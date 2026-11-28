Ο Ολυμπιακός καλείται να αφήσει πίσω του την πρόσφατη ευρωπαϊκή απογοήτευση και να επικεντρωθεί στις εγχώριες υποχρεώσεις, ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Η ομάδα του Πειραιά, τρεις ημέρες μετά την ήττα με 4-2 από τη Μίλαν στο «Γ. Καραϊσκάκης», βρίσκεται μπροστά σε μια νέα δοκιμασία. Ωστόσο, ένα ενδιαφέρον στοιχείο που συνοδεύει την πορεία των «ερυθρόλευκων» μέσα στο 2026 είναι ότι δεν έχουν πληρώσει κάποιον «φόρο» εξαιτίας της ευρωπαϊκής τους παρουσίας, διατηρώντας την αποτελεσματικότητά τους στο πρωτάθλημα.

Η αποτελεσματικότητα μετά την Ευρώπη

Οι αριθμοί που αφορούν την πορεία του Ολυμπιακού μέσα στο 2026 είναι χαρακτηριστικοί. Η ομάδα έχει καταφέρει να διατηρήσει την αποτελεσματικότητά της στα παιχνίδια που ακολούθησαν τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις, ανεξάρτητα από τις συνθήκες.

Αυτό ισχύει είτε προέρχονταν οι Πειραιώτες από ένα απαιτητικό παιχνίδι στην Ευρώπη, είτε από ένα ταξίδι, είτε από μια αναμέτρηση υψηλής έντασης. Δεν θεωρείται εύκολο να αγωνίζεσαι απέναντι σε συλλόγους όπως η Λεβερκούζεν, ο Άγιαξ, η Μαρσέιγ, η Σπάρτα Πράγας και η Ρεν, και λίγες ημέρες αργότερα να παρουσιάζεσαι ανταγωνιστικός στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Τα πρώτα δείγματα του 2026

Η αρχή του 2026 έδωσε ήδη ένα χαρακτηριστικό δείγμα αυτής της ικανότητας. Μετά τη νίκη με 2-0 επί της Λεβερκούζεν στο «Γ. Καραϊσκάκης», ο Ολυμπιακός επικράτησε του Βόλου με 1-0 σε εγχώρια αναμέτρηση.

Ακολούθησε το σπουδαίο διπλό στο Άμστερνταμ επί του Άγιαξ με σκορ 2-1, και αμέσως μετά οι «ερυθρόλευκοι» αναδείχθηκαν ισόπαλοι με την ΑΕΚ (1-1) στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ακόμη και μετά τη δεύτερη αναμέτρηση με τη Λεβερκούζεν, παρά την ήττα με 0-2, η ομάδα αντέδρασε με δύο νίκες απέναντι σε Παναιτωλικό (2-0) και Πανσερραϊκό (2-1), έχοντας προηγουμένως περάσει χωρίς ήττα και από τη ρεβάνς στη Γερμανία με τις «ασπιρίνες» (0-0).

Η φθινοπωρινή ευρωπαϊκή διαδρομή

Αντίστοιχη ήταν η εικόνα και στο φθινοπωρινό κομμάτι της ευρωπαϊκής διαδρομής του Ολυμπιακού. Μετά την επικράτηση με 2-1 επί της Γιαγκελόνια, οι Πειραιώτες επικράτησαν εκτός έδρας του Λεβαδειακού με 1-0, χάρη σε γκολ του Σάλιακα στο 90ό λεπτό.

Η νίκη στη Μασσαλία επί της Μαρσέιγ με 1-0 ακολουθήθηκε από ένα διπλό στο Αγρίνιο με σκορ 2-0. Επιπλέον, μετά την επικράτηση επί της Σπάρτα Πράγας με 1-0, ο Ολυμπιακός συνέτριψε την Καλαμάτα με 5-0. Ακόμη και μετά το 0-0 στη Γαλλία με τη Ρεν, η ομάδα υποδέχθηκε τον ΠΑΟΚ και πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας (1-1) σε ένα ντέρμπι με ιδιαίτερες απαιτήσεις.

Η πρόκληση μετά τη Μίλαν

Τώρα, ωστόσο, ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του ένα διαφορετικό τεστ. Η Μίλαν τον υποχρέωσε σε μια ήττα η οποία πόνεσε, κυρίως εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο διαμορφώθηκε το αποτέλεσμα.

Οι Πειραιώτες είχαν προηγηθεί με 2-0, αλλά μέσα σε ένα καταστροφικό διάστημα έχασαν το παιχνίδι με 2-4. Η σωματική και πνευματική επιβάρυνση από αυτή την αναμέτρηση είναι δεδομένη, ενώ ο προπονητής Αλγκουαθίλ γνωρίζει ότι θα χρειαστεί να διαχειριστεί σωστά και το κομμάτι της φρεσκάδας των παικτών του. Η αναμέτρηση με τον Άρη έρχεται, λοιπόν, ως ακόμη μία δοκιμασία της ικανότητας της ομάδας να ανταποκριθεί μετά από ευρωπαϊκή αναμέτρηση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta