα κρίσιμο αγώνα, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως «do or die», στην προσπάθειά της να εξασφαλίσει την πρόκριση στο MundoBasket 2027. Η αναμέτρηση με την Ισπανία είναι προγραμματισμένη για τις 29 Νοεμβρίου, στις 19:00.

Ο κρίσιμος αγώνας στην Ισπανία

Η Εθνική Ανδρών ετοιμάζεται για μια αναμέτρηση με την Ισπανία, η οποία έχει τεράστια σημασία για το μέλλον της στην προκριματική φάση του MundoBasket 2027. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 29 Νοεμβρίου, στις 19:00, και θα μεταδοθεί ζωντανά. Η αποστολή αναχώρησε σήμερα, 28 Νοεμβρίου, με στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα που θα κρατήσει ζωντανές τις ελπίδες για την πρόκριση.

Το MundoBasket 2027 θα φιλοξενηθεί στο Κατάρ, και η ελληνική ομάδα επιθυμεί διακαώς να εξασφαλίσει μια θέση στην κορυφαία διοργάνωση. Η αναμέτρηση στην Ιβηρική Χερσόνησο αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς η ομάδα πλέον δεν έχει περιθώριο για αρνητικό αποτέλεσμα.

Η σημασία της αναμέτρησης και η προηγούμενη ήττα

Το παιχνίδι με την Ισπανία έχει χαρακτηριστεί ως «do or die» για την Εθνική Ανδρών, καθώς η πρόκριση στο MundoBasket 2027 εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το αποτέλεσμα αυτής της αναμέτρησης. Η ομάδα βρίσκεται σε δυσμενή θέση μετά την πρόσφατη ήττα της από τη Γεωργία, η οποία σημειώθηκε στο «T-Center».

Αυτό το αρνητικό αποτέλεσμα έχει περιορίσει σημαντικά τα περιθώρια ελιγμών για το εθνικό αντιπροσωπευτικό συγκρότημα. Πλέον, η νίκη επί της Ισπανίας είναι επιτακτική, εάν η «γαλανόλευκη» θέλει να διατηρήσει τις ελπίδες της για την πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης που θα φιλοξενηθεί στο Κατάρ.

Αλλαγές στην αποστολή λόγω τραυματισμών

Ο προπονητής της Εθνικής Ανδρών, Βασίλης Σπανούλης, αντιμετωπίζει σημαντικές απουσίες στην αποστολή που ταξιδεύει στην Ισπανία. Συγκεκριμένα, δεν υπολογίζει στους Ντίνο Μήτογλου, Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, Κώστα Αντετοκούνμπο και Νίκο Χουγκάζ, καθώς όλοι τους ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς, κάτι που τους καθιστά ανέτοιμους για τον κρίσιμο αγώνα.

Για να καλυφθούν τα κενά που δημιουργήθηκαν, ο Βασίλης Σπανούλης προχώρησε σε αλλαγές στο ρόστερ. Στις θέσεις των τραυματιών κλήθηκαν οι Νάσος Μπαζίνας, Μανώλης Χατζηδάκης, Νίκος Περσίδης και Νίκος Πλώτας, οι οποίοι ενσωματώθηκαν στην αποστολή της «γαλανόλευκης» για το ταξίδι στην Ιβηρική Χερσόνησο.

Η δωδεκάδα της εθνικής ομάδας

Η τελική δωδεκάδα των παικτών που αποτελούν την αποστολή της Εθνικής Ανδρών για τον αγώνα με την Ισπανία έχει διαμορφωθεί ως εξής: Κώστας Παπανικολάου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Μιχάλης Λούντζης, Όμηρος Νετζήπογλου, Αντώνης Καραγιαννίδης, Νάσος Μπαζίνας, Νίκος Περσίδης, Μανώλης Χατζηδάκης, Αλέξανδρος Νικολαΐδης και Νίκος Πλώτας.

Αυτοί οι δώδεκα αθλητές θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στον «do or die» αγώνα της 29ης Νοεμβρίου, με στόχο την ανατροπή της δυσμενής θέσης στην οποία έχει βρεθεί η ομάδα μετά την προηγούμενη ήττα από τη Γεωργία. Η προσπάθεια για την πρόκριση στο MundoBasket 2027 συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον.

Με πληροφορίες από: Gazzetta