Ο Ντάριλ Μέικον, ο Αμερικανός βραχύσωμος γκαρντ, φαίνεται πως ετοιμάζεται να επιστρέψει στην Ευρώπη, μετά από ένα σύντομο πέρασμα στην Κίνα. Όπως όλα δείχνουν, ο έμπειρος σκόρερ βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με την ισπανική Μπανταλόνα. Η κίνηση αυτή αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την περιφερειακή γραμμή της ισπανικής ομάδας, η οποία έχει ήδη εκκινήσει επαφές με τον αθλητή. Η επιστροφή του Μέικον στην «Γηραιά Ήπειρο» έρχεται μετά από μια περίοδο όπου το όνομά του ακούστηκε για αρκετές ευρωπαϊκές ομάδες.

Το πέρασμα στην Κίνα και η απόφαση για επιστροφή

Την τελευταία αγωνιστική περίοδο, ο Ντάριλ Μέικον αγωνίστηκε στην Κίνα, συμμετέχοντας στο πρωτάθλημα CBA. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του εκεί, ο Αμερικανός γκαρντ είχε κατά μέσο όρο 11.4 πόντους. Το πέρασμά του στην Κίνα ήταν σύντομο, καθώς πλέον οι εξελίξεις τον φέρνουν ξανά στην Ευρώπη.

Παρά την παρουσία του στην ασιατική χώρα, η αξία του Μέικον στην Ευρώπη παραμένει υψηλή. Δεν είναι λίγες οι ομάδες που θα ήθελαν να εντάξουν έναν σκόρερ των ικανοτήτων του στο δυναμικό τους. Αυτός είναι και ο λόγος που η προοπτική της επιστροφής του στην ευρωπαϊκή ήπειρο εμφανίστηκε ξανά στο προσκήνιο.

Η Μπανταλόνα στην τελική ευθεία για τη συμφωνία

Σύμφωνα με πληροφορίες που αναφέρονται στην Ισπανία, η Μπανταλόνα έχει ξεχωρίσει την περίπτωση του Ντάριλ Μέικον. Η ισπανική ομάδα έχει ήδη προχωρήσει σε επαφές με τον Αμερικανό αθλητή, με στόχο την ένταξή του στο ρόστερ της. Η αναζήτηση ενίσχυσης στην περιφερειακή γραμμή αποτελεί προτεραιότητα για την Μπανταλόνα.

Η πιθανή αυτή συμφωνία με τον Μέικον ενδέχεται να επιφέρει αλλαγές στο υφιστάμενο ρόστερ της Μπανταλόνα. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι η άφιξη του Αμερικανού γκαρντ θα μπορούσε να οδηγήσει στην αποχώρηση κάποιου άλλου εξωτερικού παίκτη από την ομάδα. Ο Μέικον, σε ηλικία 30 ετών και με ύψος 1.88 μέτρα, έχει ήδη λύσει το συμβόλαιό του στην Κίνα, καθιστώντας τον ελεύθερο για μεταγραφή.

Η πλούσια ευρωπαϊκή του διαδρομή και το πέρασμα από την Ελλάδα

Ο Ντάριλ Μέικον έχει χαράξει μια σημαντική καριέρα στην Ευρώπη, έχοντας αγωνιστεί σε αρκετές γνωστές ομάδες. Η παρουσία του στην Ελλάδα ήταν ιδιαίτερα αισθητή, καθώς φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ, αφήνοντας το στίγμα του στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, ο Μέικον αγωνίστηκε και στο Μαρούσι, όπου η συμβολή του ήταν καθοριστική. Έβαλε το δικό του κομμάτι, βοηθώντας την ομάδα να εξασφαλίσει την παραμονή της στην κατηγορία. Μεσούσης της ίδιας σεζόν, αποχώρησε από το Μαρούσι για να συνεχίσει την καριέρα του στην Ιταλία, εντασσόμενος στο δυναμικό της Ντιναμό Σάσαρι.

Πέραν των ελληνικών ομάδων και της ιταλικής Ντιναμό Σάσαρι, ο Αμερικανός γκαρντ έχει αγωνίσει και σε άλλες ευρωπαϊκές ομάδες υψηλού επιπέδου. Στο παρελθόν, έχει περάσει από την Ούνικς Καζάν και τη Γαλατασαράι, γεγονός που υπογραμμίζει την εμπειρία του σε διαφορετικά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και διοργανώσεις.

Με πληροφορίες από: Athletiko