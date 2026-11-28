Ο Παναγιώτης Ρέτσος συμπεριλήφθηκε κανονικά στην αποστολή του Ολυμπιακού για τον επικείμενο εκτός έδρας αγώνα με τον Άρη. Η αναμέτρηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Η παρουσία του Ρέτσου στην ομάδα των Πειραιωτών αποτελεί θετική εξέλιξη για τον προπονητή Ιμανόλ Αλγκουαθίλ.

Ο αγώνας της 12ης αγωνιστικής

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τον Άρη σε μια εκτός έδρας αναμέτρηση, η οποία θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη. Αυτός ο αγώνας είναι ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς αποτελεί μέρος της 12ης αγωνιστικής του ελληνικού πρωταθλήματος της Super League. Η ομάδα του Πειραιά θα επιδιώξει ένα θετικό αποτέλεσμα μακριά από την έδρα της, σε μία δύσκολη αναμέτρηση.

Το παιχνίδι με τον Άρη είναι μία από τις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στο τρέχον πρωτάθλημα. Η 12η αγωνιστική φέρνει τις δύο ομάδες αντιμέτωπες, με τον Ολυμπιακό να ταξιδεύει στη συμπρωτεύουσα για να διεκδικήσει τους βαθμούς της νίκης. Η προετοιμασία της ομάδας του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ ολοκληρώθηκε, με στόχο την καλύτερη δυνατή εμφάνιση.

Η επιστροφή του Παναγιώτη Ρέτσου

Ένα από τα βασικά σημεία της αποστολής είναι η κανονική συμμετοχή του Παναγιώτη Ρέτσου. Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής είχε αντιμετωπίσει προβλήματα τραυματισμού σε προηγούμενο παιχνίδι, συγκεκριμένα στην αναμέτρηση με τη Μίλαν. Παρά τις ανησυχίες που είχαν προκύψει από αυτόν τον τραυματισμό, ο Ρέτσος κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα.

Η αποκατάσταση του Παναγιώτη Ρέτσου του επιτρέπει να τεθεί πλήρως στη διάθεση του προπονητή του, Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Η παρουσία του στην αποστολή για το παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη δείχνει ότι είναι έτοιμος να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην ομάδα, ενισχύοντας τις επιλογές του τεχνικού επιτελείου για την αμυντική γραμμή.

Οι επιλογές του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, είχε στη διάθεσή του τον Παναγιώτη Ρέτσο, ο οποίος ξεπέρασε τα προβλήματα τραυματισμού του. Η απόφαση να συμπεριληφθεί ο Ρέτσος στην αποστολή υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη του προπονητή στις ικανότητές του και την ανάγκη για όλους τους διαθέσιμους παίκτες σε ένα απαιτητικό παιχνίδι. Ο Αλγκουαθίλ έχει πλέον μία επιπλέον επιλογή για την ενδεκάδα ή τον πάγκο.

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έχει καταρτίσει την αποστολή του Ολυμπιακού, επιλέγοντας τους παίκτες που θα ταξιδέψουν στη Θεσσαλονίκη. Η λίστα περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα ποδοσφαιριστών, καλύπτοντας όλες τις θέσεις, με στόχο να παρουσιαστεί η ομάδα όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστική απέναντι στον Άρη. Η προετοιμασία της ομάδας έχει επικεντρωθεί στις ιδιαιτερότητες του αντιπάλου.

Η πλήρης αποστολή των Πειραιωτών

Η αποστολή του Ολυμπιακού για τον εκτός έδρας αγώνα με τον Άρη αποτελείται από συνολικά είκοσι τρεις ποδοσφαιριστές. Ο προπονητής Ιμανόλ Αλγκουαθίλ επέλεψε τους εξής παίκτες για την αναμέτρηση της 12ης αγωνιστικής της Super League: Ορτέγκα, Πόποβιτς, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζάν, Φορτούνης, Σα, Μάρτινς, Σιπιόνι, Φρόιλερ, Ρόκα, Τουφάκης, Γιάρεμτσουκ, Ζότα Σίλβα, Γκονζάλες, Κλέιτον και Μάριους.

Αυτή η εκτενής λίστα παικτών δίνει στον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ αρκετές επιλογές για να διαχειριστεί τον αγώνα, τόσο στην αρχική ενδεκάδα όσο και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού με αλλαγές. Η παρουσία όλων αυτών των ποδοσφαιριστών στην αποστολή δείχνει την πληρότητα του ρόστερ του Ολυμπιακού ενόψει της αναμέτρησης στη Θεσσαλονίκη.

Με πληροφορίες από: Newsit