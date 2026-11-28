Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε με άνεση την πρόκριση στη φάση των «16» του EHF European Cup, επικρατώντας για δεύτερη φορά της Σλόγκα Ντομπόι. Η αναμέτρηση διεξήχθη στην Ηλιούπολη, όπου οι «ερυθρόλευκοι» επιβλήθηκαν με τελικό σκορ 37-20, σφραγίζοντας το εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Η κυριαρχία του Ολυμπιακού από νωρίς

Οι «ερυθρόλευκοι» έδειξαν από την αρχή τις διαθέσεις τους, συνεχίζοντας από εκεί που είχαν μείνει στην πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων. Η ομάδα του Τριλίνι ήταν άκρως αποτελεσματική στην επίθεση, καταφέρνοντας να προηγηθεί νωρίς με 5-2. Σταδιακά, ο Ολυμπιακός άρχισε να διευρύνει το προβάδισμά του, καθαρίζοντας τον αγώνα από το πρώτο κιόλας ημίχρονο.

Η διαφορά στο σκορ έφτασε σε διψήφιο αριθμό στο 19ο λεπτό, με τον πίνακα να δείχνει 14-4 υπέρ του Ολυμπιακού. Μέχρι την ανάπαυλα του ημιχρόνου, οι Πειραιώτες είχαν φτάσει τη διαφορά στο εντυπωσιακό 21-8, έχοντας θέσει τις βάσεις για την πρόκριση.

Διαχείριση και διεύρυνση της διαφοράς στο δεύτερο μέρος

Με την πρόκριση ουσιαστικά εξασφαλισμένη, ο Ολυμπιακός στο δεύτερο μέρος της αναμέτρησης κλήθηκε απλώς να διαχειριστεί το ευρύ προβάδισμά του. Οι παίκτες του Τριλίνι συνέχισαν να πιέζουν, ανοίγοντας περαιτέρω τη διαφορά στο 24-9, γεγονός που έκανε τη συνέχεια του αγώνα ακόμα πιο ψυχοφθόρα για την Σλόγκα Ντομπόι.

Οι «ερυθρόλευκοι» ήλεγξαν άνετα το παιχνίδι τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. Το προβάδισμα έφτασε στο 30-16 στο 50ό λεπτό της αναμέτρησης, με την ομάδα να φτάνει τελικά στην επιβλητική νίκη με 37-20.

Οι πρωταγωνιστές του Ολυμπιακού

Στην επιθετική λειτουργία του Ολυμπιακού, ξεχώρισαν αρκετοί παίκτες. Ο Σκαραμέλι σημείωσε 7 τέρματα, ενώ ο Τζίμπουλας, ο Πασσιάς και ο Σαλάχ συνέβαλαν με 4 γκολ ο καθένας. Ο Παπαβασίλης, ο Βίντα και ο Παγιάτης πέτυχαν από 3 τέρματα.

Τρία γκολ σημείωσε και ο Νίκολιτς, ενώ ο Παναγιώτου, ο Κούντουζ συνέβαλαν με 2 τέρματα ο καθένας. Τέλος, ο Κανιέτε και ο Σμιντ σημείωσαν από 1 γκολ. Την ομάδα καθοδήγησε ο προπονητής Τριλίνι, με την σύνθεση να περιλαμβάνει επίσης τους Παπάζογλου, Παπαντωνόπουλο, Κανδύλα, και Εντάουι.

Η αντίσταση της Σλόγκα Ντομπόι

Από την πλευρά της Σλόγκα Ντομπόι, παρά την ήττα, υπήρξαν παίκτες που προσπάθησαν να προσφέρουν επιθετικά. Ο Μιλίτσεβιτς και ο Τσέκιτς ήταν οι πρώτοι σκόρερ της ομάδας τους με 4 τέρματα ο καθένας. Ο Τσόριτς σημείωσε 5 γκολ, ενώ ο Γκάβριτς πέτυχε 2 τέρματα.

Οι Μάριτσιτς, Μιλισάβλιεβιτς, Ζέκιτς, Μάνγιτς και Μπόσιτς Μπ. συνέβαλαν με 1 τέρμα ο καθένας. Την ομάδα της Σλόγκα Ντομπόι προπόνησε ο Στάνιτς, ενώ στην αποστολή συμμετείχαν επίσης οι Τζούριτς, Ραντισάβλιεβιτς, Παρίποβιτς, Μπάσιτς, Σάρκιτς, Τσόριτς, Μπόσιτς Τζ. και Μπάγιοβιτς.

Η πορεία του σκορ ανά πεντάλεπτο

Η εξέλιξη του σκορ ανά πεντάλεπτο αποτυπώνει την κυριαρχία του Ολυμπιακού σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Τα πεντάλεπτα διαμορφώθηκαν ως εξής: 2-3, 2-5, 3-10, 5-14, 6-17, 8-21 στο ημίχρονο.

Στο δεύτερο μέρος, η διαφορά συνέχισε να διευρύνεται: 9-24, 12-25, 15-28, 16-30, 18-33, με το τελικό σκορ να διαμορφώνεται σε 20-37 υπέρ του Ολυμπιακού.

Με πληροφορίες από: Gazzetta