Η δωδεκάδα της Εθνικής για το ματς με την Ισπανία: Τέσσερις αλλαγές λόγω τραυματισμών

Η Εθνική Ελλάδας ετοιμάζεται για μία από τις πιο κρίσιμες αναμετρήσεις των τελευταίων ετών, αντιμετωπίζοντας την Ισπανία εκτός έδρας την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, στις 19:00. Για τον αγώνα αυτό, που είναι κομβικός για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027, ο ομοσπονδιακός προπονητής Βασίλης Σπανούλης ανακοίνωσε τη δωδεκάδα, η οποία περιλαμβάνει τέσσερις αναγκαστικές αλλαγές. Οι αλλαγές αυτές προέκυψαν λόγω προβλημάτων τραυματισμών που αποκόμισαν βασικά στελέχη της ομάδας.

Το κρίσιμο παιχνίδι για την πρόκριση

Η αναμέτρηση με την Ισπανία, που θα διεξαχθεί στο Σαντιάγκο Ντε Κομποστέλα, χαρακτηρίζεται ως το πιο κρίσιμο παιχνίδι που έχει δώσει η Ελλάδα τα τελευταία έτη. Η σημασία του αγώνα είναι ακόμα μεγαλύτερη από εκείνη της αναμέτρησης εναντίον της Φινλανδίας για το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket 2025.

Ο λόγος είναι πως, σε περίπτωση ήττας από την Ισπανία, η Ελλάδα θα μείνει οριστικά εκτός του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027. Αυτό θα συνέβαινε για πρώτη φορά μετά από 24 ολόκληρα χρόνια. Ο αγώνας αποτελεί την 10η αγωνιστική των προκριματικών του FIBA World Cup, καθώς και την 4η αγωνιστική της β' φάσης των προκριματικών, με την πρόκριση να εξαρτάται αποκλειστικά από μία νίκη.

Οι απουσίες λόγω τραυματισμών

Στην αποστολή για την Ισπανία, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα παραταχθεί με τέσσερις σημαντικές απουσίες. Οι Ντίνος Μήτογλου, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο και Νίκος Χουγκάζ έμειναν εκτός της δωδεκάδας.

Οι τέσσερις αυτοί παίκτες αποκόμισαν προβλήματα τραυματισμών κατά τη διάρκεια του προηγούμενου παιχνιδιού της Εθνικής, εναντίον της Γεωργίας. Η αναμέτρηση αυτή διεξήχθη την περασμένη Πέμπτη στο «T-Center» και η Ελλάδα γνώρισε την ήττα, γεγονός που καθιστά ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη για θετικό αποτέλεσμα απέναντι στην Ισπανία.

Οι νέες προσθήκες στην αποστολή

Τις θέσεις των τραυματιών παικτών στην αποστολή της Εθνικής Ελλάδας πήραν τέσσερις νέοι αθλητές. Συγκεκριμένα, στη δωδεκάδα εντάχθηκαν οι Νάσος Μπαζίνας, Μανώλης Χατζηδάκης, Νίκος Περσίδης και Νίκος Πλώτας.

Αυτές οι αλλαγές στη σύνθεση είναι άμεση συνέπεια των προβλημάτων υγείας που αντιμετώπισαν οι Μήτογλου, Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο και Χουγκάζ, διαμορφώνοντας μία νέα εικόνα για την ομάδα ενόψει του κρίσιμου αγώνα.

Η πλήρης δωδεκάδα της Εθνικής

Η δωδεκάδα που επέλεξε ο Βασίλης Σπανούλης για την αναμέτρηση με την Ισπανία αποτελείται από τους εξής αθλητές:

Κώστας Παπανικολάου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Μιχάλης Λούντζης, Όμηρος Νετζήπογλου, Αντώνης Καραγιαννίδης, Νάσος Μπαζίνας, Νίκος Περσίδης, Μανώλης Χατζηδάκης, Αλέξανδρος Νικολαΐδης και Νίκος Πλώτας.

Αναχώρηση για το Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα

Η αποστολή της Εθνικής Ανδρών αναχώρησε το μεσημέρι του Σαββάτου 28 Νοεμβρίου για το Σαντιάγκο Ντε Κομποστέλα της Ισπανίας. Εκεί, την επόμενη ημέρα, θα διεξαχθεί η καθοριστική αναμέτρηση.

Η ομάδα ταξίδεψε με τη νέα της σύνθεση, έτοιμη να δώσει τη μάχη της πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2027, έχοντας επίγνωση της μεγάλης σημασίας του αγώνα.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta