Ο Μάρκο Μπετσέκι, οδηγός της εργοστασιακής Aprilia, κατάφερε να κατακτήσει την πρώτη θέση στην εκκίνηση για το σημερινό Sprint και για το αυριανό Grand Prix του MotoGP στη Βαλένθια. Δίπλα του, στη δεύτερη θέση, θα βρεθεί ο Μαρκ Μάρκεθ, ο οποίος χθες προέβη σε μια ξαφνική δήλωση, ανακοινώνοντας ότι αυτός θα είναι ο τελευταίος αγώνας της καριέρας του.

Η επίδοση του Μπετσέκι στις κατατακτήριες δοκιμές τον έφερε στην κορυφή, δείχνοντας την ισχύ της εργοστασιακής Aprilia στην πίστα της Βαλένθιας. Η θέση αυτή του δίνει σημαντικό πλεονέκτημα τόσο στον αγώνα Sprint που θα διεξαχθεί σήμερα στις 4 το απόγευμα ώρα Ελλάδος, όσο και στον κύριο αγώνα της Κυριακής.

Ο Μπετσέκι κυριαρχεί στις κατατακτήριες

Ο Ιταλός αναβάτης της Aprilia, Μάρκο Μπετσέκι, εξασφάλισε την pole position, μια θέση που του δίνει σημαντικό πλεονέκτημα τόσο στον αγώνα Sprint που θα διεξαχθεί σήμερα στις 4 το απόγευμα ώρα Ελλάδος, όσο και στον κύριο αγώνα της Κυριακής. Η επίδοσή του στις κατατακτήριες δοκιμές τον έφερε στην κορυφή, δείχνοντας την ισχύ της εργοστασιακής Aprilia στην πίστα της Βαλένθιας.

Η ομάδα από το Noale, με τρεις μοτοσυκλέτες Aprilia στην πρώτη πεντάδα, βρίσκεται σε εξαιρετική θέση για να διεκδικήσει τους στόχους της στον αγώνα.

Το «αντίο» του Μαρκ Μάρκεθ

Ο Μαρκ Μάρκεθ, ήδη πρωταθλητής για φέτος με την εργοστασιακή Ducati, θα εκκινήσει από τη δεύτερη θέση, ακριβώς δίπλα στον Μπετσέκι. Ο Ισπανός αναβάτης έχει κατακτήσει τον τίτλο για 8η φορά στο MotoGP και για 10η φορά συνολικά σε όλες τις κατηγορίες μοτοσυκλέτας, με την εξασφάλιση του φετινού πρωταθλήματος να έχει γίνει στον προηγούμενο αγώνα στην Πορτογαλία.

Ο αγώνας στη Βαλένθια έχει ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση για τον Μάρκεθ, καθώς θα βρεθεί μπροστά στο κοινό του στον τελευταίο αγώνα της καριέρας του, όπως δήλωσε ξαφνικά χθες. Αυτή η ανακοίνωση προσθέτει ένα ξεχωριστό βάρος στην αναμέτρηση, σηματοδοτώντας το τέλος μιας σημαντικής πορείας.

Η μάχη της Aprilia για το πρωτάθλημα κατασκευαστών

Η Aprilia έχει ισχυρή παρουσία στην πρώτη πεντάδα των κατατακτήριων δοκιμών, με τρεις μοτοσυκλέτες της να βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση. Εκτός από τον Μπετσέκι στην pole, ο Ραούλ Φερνάντες με την Aprilia της Trackhouse θα ξεκινήσει τρίτος.

Ο ομόσταυλος του Μπετσέκι, Χόρχε Μαρτίν, ο οποίος βρίσκεται μόλις δύο βαθμούς μπροστά από τον Ιταλό στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας των αναβατών, κατέλαβε την 5η θέση στις κατατακτήριες δοκιμές. Η ομάδα από το Noale προηγείται της Ducati κατά 9 βαθμούς και στοχεύει στην κατάκτηση του πρωταθλήματος κατασκευαστών την Κυριακή, ενισχύοντας τη θέση της στον πίνακα.

Οι θέσεις εκκίνησης και οι αποχαιρετισμοί

Στην τέταρτη θέση της εκκίνησης θα βρεθεί ο Αλεξ Μάρκεθ με Ducati Gresini, συμπληρώνοντας την πρώτη τετράδα των αναβατών που θα εκκινήσουν από τις πρώτες σειρές.

Ο τελευταίος αγώνας του Πέδρο Ακόστα με την KTM θα τον βρει να εκκινεί από τη 10η θέση. Επίσης, ο Μπραντ Μπίντερ με την KTM θα ξεκινήσει τον τελευταίο του αγώνα στο MotoGP από τη 13η θέση, ολοκληρώνοντας την παρουσία του στην κατηγορία.

Ο Τζακ Μίλερ με τη Yamaha της Pramac θα εκκινήσει από την 20ή θέση στον τελευταίο του αγώνα στο MotoGP. Τέλος, ο Αλεξ Ρινς, ο οποίος είχε κερδίσει αυτόν τον αγώνα μόλις πριν από τέσσερα χρόνια με τη Suzuki, θα βρίσκεται τελευταίος με την εργοστασιακή Yamaha, στην τελευταία του εμφάνιση στην πίστα της Βαλένθιας.

Με πληροφορίες από: Newsit