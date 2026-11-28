Σε μια κρίσιμη αναμέτρηση για την Premier League, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υποδέχεται τη Μπρέντφορντ στο ιστορικό «Ολντ Τράφορντ». Ο αγώνας σηματοδοτεί το ντεμπούτο του Μαουρίσιο Ποτσετίνο στον πάγκο των «Κόκκινων Διαβόλων», οι οποίοι βρίσκονται σε δύσκολη θέση, καθώς φιγουράρουν στη 19η θέση του πρωταθλήματος, εντός της ζώνης του υποβιβασμού. Η νίκη είναι επιτακτική για την ομάδα του Μάντσεστερ, προκειμένου να ανακτήσει την αυτοπεποίθησή της και να απομακρυνθεί από τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας.

Το ντεμπούτο του Μαουρίσιο Ποτσετίνο

Ο Μαουρίσιο Ποτσετίνο αναλαμβάνει για πρώτη φορά τα ηνία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σε εντός έδρας αγώνα, με τον αντίπαλο, τη Μπρέντφορντ, να θεωρείται κάθε άλλο παρά εύκολος. Η ανάγκη για βαθμούς είναι μεγάλη, καθώς οι «Κόκκινοι Διάβολοι» επιδιώκουν να ξεφύγουν από την επικίνδυνη ζώνη του υποβιβασμού, στην οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή.

Η ομάδα του Μάντσεστερ έρχεται από ένα αγωνιστικό θρίλερ στη Λισαβόνα, όπου αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με τη Σπόρτινγκ. Σε αυτό το παιχνίδι σημειώθηκαν τρία πέναλτι, δύο ακυρωμένα γκολ και μία αποβολή του Τίλεμανς. Ο Μπρούνο Φερνάντες είχε καταφέρει να γυρίσει το σκορ με δύο γρήγορα γκολ, ωστόσο ένα λάθος του Λάμενς έδωσε την ευκαιρία στον Σουάρες να ισοφαρίσει. Μετά το τέλος του αγώνα, ο Ποτσετίνο δήλωσε περήφανος για την αντίδραση των παικτών του, παρόλο που τα στατιστικά στοιχεία δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού.

Η αγωνιστική κατάσταση των «Κόκκινων Διαβόλων»

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στην άμυνα, έχοντας δεχτεί 36 γκολ σε 17 αγώνες. Αυτός ο αριθμός είναι ο μεγαλύτερος από κάθε άλλη ομάδα στα πέντε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Επιπλέον, η ομάδα δεν έχει καταφέρει να κρατήσει ανέπαφη την εστία της σε 13 συνεχόμενα ματς, γεγονός που υπογραμμίζει την αμυντική της αδυναμία.

Στο πρωτάθλημα, η κατάσταση είναι εξίσου ανησυχητική. Μετά τη βαριά ήττα με 4-0 στο «Άνφιλντ» από τη Λίβερπουλ, οι «Κόκκινοι Διάβολοι» μετρούν μόλις μία νίκη και εννέα διαδοχικούς αγώνες χωρίς τρίποντο. Αυτό το σερί είναι το μεγαλύτερο για την ομάδα από την αγωνιστική περίοδο 1988-89. Παρόλα αυτά, υπάρχει μια μικρή παρηγοριά ενόψει του αγώνα με τη Μπρέντφορντ: τέσσερις από τις τελευταίες οκτώ νίκες τους απέναντι στις «Μέλισσες» έχουν επιτευχθεί εντός έδρας.

Η φόρμα της Μπρέντφορντ

Από την πλευρά της, η Μπρέντφορντ φτάνει στο Μάντσεστερ με ανεβασμένο το ηθικό, καθώς προέρχεται από μια εντυπωσιακή νίκη με 4-0 επί της Έβερτον. Πρωταγωνιστής σε αυτό το παιχνίδι ήταν ο Λιούις-Πότερ, ο οποίος σκόραρε δύο φορές, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επικράτηση της ομάδας του.

Ωστόσο, η ομάδα του Κιθ Άντριους αντιμετωπίζει προβλήματα στις εκτός έδρας αναμετρήσεις. Μόλις τέσσερις από τους συνολικά 17 βαθμούς της έχουν προέλθει από αγώνες μακριά από το Λονδίνο. Επιπλέον, η Μπρέντφορντ μετρά δέκα συνεχόμενα ματς χωρίς νίκη ως φιλοξενούμενη στην Premier League, ένα στοιχείο που ενδεχομένως να προσφέρει ελπίδα στους γηπεδούχους.

Η βαθμολογική θέση και ο στόχος της Γιουνάιτεντ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη 19η θέση της Premier League, εντός της ζώνης του υποβιβασμού, ενώ η Μπρέντφορντ βρίσκεται στην 6η θέση, έχοντας εννέα βαθμούς περισσότερους. Η ανάγκη για τη νίκη είναι ζωτικής σημασίας για τους «Κόκκινους Διαβόλους».

Εάν η ομάδα του Μαουρίσιο Ποτσετίνο καταφέρει να πάρει το τρίποντο σε αυτή την αναμέτρηση, θα βγει από την επικίνδυνη ζώνη για πρώτη φορά μετά από τρεις εβδομάδες. Αυτό θα αποτελέσει ένα σημαντικό ψυχολογικό «boost» και ένα πρώτο βήμα για την αναστροφή της αρνητικής πορείας που διαγράφει η ομάδα στο πρωτάτο πρωτάθλημα.

Με πληροφορίες από: Athletiko