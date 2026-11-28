Μία ιδιαίτερα κρίσιμη αναμέτρηση για το πρωτάθλημα της Superleague περιμένει την ΑΕΚ, η οποία αντιμετωπίζει αύριο τον ΠΑΟΚ. Ο Γιώργος Τσακίρης εστιάζει σε αυτό το παιχνίδι, αναλύοντας τα στοιχεία που αναμένεται να το κρίνουν, ενώ παράλληλα αναφέρεται στην «ερυθρόλευκη αναβολή».

Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ έχει ήδη ξεκινήσει τους σημαντικούς αγώνες για τις εγχώριες διοργανώσεις πριν από μία εβδομάδα, με την επανέναρξη της Superleague, όταν φιλοξενήθηκε από την Καλαμάτα στο γήπεδο της Νεάπολης. Η επερχόμενη αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ αποτελεί τη δεύτερη σημαντική δοκιμασία για την ομάδα στη φετινή σεζόν.

Η κρισιμότητα του αγώνα με τον ΠΑΟΚ

Η αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ θεωρείται κομβικής σημασίας για την ΑΕΚ στη φετινή Superleague. Η κατάκτηση της νίκης είναι επιτακτική, προκειμένου η ομάδα να αποδείξει και φέτος ότι θα διεκδικήσει τον τίτλο με αξιώσεις, για πέμπτη διαδοχική σεζόν.

Βασικός στόχος της Ένωσης είναι η διατήρηση των κεκτημένων και η κατάκτηση ενός δεύτερου συνεχόμενου τίτλου, που θα αποτελούσε τον τρίτο μέσα σε μία πενταετία. Για να επιτευχθεί αυτό, η ΑΕΚ θα πρέπει να επικρατήσει της ομάδας της Τούμπας. Διαφορετικά, με βάση το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ έως και τον Ιανουάριο, η ΑΕΚ θα μπορούσε να βρεθεί εκτός του βασικού της στόχου πριν καν ολοκληρωθεί το 2026, συγκεκριμένα έως τα τέλη Δεκεμβρίου. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα συνιστούσε μεγάλη αποτυχία, δεδομένου ότι η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ήταν πιο μπροστά από τον ανταγωνισμό σε επίπεδο ετοιμότητας στην αρχή της σεζόν.

Η «λάβα» της Νέας Φιλαδέλφειας

Για να κερδίσει η ΑΕΚ τον αυριανό αγώνα, απαιτούνται δύο βασικά στοιχεία που συχνά παρατηρούνται σε τέτοιου είδους αναμετρήσεις. Ένα από αυτά είναι η ατμόσφαιρα της Νέας Φιλαδέλφειας, η οποία χαρακτηρίζεται ως «λάβα» που «καταπίνει» τους αντιπάλους, όπως έχει εμπεδωθεί ιδιαίτερα φέτος.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περσινή σεζόν, όταν η Ένωση, χάρη στο «που... έβραζε» γήπεδο, πραγματοποίησε ένα «πάρτι» στον αγώνα των play off με τον ΠΑΟΚ.

Η αποβολή του Μάρκο Νίκολιτς

Ένα σημαντικό γεγονός που προηγήθηκε της κρίσιμης αναμέτρησης είναι η αποβολή του Σέρβου τεχνικού Μάρκο Νίκολιτς. Η αποβολή του συνέβη στον αγώνα με την Καλαμάτα και χαρακτηρίστηκε ως άνευ προηγουμένου και απόλυτα αδικαιολόγητη.

Ο τέταρτος διαιτητής, Ντάουλας (ή κάπως έτσι), υπέδειξε στον Ματσούκα να αποβάλει τον προπονητή «νταηλίκι» και δίχως να δικαιολογείται η απόφασή του, όπως αποδείχθηκε. Παρά το γεγονός ότι η ΑΕΚ αξίωσε επανεξέταση της συγκεκριμένης απόφασης, αυτή η δυνατότητα δεν δόθηκε, με αποτέλεσμα ο Μάρκο Νίκολιτς να μην βρίσκεται αύριο στον κιτρινόμαυρο πάγκο.

Οι στόχοι της ΑΕΚ για τη σεζόν

Η τρέχουσα περίοδος περιλαμβάνει σπουδαία παιχνίδια που μπορούν είτε να «απογειώσουν» είτε να «τελειώσουν» την πρωταθλήτρια, ανάλογα με τα αποτελέσματα. Η ΑΕΚ ξεκίνησε τη σεζόν με ένα προβάδισμα σε επίπεδο ετοιμότητας έναντι του ανταγωνισμού, κάτι που καθιστά την επίτευξη των στόχων της ακόμα πιο σημαντική.

Η ομάδα καλείται να διαχειριστεί την πίεση και να αποδείξει την ανωτερότητά της, ώστε να διατηρήσει την πορεία της προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta