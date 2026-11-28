Ο νέος κινητήρας της triumph για τη moto2 του 2027 είναι έτοιμος

Ο Άγγλος κατασκευαστής Triumph γνωστοποίησε λεπτομέρειες για τον κινητήρα που θα τροφοδοτεί όλες τις μοτοσικλέτες της Moto2 το 2027. Το νέο μηχανικό σύνολο, το οποίο αρχικά εφαρμόστηκε στο Street Triple 798 RS, έχει δεχθεί τις δέουσες αγωνιστικές φροντίδες από τους μηχανικούς του Χίνκλεϋ. Είναι πλέον έτοιμο για την προσεχή σεζόν του 2027, όπου και θα είναι αποκλειστικό για όλες τις μοτοσικλέτες της κατηγορίας Moto2 του MotoGP.

Εξέλιξη και ιστορικό πλαίσιο

Αυτός ο νέος αγωνιστικός κινητήρας σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προόδου για την Triumph. Η εξέλιξή του ανακοινώθηκε για πρώτη φορά στο Βρετανικό Grand Prix του Silverstone, τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους.

Η Triumph ανέλαβε τον ρόλο του αποκλειστικού προμηθευτή κινητήρων για τη Moto2 το 2019, και η τωρινή εξέλιξη αποτελεί το σημαντικότερο βήμα προόδου από τότε.

Αύξηση κυβισμού και ισχύος

Πρόκειται για έναν εντελώς νέο κινητήρα, με τον κυβισμό να αυξάνεται από τα 765 στα 798 κυβικά εκατοστά. Αυτή η αλλαγή επιτεύχθηκε χάρη σε ένα νέο στροφαλοφόρο άξονα και διαδρομή εμβόλου αυξημένη κατά 2,25 χιλιοστά.

Παρά την αύξηση του κυβισμού, η υπάρχουσα διάμετρος κυλίνδρου των 78 χιλιοστών διατηρήθηκε. Το αποτέλεσμα είναι μια αύξηση 5,5% στη μέγιστη ισχύ, σε συνδυασμό με αυξημένη ροπή σε όλο το φάσμα των στροφών, ενώ το όριο περιστροφής (rev limit) φτάνει τις 13.800 στροφές ανά λεπτό.

Καινοτομίες στην κυλινδροκεφαλή και την τροφοδοσία

Στην καρδιά του νέου κινητήρα βρίσκεται μια πλήρως επανασχεδιασμένη κυλινδροκεφαλή. Αυτή ενσωματώνει σύστημα βαλβίδων με ελαφριά κοκοράκια (finger-followers) και βαλβίδες εισαγωγής από τιτάνιο, επιτρέποντας τη χρήση πιο «επιθετικών» προφίλ εκκεντροφόρων.

Οι μεγαλύτερες βαλβίδες εισαγωγής και εξαγωγής, οι επανασχεδιασμένοι αυλοί εισαγωγής, καθώς και το μεγαλύτερο διπλό φιλτροκούτι (airbox) με νέο φίλτρο αέρα, συμβάλλουν σε αύξηση της ροής αέρα κατά 10%. Τα νέα μπεκ ψεκασμού καυσίμου υψηλής παροχής της Bosch βελτιώνουν την παροχή και τον ψεκασμό του καυσίμου, ενώ ο επανασχεδιασμένος θάλαμος καύσης και τα νέα έμβολα αυξάνουν τη σχέση συμπίεσης από 13,5:1 σε 14,0:1.

Ενισχυμένα εξαρτήματα και μείωση βάρους

Όλα τα κύρια εξαρτήματα έχουν επανασχεδιαστεί ώστε να αντέχουν την αυξημένη ισχύ και ροπή. Αυτό περιλαμβάνει τα μέρη της πρωτεύουσας μετάδοσης και του κιβωτίου ταχυτήτων, ενισχυμένα κάρτερ, βελτιωμένη ροή λαδιού προς το κιβώτιο ταχυτήτων, καθώς και μια φαρδύτερη καδένα εκκεντροφόρων.

Η μείωση του βάρους αποτέλεσε βασική προτεραιότητα καθ' όλη τη διάρκεια της εξέλιξης. Η νέα κυλινδροκεφαλή προσφέρει εξοικονόμηση 1,1 κιλού, ενώ επιπλέον 600 γραμμάρια εξοικονομούνται χάρη στον επανασχεδιασμένο μηχανισμό κίνησης των εκκεντροφόρων. Περαιτέρω βελτιστοποιήσεις περιλαμβάνουν αλλαγές στα χιτώνια των κυλίνδρων και ένα νέο κάλυμμα εκκεντροφόρων από μαγνήσιο, συμβάλλοντας στη συνολική μείωση βάρους κατά 2 κιλά.

Συνεργασία για το πλαίσιο

Παράλληλα, η Triumph συνέχισε τη στενή συνεργασία της με τους κατασκευαστές πλαισίων για τη Moto2. Στο Silverstone επιβεβαιώθηκε ότι ο νέος κινητήρας θα απαιτήσει ένα εντελώς νέο πλαίσιο για το 2027.

Με πληροφορίες από: Gazzetta