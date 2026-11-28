Μία σημαντική ατομική διάκριση κατέκτησε ο Μπάμπης Κωστούλας, καθώς αναδείχθηκε νικητής του Golden Boy Web για το 2026. Ο διεθνής επιθετικός της Μπράιτον κατάφερε να κερδίσει την προτίμηση του ποδοσφαιρικού κοινού, εξασφαλίζοντας ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα βραβεία στον χώρο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Η συγκεκριμένη βράβευση έρχεται να επιβεβαιώσει την ανοδική πορεία του νεαρού ποδοσφαιριστή, ο οποίος με τις εμφανίσεις του έχει καταφέρει να ξεχωρίσει. Το Golden Boy Web αποτελεί μια ξεχωριστή κατηγορία του ευρύτερου θεσμού των βραβείων Golden Boy, τα οποία διοργανώνει η ιταλική εφημερίδα «Tuttosport».

Η σημασία του Golden Boy Web

Το βραβείο Golden Boy Web διαφοροποιείται από το κεντρικό βραβείο Golden Boy στον τρόπο ανάδειξης του νικητή. Ενώ το κύριο βραβείο απονέμεται από επιτροπή δημοσιογράφων, ο νικητής του Golden Boy Web αναδεικνύεται αποκλειστικά μέσα από την ψηφοφορία του κοινού.

Αυτή η ιδιαιτερότητα προσδίδει ξεχωριστή αξία στη διάκριση του Μπάμπη Κωστούλα, καθώς αντικατοπτρίζει άμεσα την αγάπη και την αναγνώριση των φιλάθλων. Η «Tuttosport» έχει καθιερώσει αυτόν τον θεσμό, δίνοντας τη δυνατότητα στο ποδοσφαιρικό κοινό να εκφράσει την προτίμησή του για τους νεαρούς ποδοσφαιριστές που ξεχωρίζουν.

Η προτίμηση του ποδοσφαιρικού κοινού

Οι διοργανωτές του θεσμού αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι ο Μπάμπης Κωστούλας αποτέλεσε τον αγαπημένο ποδοσφαιριστή των φιλάθλων καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Οι εμφανίσεις του με τη φανέλα των «γλάρων» της Μπράιτον ήταν αυτές που του χάρισαν την εκτίμηση και την υποστήριξη του κοινού.

Στη σχετική ανακοίνωση, τονίζεται: «Ο Χαράλαμπος Κωστούλας είναι ο νικητής του Golden Boy Web! Ο επιθετικός της Μπράιτον ήταν ο αγαπημένος των φιλάθλων καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, κερδίζοντας τις καρδιές τους με τις εμφανίσεις του!» Η δημοσίευση αυτή κοινοποιήθηκε από τον επίσημο λογαριασμό Golden Boy Awards στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ανοδική πορεία του Μπάμπη Κωστούλα

Ο Μπάμπης Κωστούλας, ο οποίος αγωνίζεται ως επιθετικός στην Μπράιτον, έχει δείξει δείγματα του ταλέντου του, κερδίζοντας τις καρδιές των φιλάθλων με την απόδοσή του. Πρόκειται για έναν πρώην επιθετικό του Ολυμπιακού, ο οποίος πλέον συνεχίζει την καριέρα του στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Η διάκριση αυτή έρχεται να προστεθεί στις επιτυχίες του και να ανεβάσει περαιτέρω τις «μετοχές» του στον διεθνή χώρο. Η αναγνώριση από το κοινό, μέσω του Golden Boy Web, αποτελεί ένα σημαντικό εφόδιο για την εξέλιξή του και την καθιέρωσή του σε υψηλό επίπεδο.

Δεύτερη συνεχόμενη ελληνική διάκριση

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το βραβείο Golden Boy Web παραμένει σε ελληνικά χέρια για δεύτερη διαδοχική χρονιά. Το 2025, το συγκεκριμένο βραβείο είχε κατακτήσει ο Χρήστος Μουζακίτης, αναδεικνύοντας την παρουσία Ελλήνων ποδοσφαιριστών σε αυτόν τον διεθνή θεσμό.

Η επιτυχία του Μπάμπη Κωστούλα για το 2026 συνεχίζει αυτή την παράδοση, υπογραμμίζοντας την αναγνώριση του ελληνικού ταλέντου από το παγκόσμιο ποδοσφαιρικό κοινό. Η διαδοχική κατάκτηση του βραβείου από Έλληνες ποδοσφαιριστές αποτελεί ένδειξη της δυναμικής τους στο ευρωπαϊκό στερέωμα.

Με πληροφορίες από: Athletiko