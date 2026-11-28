Ο σταρ του NBA, Βίκτορ Γουεμπανιάμα, προχώρησε σε δηλώσεις σχετικά με τις φιλοδοξίες της εθνικής ομάδας της Γαλλίας ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027, αλλά και των Ολυμπιακών Αγώνων. Ο ταλαντούχος σέντερ εξέφρασε την απόλυτη εμπιστοσύνη του στις δυνατότητες της Γαλλίας, τονίζοντας ότι η ομάδα έχει όλα τα εφόδια για να κατακτά κάθε διοργάνωση και να επικρατεί των Ηνωμένων Πολιτειών κάθε χρόνο.

Οι δηλώσεις του Γουεμπανιάμα έρχονται σε μια περίοδο που η Γαλλία εξασφάλισε την πρόκρισή της στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027, δείχνοντας τη δυναμική της στο διεθνές μπάσκετ.

Η πρόκριση της Γαλλίας στο παγκόσμιο κύπελλο 2027

Η εθνική ομάδα της Γαλλίας κατάφερε να πάρει μια άνετη νίκη εκτός έδρας απέναντι στην Εσθονία, με τελικό σκορ 83-71. Αυτό το αποτέλεσμα ήταν καθοριστικό για την πορεία των «τρικολόρ» στα προκριματικά, καθώς βελτίωσαν το ρεκόρ τους στον όμιλο σε 8-1.

Με αυτή την επιτυχία, η Γαλλία εξασφάλισε και επίσημα το εισιτήριο για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027, το οποίο έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στο Κατάρ. Η πρόκριση αυτή επιβεβαιώνει την σταθερή παρουσία της Γαλλίας στις κορυφαίες διοργανώσεις του παγκόσμιου μπάσκετ.

Η απουσία του Γουεμπανιάμα και οι δηλώσεις του

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα δεν ήταν παρών στον αγώνα της Γαλλίας με την Εσθονία. Η απουσία του οφειλόταν στις υποχρεώσεις που είχε με την ομάδα του, τους Σπερς, στο NBA. Παρόλα αυτά, ο Γουεμπανιάμα παρακολούθησε την πορεία της εθνικής του ομάδας και μίλησε για την πρόκριση.

Οι δηλώσεις του έγιναν μετά τη νίκη των Σπερς επί των Λέικερς, όπου ο ταλαντούχος σέντερ αναφέρθηκε στους στόχους της Γαλλίας και εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η ομάδα μπορεί να νικάει τους Αμερικανούς κάθε χρόνο.

Οι φιλοδοξίες για το χρυσό μετάλλιο

Ο Γουεμπανιάμα τόνισε με έμφαση τις φιλοδοξίες της Γαλλίας για τις επερχόμενες διοργανώσεις. «Φυσικά έχω στο μυαλό μου το Παγκόσμιο Κύπελλο. Πρώτα απ’ όλα, ο στόχος είναι να κατακτήσουμε κάθε διοργάνωση με την εθνική ομάδα της Γαλλίας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Επίσης, ο Γάλλος σταρ υπογράμμισε τη σημασία του Παγκοσμίου Κυπέλλου ως προκριματικής διοργάνωσης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, κάτι που η ομάδα λαμβάνει σοβαρά υπόψη. «Σήμερα, όταν η εθνική ομάδα της Γαλλίας συμμετέχει σε μια διοργάνωση, ο στόχος δεν μπορεί να είναι τίποτα λιγότερο από την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου», πρόσθεσε, δείχνοντας το υψηλό επίπεδο προσδοκιών.

Η πεποίθηση για νίκη επί των ΗΠΑ

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία των δηλώσεων του Γουεμπανιάμα αφορούσε την ικανότητα της Γαλλίας να αντιμετωπίζει και να νικάει την εθνική ομάδα των ΗΠΑ. «Πιστεύω ότι έχουμε όλα όσα χρειάζονται για να τους νικάμε κάθε χρόνο», ανέφερε με αυτοπεποίθηση.

Ο Γουεμπανιάμα υπενθύμισε επίσης ότι η προηγούμενη γενιά των Γάλλων παικτών είχε ήδη καταφέρει να νικήσει τους Αμερικανούς στη φάση των ομίλων, κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο. Αυτή η αναφορά ενισχύει την πεποίθησή του ότι η Γαλλία διαθέτει την ποιότητα και την ικανότητα να επικρατεί των ΗΠΑ σε διεθνείς διοργανώσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta