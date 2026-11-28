Ο Εμίλ Χέσκεϊ, μια εμβληματική μορφή των αγγλικών γηπέδων κατά τις δεκαετίες του ’90 και του ’00, έχει πλέον στραφεί σε μια διαφορετική δραστηριότητα μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας. Ο πρώην επιθετικός της Λίβερπουλ και άλλων μεγάλων ομάδων διαφημίζει σήμερα ζελεδάκια κάνναβης, μια κίνηση που έχει προκαλέσει συζητήσεις. Τα συγκεκριμένα προϊόντα έχουν βρεθεί στο επίκεντρο αντιδράσεων, ειδικά μετά την παρέμβαση της βρετανικής Αρχής Διαφημιστικών Προτύπων (ASA).

Εμίλ Χέσκεϊ: Από τα γήπεδα στις διαφημίσεις

Ο Εμίλ Χέσκεϊ, ο οποίος σήμερα είναι 48 ετών, ήταν ένας από τους βασικούς πρωταγωνιστές στο αγγλικό ποδόσφαιρο για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Φορώντας τις φανέλες της Λέστερ, της Λίβερπουλ και άλλων συλλόγων, κατάφερε να κατακτήσει τίτλους και να αγωνιστεί ακόμα και σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Η παρουσία του στα γήπεδα ήταν έντονη, με τον ίδιο να αποτελεί έναν αναγνωρίσιμο επιθετικό.

Το 2000, συγκεκριμένα τον Μάρτιο, η Λίβερπουλ προχώρησε στην απόκτησή του, δαπανώντας περίπου 14 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή η μεταγραφή, για τον τότε 22χρονο επιθετικό, αποτέλεσε την ακριβότερη στην ιστορία του συλλόγου εκείνη την εποχή, υπογραμμίζοντας την αξία και τις προσδοκίες που υπήρχαν για τον Χέσκεϊ.

Η νέα του δραστηριότητα και οι αντιδράσεις

Το λαμπρό ποδοσφαιρικό παρελθόν του Εμίλ Χέσκεϊ μοιάζει πλέον αρκετά μακρινό, καθώς ο παλαίμαχος αθλητής έχει επιλέξει να προωθεί αμφιλεγόμενα προϊόντα. Ο ίδιος διαφημίζει ζελεδάκια κάνναβης, δηλώνοντας ότι τον βοηθούν να κοιμηθεί. Ωστόσο, αυτή η προσωπική του μαρτυρία δεν έχει μειώσει τις αντιδράσεις που συνοδεύουν τα συγκεκριμένα προϊόντα.

Οι διαφημίσεις αυτές έχουν προκαλέσει έντονο προβληματισμό, καθώς τα προϊόντα κάνναβης συχνά βρίσκονται στο μικροσκόπιο των ρυθμιστικών αρχών. Η συμμετοχή ενός τόσο γνωστού προσώπου στην προώθησή τους έχει φέρει το θέμα στο προσκήνιο, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των εν λόγω συμπληρωμάτων.

Η παρέμβαση της βρετανικής Αρχής Διαφημιστικών Προτύπων (ASA)

Η βρετανική Αρχή Διαφημιστικών Προτύπων (Advertising Standards Authority – ASA) δέχτηκε καταγγελία σχετικά με τις διαφημίσεις της εταιρείας SupremeCBD. Στις διαφημίσεις αυτές, υποστηριζόταν ότι τα προϊόντα της εταιρείας μπορούσαν να θεραπεύσουν συμπτώματα άγχους και κατάθλιψης, κάτι που κρίθηκε προβληματικό από την Αρχή.

Η ASA επισήμανε ότι οι διαφημίσεις δημιουργούσαν την εντύπωση πως τα προϊόντα της SupremeCBD ήταν ικανά να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση ή τη διαχείριση του χρόνιου άγχους και της κατάθλιψης. Αυτή η διατύπωση θεωρήθηκε παραπλανητική και αβάσιμη, καθώς έδινε υποσχέσεις για ιατρικά οφέλη χωρίς την απαραίτητη τεκμηρίωση.

Ισχυρισμοί για θεραπεία και σύγκριση με συνταγογραφούμενα φάρμακα

Πέρα από τους γενικούς ισχυρισμούς, οι διαφημίσεις της SupremeCBD περιλάμβαναν και πιο συγκεκριμένες αναφορές, υποστηρίζοντας ότι τα προϊόντα της ήταν αποτελεσματικότερα στην αντιμετώπιση του άγχους και της κατάθλιψης σε σύγκριση με τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα που χορηγούνται με ιατρική συνταγή. Αυτή η άμεση αντιπαραβολή προκάλεσε την έντονη αντίδραση της ASA.

Η βρετανική αρχή έκρινε ότι η προώθηση των προϊόντων ως θεραπείας για την κατάθλιψη και το χρόνιο άγχος, ειδικά σε άμεση σύγκριση με συνταγογραφούμενα φάρμακα, θα μπορούσε να αποθαρρύνει τους ανθρώπους από το να αναζητήσουν την ενδεδειγμένη ιατρική θεραπεία. Η ASA υπογράμμισε ότι η χρόνια κατάθλιψη και το άγχος είναι σοβαρές καταστάσεις που απαιτούν ιατρική παρακολούθηση και όχι αυτοθεραπεία με μη εγκεκριμένα προϊόντα.

Συνεχείς παραβάσεις και καταχώριση στη δημόσια λίστα

Λόγω των επανειλημμένων παραβάσεων των διαφημιστικών κανόνων του Ηνωμένου Βασιλείου, η ASA προχώρησε σε περαιτέρω ενέργειες. Τον Ιούνιο, η Αρχή συμπεριέλαβε την εταιρεία Supreme CBD Ltd στη δημόσια λίστα των εταιρειών που δεν συμμορφώνονται με τους διαφημιστικούς κανονισμούς.

Αυτή η καταχώριση στη δημόσια λίστα αποτελεί μια σημαντική κίνηση, καθώς ενημερώνει το κοινό για τις εταιρείες που παραβιάζουν συστηματικά τους κανόνες διαφήμισης. Η απόφαση αυτή τονίζει τη σοβαρότητα των παραβάσεων της SupremeCBD και την ανάγκη για προστασία των καταναλωτών από παραπλανητικούς ισχυρισμούς, ιδίως όταν αυτοί αφορούν την υγεία.

Με πληροφορίες από: Athletiko