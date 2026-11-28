Το ελληνικό ποδόσφαιρο αποχαιρετά με θλίψη τον Βασίλη Παπαγγελή, έναν παλαίμαχο αμυντικό που άφησε το στίγμα του στα γήπεδα της χώρας. Ο εκλιπών, ευρύτερα γνωστός με το όνομα «Λάκης», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών, έπειτα από μια γενναία και επίπονη μάχη με τον καρκίνο. Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε βαθιά θλίψη στον χώρο του αθλητισμού και σε όσους τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του κατά τη διάρκεια της αξιόλογης ποδοσφαιρικής του διαδρομής.

Η πλούσια ποδοσφαιρική του διαδρομή

Ο Λάκης Παπαγγελής πραγματοποίησε μία ιδιαίτερα αξιόλογη ποδοσφαιρική διαδρομή, η οποία τον οδήγησε σε μερικές από τις σημαντικότερες ομάδες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ως αμυντικός, διακρίθηκε για την προσφορά του και την αφοσίωσή του σε κάθε σύλλογο που αγωνίστηκε.

Μεταξύ των ομάδων στις οποίες φόρεσε τη φανέλα του, ξεχωρίζουν ο ΠΑΣ Γιάννινα, όπου άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του, και ο Ολυμπιακός, ένας από τους κορυφαίους συλλόγους της Ελλάδας. Η πορεία του περιελάμβανε επίσης θητείες σε άλλες σημαντικές ομάδες της περιφέρειας, όπως ο Όλυμπος Κέρκυρας, ο Ναυπακτιακός και ο Θεσπρωτός, όπου προσέφερε τις πολύτιμες υπηρεσίες του με συνέπεια και επαγγελματισμό.

Οι επιτυχίες και οι διακρίσεις με τον Ολυμπιακό

Η θητεία του Βασίλη «Λάκη» Παπαγγελή στους «ερυθρόλευκους» του Ολυμπιακού ήταν ιδιαίτερα λαμπρή και συνοδεύτηκε από σημαντικές επιτυχίες σε εθνικό επίπεδο. Το 1987, ο παλαίμαχος αμυντικός είχε την ευκαιρία να πανηγυρίσει την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ελλάδας, ένα από τα κορυφαία επιτεύγματα στην καριέρα ενός ποδοσφαιριστή. Η συμβολή του στην επιτυχία αυτή ήταν καθοριστική για την ομάδα του Πειραιά.

Έναν χρόνο πριν από την κατάκτηση του πρωταθλήματος, το 1986, ο Λάκης Παπαγγελής είχε συμμετάσχει ενεργά στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας. Σε εκείνον τον ιστορικό αγώνα, ο Ολυμπιακός είχε αναμετρηθεί με τον αιώνιο αντίπαλό του, τον Παναθηναϊκό, σε μία αναμέτρηση που προσέλκυσε το ενδιαφέρον του φίλαθλου κοινού και έμεινε χαραγμένη στη μνήμη των φιλάθλων.

Η παρουσία του στις εθνικές ομάδες της Ελλάδας

Πέρα από τη συλλογική του καριέρα, ο Λάκης Παπαγγελής είχε την τιμή να εκπροσωπήσει την Ελλάδα και σε διεθνές επίπεδο, συμμετέχοντας σε σημαντικές διοργανώσεις. Το 1983, φόρεσε τη φανέλα της Εθνικής Μεσογειακής ομάδας, αποτελώντας μέλος της αποστολής που αγωνίστηκε στους Μεσογειακούς Αγώνες. Η διοργάνωση εκείνη διεξήχθη στην Καζαμπλάνκα, όπου ο Παπαγγελής εκπροσώπησε τη χώρα του με υπερηφάνεια.

Επιπλέον, ο Βασίλης Παπαγγελή υπήρξε μέλος της Ολυμπιακής ομάδας της Ελλάδας, λαμβάνοντας μέρος στο προολυμπιακό τουρνουά. Η παρουσία του στις προεπιλογές των εθνικών συγκροτημάτων αναδεικνύει την αναγνώριση του ταλέντου και της αξίας του ως ποδοσφαιριστή. Αξίζει να σημειωθεί ότι είχε κληθεί και σε προπονήσεις της Εθνικής Ανδρών, αν και δεν κατέγραψε επίσημη συμμετοχή σε αγώνα της κορυφαίας εθνικής ομάδας.

Το τελευταίο αντίο στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοπάνων

Η εξόδιος ακολουθία για τον Βασίλη «Λάκη» Παπαγγελή έχει προγραμματιστεί να τελεστεί την Κυριακή, στις 29 Νοεμβρίου. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 11:00 το πρωί, δίνοντας την ευκαιρία σε συγγενείς, φίλους, πρώην συμπαίκτες και ανθρώπους του ελληνικού ποδοσφαίρου να αποχαιρετήσουν τον εκλιπόντα.

Ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου Κοπάνων, ο οποίος βρίσκεται στην πόλη των Ιωαννίνων, θα φιλοξενήσει την τελετή του τελευταίου αποχαιρετισμού. Στην πόλη αυτή, ο Λάκης Παπαγγελής είχε αγωνιστεί με τη φανέλα του ΠΑΣ Γιάννινα, αφήνοντας πίσω του ένα πλούσιο ποδοσφαιρικό έργο και αναμνήσεις. Η ημέρα αυτή θα είναι ημέρα πένθους για ολόκληρη την οικογένεια του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Με πληροφορίες από: Athletiko