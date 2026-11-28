Η Γιουβέντους έχει ζητήσει επίσημα πληροφορίες για τον 26χρονο Έλληνα επιθετικό της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Φώτη Ιωαννίδη, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Τούρκος δημοσιογράφος Ερκέμ Κονούρ. Το ενδιαφέρον για τον ποδοσφαιριστή δεν περιορίζεται μόνο στους «μπιανκονέρι», καθώς ερωτήματα για την απόκτησή του έχουν κάνει και δύο ακόμα σημαντικές ομάδες της Serie A, η Μίλαν και η Ρόμα.

Η περίπτωση του Φώτη Ιωαννίδη παραμένει ανοιχτή για μετεγγραφή, καθώς ο παίκτης δεν έχει καταφέρει να κάνει τη διαφορά στην πορτογαλική ομάδα. Οι εξελίξεις αναμένονται με ενδιαφέρον, ειδικά ενόψει της αξιολόγησης των επιθετικών επιλογών από τον νέο προπονητή της Σπόρτινγκ.

Το ενδιαφέρον από την Ιταλία

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Τούρκου ρεπόρτερ Ερκέμ Κονούρ, η Γιουβέντους έχει ήδη χτυπήσει την πόρτα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, ζητώντας επίσημα πληροφορίες για τον Φώτη Ιωαννίδη. Αυτή η κίνηση υποδηλώνει ένα σοβαρό ενδιαφέρον από την πλευρά του ιταλικού συλλόγου για τον 26χρονο επιθετικό.

Εκτός από τη Γιουβέντους, ο Κονούρ αναφέρει ότι και άλλες δύο μεγάλες δυνάμεις της Serie A, η Μίλαν και η Ρόμα, έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Και οι δύο ομάδες έχουν κάνει ερωτήματα σχετικά με την περίπτωσή του, γεγονός που καταδεικνύει μια ευρύτερη αναγνώριση των δυνατοτήτων του στην ιταλική αγορά.

Η πορεία του Ιωαννίδη στη Σπόρτινγκ

Ο Φώτης Ιωαννίδης, ο οποίος αγωνίζεται ως επιθετικός στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, δεν έχει καταφέρει να κάνει τη διαφορά στην πορτογαλική ομάδα, όπως αναφέρεται στις πληροφορίες. Αυτό το γεγονός κρατάει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας πιθανής μετεγγραφής του σε άλλο σύλλογο, παρά το μακροχρόνιο συμβόλαιό του.

Η κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει σε μια περίοδο αβεβαιότητας για το μέλλον του παίκτη στην ομάδα. Η εξέλιξη των διαπραγματεύσεων και το ενδιαφέρον από ιταλικούς συλλόγους ενισχύουν τις φήμες για μια πιθανή αποχώρηση του Ιωαννίδη από τη Λισαβόνα.

Ο ρόλος του νέου προπονητή

Στο πλαίσιο των εξελίξεων, σημαντικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει ο νέος προπονητής της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Πάουλο Φονσέκα. Ο Φονσέκα έχει εκφράσει την πρόθεσή του να αξιολογήσει διεξοδικά όλες τις επιθετικές του επιλογές πριν λάβει οποιαδήποτε οριστική απόφαση σχετικά με πιθανές αποχωρήσεις παικτών από το ρόστερ της ομάδας.

Αυτή η αξιολόγηση θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό το μέλλον του Φώτη Ιωαννίδη στη Σπόρτινγκ. Η στάση του νέου προπονητή είναι καθοριστική για το αν ο Έλληνας επιθετικός θα παραμείνει στην ομάδα ή αν θα αναζητήσει νέα ποδοσφαιρική στέγη, ειδικά με το ενδιαφέρον από τη Serie A να είναι έντονο.

Το συμβόλαιο και η προηγούμενη μεταγραφή

Ο Φώτης Ιωαννίδης έχει υπογράψει συμβόλαιο με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας το οποίο εκτείνεται μέχρι τον Ιούνιο του 2030. Το συμβόλαιο αυτό περιλαμβάνει μια ρήτρα αποδέσμευσης, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 100 εκατομμυρίων ευρώ, ένα ποσό που υπογραμμίζει την αξία που του αποδίδει ο πορτογαλικός σύλλογος.

Η μετεγγραφή του Ιωαννίδη στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας πραγματοποιήθηκε το 2025, όταν ο παίκτης αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό. Το κόστος της μετακίνησής του ανήλθε στα 22 εκατομμύρια ευρώ, στα οποία προστέθηκαν και 3 εκατομμύρια ευρώ σε μορφή μπόνους. Αυτά τα οικονομικά στοιχεία αναδεικνύουν το επενδυτικό ενδιαφέρον της Σπόρτινγκ για τον Έλληνα επιθετικό κατά την απόκτησή του.

Με πληροφορίες από: Newsit