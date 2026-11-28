Μία ακόμη διακοπή για τις εθνικές ομάδες έφερε έναν νέο τραυματισμό για τον Αλφόνσο Ντέιβις, φέρνοντας ξανά στα όριά της τη σχέση ανάμεσα στην Μπάγερν Μονάχου και την ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Καναδά. Η αντιπαράθεση, που κρατάει περισσότερο από έναν χρόνο, αναζωπυρώθηκε με αφορμή τις διαφορετικές ιατρικές εκτιμήσεις για την κατάσταση του ποδοσφαιριστή και τις δημόσιες τοποθετήσεις που ακολούθησαν.

Οι σχέσεις των δύο πλευρών έχουν πλέον οδηγηθεί στα άκρα, με τον 26χρονο αριστερό μπακ να βρίσκεται στο επίκεντρο ενός νέου «πολέμου» ανακοινώσεων και κατηγοριών. Το περιστατικό αυτό αποτελεί συνέχεια μιας σειράς εντάσεων που έχουν προκύψει στο παρελθόν, υπογραμμίζοντας την πολυπλοκότητα των σχέσεων μεταξύ συλλόγων και εθνικών ομάδων.

Ο νέος τραυματισμός του Αλφόνσο Ντέιβις

Ο Αλφόνσο Ντέιβις τραυματίστηκε στις 13 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης του Καναδά με τη Γουατεμάλα. Ο αγώνας διεξαγόταν στο πλαίσιο του Nations League της CONCACAF, και ο νεαρός ποδοσφαιριστής αναγκάστηκε να αποχωρήσει μόλις στο πέμπτο λεπτό της αναμέτρησης.

Αρχικά, το ιατρικό επιτελείο της εθνικής Καναδά εκτίμησε πως ο Ντέιβις αντιμετώπιζε έναν σχετικά ήπιο μυϊκό τραυματισμό. Αυτή η αρχική διάγνωση αποτέλεσε τη βάση για τις πρώτες ανακοινώσεις σχετικά με την κατάσταση του παίκτη, προτού επιστρέψει στη Γερμανία για περαιτέρω εξετάσεις.

Η διαφορετική διάγνωση της Μπάγερν

Ωστόσο, κατά την επιστροφή του Ντέιβις στο Μόναχο, οι εξετάσεις που πραγματοποίησαν οι γιατροί της Μπάγερν έδειξαν μια πολύ πιο σοβαρή κατάσταση. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ρήξη μυϊκών ινών στον αριστερό δικέφαλο του ποδοσφαιριστή. Η διαφορά μεταξύ των δύο διαγνώσεων προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια και ένα τεράστιο αίσθημα δυσφορίας στους ανθρώπους του γερμανικού συλλόγου.

Η αποκάλυψη αυτή αναζωπύρωσε την κόντρα που υπήρχε ήδη ανάμεσα στις δύο πλευρές, καθώς η Μπάγερν εξέφρασε την ανησυχία της για τον τρόπο διαχείρισης του τραυματισμού και την αρχική, εσφαλμένη, όπως αποδείχθηκε, εκτίμηση της καναδικής ομοσπονδίας.

Δημόσιες δηλώσεις και αντιπαράθεση

Η κατάσταση κλιμακώθηκε ακόμη περισσότερο όταν ο Τζέσι Μαρς, προπονητής της εθνικής Καναδά, κατηγόρησε δημόσια την Μπάγερν. Ο Αμερικανός προπονητής δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν έχω την αίσθηση ότι η Μπάγερν ενδιαφέρεται έστω και στο ελάχιστο για την εθνική Καναδά».

Αυτή η δήλωση προκάλεσε την άμεση αντίδραση της διοίκησης των Γερμανών. Ο διευθύνων σύμβουλος της Μπάγερν, Γιαν-Κρίστιαν Ντρέεζεν, απάντησε με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο. «Επιλέξαμε συνειδητά να μην απαντήσουμε στις ανοησίες που είπε ο κύριος Μαρς», τόνισε αρχικά, υπογραμμίζοντας την απόφαση του συλλόγου να μην εμπλακεί σε περαιτέρω δημόσια αντιπαράθεση με τον συγκεκριμένο τρόπο.

Η θέση της Μπάγερν και το ιστορικό της κόντρας

Ο Γιαν-Κρίστιαν Ντρέεζεν, ο ισχυρός άνδρας των Βαυαρών, αναφέρθηκε επίσης στον τρόπο συνεργασίας των ιατρικών επιτελείων. Υπογράμμισε ότι οι σύλλογοι δεν μπορούν να απαγορεύσουν στους ποδοσφαιριστές τους να εκπροσωπούν τις εθνικές ομάδες. Ωστόσο, τόνισε ότι οι αντίστοιχες ομοσπονδίες οφείλουν να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τις ιατρικές επισημάνσεις και τις εκτιμήσεις των συλλόγων.

Η παρούσα αντιπαράθεση δεν αποτελεί ένα καινούριο φαινόμενο. Η κόντρα ανάμεσα στην Μπάγερν και την εθνική Καναδά έχει ιστορικό, καθώς τον Μάρτιο του 2025, ο Αλφόνσο Ντέιβις είχε υποστεί ρήξη πρόσθιου χιαστού, ένα γεγονός που είχε επίσης προκαλέσει τριβές μεταξύ των δύο πλευρών.

Με πληροφορίες από: Athletiko