«Μας προσέχει από εκεί ψηλά»: Η Μπρεστ εντυπωσιάζει μετά τον θάνατο του προπονητή της και οι παίκτες δεν τον ξεχνούν

Πέντε μήνες μετά τον θάνατο του Ερίκ Ρουά, η Μπρεστ συγκινεί το γαλλικό ποδόσφαιρο με την εντυπωσιακή της πορεία. Η ομάδα μετρά τέσσερις συνεχόμενες νίκες στη Ligue 1, χωρίς να έχει δεχθεί κανένα γκολ. Οι ποδοσφαιριστές και ο στενός συνεργάτης του εκλιπόντος προπονητή, Ζιλιέν Λασουέρ, συνεχίζουν να τιμούν τη μνήμη του, οδηγώντας τον σύλλογο σε υψηλές θέσεις.

Ο Ερίκ Ρουά: Ο άνθρωπος που άλλαξε την Μπρεστ

Ο Ερίκ Ρουά ήταν ο άνθρωπος που πήρε από το χέρι έναν σύλλογο που πάλευε για την παραμονή του και τον οδήγησε μέχρι τα αστέρια του Champions League. Υπό την καθοδήγησή του, η Μπρεστ έφτασε στην ιστορική τρίτη θέση του γαλλικού πρωταθλήματος τη σεζόν 2023/24, επιτυγχάνοντας κάτι που φάνταζε ακατόρθωτο.

Πέρα από τις αγωνιστικές επιτυχίες, ο Ρουά είχε αλλάξει τη νοοτροπία της ομάδας, δημιουργώντας μία ξεχωριστή σχέση με τους ποδοσφαιριστές του. Είχε κερδίσει την αγάπη μιας ολόκληρης πόλης, αφήνοντας πίσω του ένα ισχυρό αποτύπωμα. Ο Ερίκ Ρουά έφυγε από τη ζωή στις 17 Ιουνίου, σε ηλικία 58 ετών, έπειτα από τριετή μάχη με τον καρκίνο του παγκρέατος. Η απώλειά του συγκλόνισε ολόκληρο τον οργανισμό της Μπρεστ.

Η διαδοχή στην τεχνική ηγεσία

Τη δύσκολη αποστολή της διαδοχής του Ερίκ Ρουά ανέλαβε ο στενός του συνεργάτης, Ζιλιέν Λασουέρ. Μάλιστα, λίγες ημέρες πριν φύγει από τη ζωή, ο ίδιος ο Ρουά τον είχε παροτρύνει να αναλάβει την τεχνική ηγεσία, λέγοντάς του πως ήταν έτοιμος για αυτή την ευθύνη, δείχνοντας την εμπιστοσύνη του στις ικανότητές του.

Το ξεκίνημα της νέας σεζόν αποδείχθηκε απαιτητικό για την ομάδα, η οποία αναζητούσε σταθερότητα και αγωνιστική ταυτότητα. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα η Μπρεστ έχει καταφέρει να πραγματοποιήσει μία εντυπωσιακή αντεπίθεση, δείχνοντας σημάδια ανάκαμψης και δυναμισμού στο γαλλικό πρωτάθλημα.

Η εντυπωσιακή πορεία στην Ligue 1

Η Μπρεστ έχει καταγράψει ένα σερί τεσσάρων διαδοχικών νικών στη Ligue 1, διατηρώντας ανέπαφη την εστία της σε όλες αυτές τις αναμετρήσεις. Είχαν προηγηθεί οι επιτυχίες απέναντι στη Λοριάν με σκορ 2-0, τη Λυών επίσης με 2-0, και το Στρασβούργο με 1-0, δείχνοντας την αγωνιστική της άνοδο.

Το βράδυ της Παρασκευής, 27 Νοεμβρίου, η ομάδα επικράτησε με 1-0 της Παρί FC, χάρις σε γκολ που σημείωσε ο Λακ Ζογκμπέ στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης. Αυτή η νίκη επισφράγισε το εντυπωσιακό σερί της Μπρεστ και την εδραίωσε στις υψηλές θέσεις της βαθμολογίας.

Η βαθμολογική άνοδος και οι δηλώσεις

Μετά την πρόσφατη νίκη της, η Μπρεστ βρίσκεται πλέον προσωρινά στην τρίτη θέση του πρωταθλήματος, έχοντας συγκεντρώσει 21 βαθμούς σε 12 αγωνιστικές. Αυτή η επίδοση είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτη, καθώς η ομάδα έχει συγκεντρώσει πέντε περισσότερους βαθμούς σε σύγκριση με το αντίστοιχο σημείο της ιστορικής σεζόν 2023/24.

Μετά την τελευταία νίκη, ο Ζορίς Σοτάρ, ποδοσφαιριστής της ομάδας, προχώρησε σε μία ιδιαίτερα συγκινητική τοποθέτηση, αναφερόμενος στον αδικοχαμένο προπονητή. Ο Ζιλιέν Λασουέρ, από την πλευρά του, δήλωσε ικανοποιημένος για τους παίκτες και τους 21 βαθμούς, τονίζοντας ότι το σύνθημα ήταν η αφοσίωση και το θάρρος, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο απέναντι στην Παρί FC, όπου ο τερματοφύλακας Έγκιλ είχε μεγάλη συμβολή. Επίσης, υπογράμμισε τη σημασία της συμμετοχής όλου του γκρουπ και όχι μόνο μέρους του ρόστερ, ενώ αναφέρθηκε και στο γκολ του Λακ Ζογκμπέ.

Με πληροφορίες από: Athletiko