Ο Ισπανός οδηγός του MotoGP, Μαρκ Μαρκέθ, ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τους αγώνες μοτοσικλέτας, τερματίζοντας μία από τις πιο σπουδαίες καριέρες στο άθλημα. Σε ηλικία μόλις 33 ετών, ο Μαρκέθ θα υποκλιθεί για τελευταία φορά στη Βαλένθια, μετά τον τελικό της σεζόν του 2026. Η ανακοίνωση έρχεται λίγο αφότου κατάφερε να ανέβει ξανά στο υψηλότερο βάθρο, έχοντας κατακτήσει οκτώ παγκόσμια πρωταθλήματα, ένα επίτευγμα που τον καθιστά έναν από τους κορυφαίους στην ιστορία του αθλήματος.

Ένα ρεκόρ στην ιστορία του MotoGP

Ο Μαρκ Μαρκέθ έχει γράψει τη δική του ιστορία στον κόσμο του MotoGP, καθώς έγινε ο δεύτερος οδηγός που κατάφερε να κερδίσει οκτώ παγκόσμια πρωταθλήματα. Αυτό το εξαιρετικό επίτευγμα τον τοποθετεί δίπλα σε θρύλους του αθλήματος, με τον μόνο οδηγό που έχει καταφέρει να κερδίσει επίσης οκτώ κύπελλα να είναι ο θρυλικός Τζιάκομο Αγκοστίνι.

Ο Βαλεντίνο Ρόσι ακολουθεί τους δύο κορυφαίους με επτά παγκόσμια πρωταθλήματα. Η πορεία του Μαρκέθ προς την κορυφή χαρακτηρίστηκε από επιμονή και αφοσίωση, καθώς κατάφερε ξανά να «οργώσει» τις πίστες του MotoGP και να φτάσει στο υψηλότερο βάθρο του αθλήματος, παρά τις σοβαρές προκλήσεις που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια της καριέρας του.

Η ανακοίνωση της αποχώρησης

Η είδηση της αποχώρησης του Μαρκ Μαρκέθ ανακοινώθηκε την Παρασκευή (27/11) και αποτέλεσε μία έκπληξη για τον κόσμο των αγώνων μοτοσικλέτας. Ο Ισπανός οδηγός δήλωσε ότι ο αγώνας της Βαλένθια θα είναι ο τελευταίος του, σηματοδοτώντας το τέλος μιας από τις σπουδαιότερες καριέρες στο MotoGP.

Σε βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Μαρκέθ απευθύνθηκε στους υποστηρικτές του, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του και τονίζοντας την ιστορική σημασία της πορείας του. «Ευχαριστώ όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτό το ταξίδι. Ελπίζω να το απολαύσατε όσο κι εγώ. Αυτός θα είναι ο τελευταίος μου αγώνας στο MotoGP. Γράψαμε ιστορία» είπε χαρακτηριστικά ο Ισπανός, επιβεβαιώνοντας την απόφασή του να αποσυρθεί μετά τον τελικό της σεζόν του 2026.

Οι προκλήσεις και οι τραυματισμοί

Η καριέρα του Μαρκ Μαρκέθ δεν ήταν χωρίς εμπόδια, καθώς ο Ισπανός οδηγός αντιμετώπισε σοβαρές προκλήσεις και υπέστη ακόμη πιο σοβαρούς τραυματισμούς. Παρόλα αυτά, κατάφερε να επιστρέψει δυναμικά και να συνεχίσει να αγωνίζεται στο υψηλότερο επίπεδο, αποδεικνύοντας την αντοχή και το πάθος του για το άθλημα.

Για να κατανοήσει κανείς το μέγεθος των δυσκολιών που αντιμετώπισε, αρκεί να κοιτάξει το δεξί του χέρι. Είναι γεμάτο με ουλές από τις πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις στις οποίες έχει υποβληθεί κατά τη διάρκεια της καριέρας του. Αυτές οι ουλές αποτελούν απτή απόδειξη του σωματικού και ψυχικού κόστους που συνεπάγεται η προσπάθεια να παραμείνει κανείς στην κορυφή του παγκόσμιου MotoGP.

Το συμβόλαιο με την Ducati και οι λόγοι

Η ανακοίνωση της αποχώρησης του Μαρκέθ προκάλεσε έκπληξη, καθώς είχε υπογράψει επέκταση συμβολαίου με την Ducati, το οποίο επρόκειτο να διαρκέσει έως το 2028. Ο ίδιος ο οδηγός εξήγησε την απόφασή του, αναφέροντας ότι «μερικές φορές χρειάζεται να καταλάβεις την κατάσταση, αλλά είναι αλήθεια ότι η κατάσταση φέτος ήταν στα όριά της».

Πρόσθεσε επίσης λεπτομέρειες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του: «Όταν υπέγραψα το συμβόλαιο τον Μάρτιο, όπως πάντα, ήμουν εξαιρετικά αισιόδοξος και δεν ήξερα ότι θα έκανα άλλη μια χειρουργική επέμβαση στον δεξί μου ώμο». Ο Μαρκέθ μοιράστηκε ότι είχε αρχίσει να «νιώθει φόβο», μια δήλωση που υπογραμμίζει το ψυχολογικό και σωματικό βάρος που κουβαλούσε, οδηγώντας τον στην απόφαση να τερματίσει την καριέρα του στους αγώνες μοτοσικλέτας.

Με πληροφορίες από: Topontiki