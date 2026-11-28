Ο Αλέξης Βιρβίλης, ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, ανέλυσε στην εκπομπή Gazzetta Magazino by Elabet τους λόγους που οδήγησαν στην απόφαση για την αναβολή του επερχόμενου ντέρμπι των «ερυθρόλευκων» κόντρα στην ΑΕΚ. Η αναμέτρηση, η οποία ήταν προγραμματισμένη για τις 5 Δεκεμβρίου, αναμένεται να μετατεθεί, καθώς οι Πειραιώτες δίνουν προτεραιότητα σε άλλο αγώνα. Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε στην χθεσινή εκπομπή, στις 27 Νοεμβρίου, όπου ο κ. Βιρβίλης έδωσε μία πλήρη εικόνα της κατάστασης.

Η επικείμενη αναβολή του ντέρμπι με την ΑΕΚ

Το ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, το οποίο είχε οριστεί στο καλεντάρι των αγώνων για τις 5 Δεκεμβρίου, βρίσκεται στο επίκεντρο των αθλητικών συζητήσεων λόγω της πιθανής αναβολής του. Οι «ερυθρόλευκοι» φέρεται να ζήτησαν την αναβολή αυτή, με τις σχετικές διαδικασίες να βρίσκονται σε εξέλιξη και την επίσημη επιβεβαίωση να αναμένεται.

Η ομάδα του Πειραιά επέλεψε να εστιάσει τις δυνάμεις της σε μία άλλη, εξίσου σημαντική αναμέτρηση. Συγκεκριμένα, η προσοχή στρέφεται αποκλειστικά στον αγώνα με την Τσέλιε, ο οποίος θα διεξαχθεί στη Σλοβενία στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της ομάδας για το Europa League. Αυτή η επιλογή σηματοδοτεί την προτεραιότητα που δίνει ο σύλλογος στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις τη συγκεκριμένη κρίσιμη περίοδο, λαμβάνοντας υπόψη το πρόγραμμα και τις απαιτήσεις.

Οι λόγοι της απόφασης και οι απουσίες

Ο Αλέξης Βιρβίλης, μιλώντας στην εκπομπή Gazzetta Magazino by Elabet, εξήγησε λεπτομερώς τους λόγους που κρύβονται πίσω από την απόφαση του Ολυμπιακού να ζητήσει την αναβολή του ντέρμπι. Ένας από τους πλέον καθοριστικούς παράγοντες που οδήγησαν σε αυτή την εξέλιξη είναι οι πολλές και σημαντικές απουσίες που αντιμετωπίζει η ομάδα των «ερυθρόλευκων» την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Ο ρεπόρτερ των Πειραιωτών υπογράμμισε ότι οι σημαντικές ελλείψεις εντοπίζονται κυρίως στη μεσαία γραμμή της ομάδας, ένα κομβικό σημείο για την ανάπτυξη του παιχνιδιού. Αυτές οι απουσίες, όπως τόνισε, επηρεάζουν άμεσα τον αγωνιστικό σχεδιασμό και την ετοιμότητα του προπονητή, Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, αναγκάζοντάς τον να αναπροσαρμόσει τα πλάνα του ενόψει των επικείμενων αναμετρήσεων και να προβεί σε δύσκολες επιλογές.

Η προτεραιότητα στον ευρωπαϊκό αγώνα

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Αλέξη Βιρβίλη, η αναμέτρηση με την Τσέλιε στη Σλοβενία θεωρείται πιο σημαντική τη δεδομένη χρονική στιγμή για τον Ολυμπιακό. Η ομάδα έχει θέσει ως απόλυτη προτεραιότητα τον συγκεκριμένο ευρωπαϊκό αγώνα, γεγονός που δικαιολογεί πλήρως την επιλογή να ζητηθεί η αναβολή του ντέρμπι πρωταθλήματος, προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή προετοιμία.

Η εστίαση στην ευρωπαϊκή αναμέτρηση υποδηλώνει τη στρατηγική επιλογή του συλλόγου να διαχειριστεί το ρόστερ και τις διαθέσιμες δυνάμεις του με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο. Αυτό γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες αγωνιστικές απαιτήσεις που υπάρχουν σε πολλαπλά μέτωπα και τους υψηλούς στόχους που έχουν τεθεί τόσο στις εγχώριες όσο και στις διεθνείς διοργανώσεις, με την ευρωπαϊκή πορεία να κατέχει ξεχωριστή βαρύτητα.

Το σενάριο με Έσε και Πουέρτα

Ο Αλέξης Βιρβίλης αναφέρθηκε επίσης σε ένα υποθετικό σενάριο σχετικά με την απόφαση για την αναβολή του ντέρμπι. Σημείωσε χαρακτηριστικά πως εάν ο Βάσκος τεχνικός, Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, είχε στη διάθεσή του δύο συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές, την κατάσταση θα ήταν διαφορετική και η στρατηγική του συλλόγου θα μπορούσε να είχε αλλάξει.

Πιο συγκεκριμένα, ο ρεπόρτερ ανέφερε ότι αν ο Σαντιάγκο Έσε και ο Γκουστάβο Πουέρτα ήταν διαθέσιμοι για τον αγώνα με την ΑΕΚ, τότε η διακοπή του πρωταθλήματος πιθανόν να είχε προγραμματιστεί για αργότερα, συγκεκριμένα για τον Ιανουάριο. Σε αυτή την περίπτωση, η αναβολή θα αφορούσε το ματς με τον Παναθηναϊκό, υποδεικνύοντας τη μεγάλη σημασία και την καθοριστική επίδραση που έχουν οι συγκεκριμένοι παίκτες στα πλάνα του προπονητή και στην συνολική αγωνιστική εικόνα της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta