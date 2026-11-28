Τρεις σημαντικοί παίκτες του ελληνικού μπάσκετ απασχολούν την επικαιρότητα λόγω προβλημάτων υγείας και της αγωνιστικής τους κατάστασης. Ο Άνταμ Μοκόκα αντιμετώπισε ένα απρόοπτο περιστατικό ζαλάδας κατά τη διάρκεια ενός πρόσφατου αγώνα της Γαλλίας, γεγονός που περιόρισε σημαντικά τη συμμετοχή του. Παράλληλα, ο Κώστας Αντετοκούνμπο εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από ένα χρόνιο πρόβλημα στο γόνατο, το οποίο απαιτεί ειδική διαχείριση. Την ίδια στιγμή, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος καταβάλλει εντατικές προσπάθειες για την πλήρη επιστροφή του στα παρκέ, με συγκεκριμένους αγώνες να αποτελούν τους στόχους του.

Η κατάσταση του Άνταμ Μοκόκα μετά τη ζαλάδα

Ο Άνταμ Μοκόκα είχε περιορισμένο χρόνο συμμετοχής στη νίκη της Γαλλίας επί της Εσθονίας, αναμέτρηση που διεξήχθη στο Ταλίν στο πλαίσιο της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το πρόβλημα προέκυψε στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, όταν ο παίκτης ένιωσε έντονη ζαλάδα, έπειτα από μια σύγκρουση που είχε με αντίπαλο.

Λόγω αυτής της κατάστασης, κρίθηκε σκόπιμο να μην χρησιμοποιηθεί περαιτέρω στην εξέλιξη του αγώνα. Ως εκ τούτου, η συμμετοχή του στην επερχόμενη αναμέτρηση της 30ης Νοεμβρίου, όπου η Γαλλία θα αντιμετωπίσει τη Σουηδία στη Ντιζόν, θεωρείται αμφίβολη. Ωστόσο, οι πληροφορίες και τα μηνύματα που προέρχονται από τον γαλλικό Τύπο είναι καθησυχαστικά, υποδεικνύοντας ότι η κατάστασή του δεν εμπνέει σοβαρή ανησύχια προς το παρόν.

Η διαχείριση του προβλήματος στο γόνατο του Κώστα Αντετοκούνμπο

Ο διεθνής σέντερ Κώστας Αντετοκούνμπο είναι γνωστό ότι πορεύεται τα τελευταία χρόνια με ένα πρόβλημα στο γόνατο, το οποίο τον απασχολεί σταθερά. Αυτό το ζήτημα, όπως αναφέρεται, τον συνοδεύει ήδη από την πρώτη του σεζόν στους «κίτρινους», υποδηλώνοντας τη χρονιότητα της κατάστασης.

Πιο πρόσφατα, στην αναμέτρηση της Εθνικής ομάδας με τη Γεωργία, ο έμπειρος παίκτης αγωνίστηκε παρά τις ενοχλήσεις που ένιωθε στο γόνατο. Αυτή η κατάσταση οδήγησε στην απόφαση να μην συμπεριληφθεί στην αποστολή της Εθνικής για το επερχόμενο παιχνίδι με την Ισπανία, προκειμένου να προστατευθεί η υγεία του.

Για τις επόμενες ημέρες, ο Κώστας Αντετοκούνμπο θα ακολουθήσει ένα εντατικό πρόγραμμα θεραπειών. Η βασική προσδοκία είναι η υποχώρηση των ενοχλήσεων να έχει επιτευχθεί έως τα τέλη της ερχόμενης εβδομάδας, επιτρέποντάς του να επιστρέψει σταδιακά σε πλήρεις αγωνιστικούς ρυθμούς.

Η πορεία επιστροφής του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου στα παρκέ

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος βρίσκεται σε μια κρίσιμη φάση της αποκατάστασής του και αναμένεται να επιχειρήσει να ενταχθεί σε κομμάτια των προπονήσεων κατά τη διάρκεια της ερχόμενης εβδομάδας. Ωστόσο, είναι δεδομένο ότι δεν υπολογίζεται για την επανέναρξη του Πρωταθλήματος και το εντός έδρας παιχνίδι απέναντι στους Vicos Falcons, το οποίο έχει οριστεί για τις 5 Δεκεμβρίου.

Ο διεθνής φόργουορντ έχει ήδη θέσει συγκεκριμένους στόχους για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση. Έχει σημαδέψει την τριάδα των αγώνων που ακολουθούν: την αναμέτρηση απέναντι στην Μπούργκος στις 9 Δεκεμβρίου, τον αγώνα με τον Κολοσσό Ρόδου στις 12 Δεκεμβρίου και τέλος, το παιχνίδι με την Ντερτόνα στις 15 Δεκεμβρίου. Η ελπίδα του είναι να αυξήσει τις πιθανότητες συμμετοχής του, στοχεύοντας τουλάχιστον στο τελευταίο από αυτά τα παιχνίδια, ώστε να επανέλθει σταδιακά στους κανονικούς ρυθμούς.

Με πληροφορίες από: Gazzetta