Ο προπονητής του Άρη, Μιχάλης Γρηγορίου, προχώρησε σε δηλώσεις στη Nova ενόψει της αναμέτρησης της ομάδας του με τον Ολυμπιακό για την 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Ο κ. Γρηγορίου υπογράμμισε τον υψηλό βαθμό δυσκολίας του αγώνα, τονίζοντας ότι οι παίκτες του θα πρέπει να επιδείξουν σχεδόν αλάνθαστη απόδοση για να διεκδικήσουν τη νίκη. Παράλληλα, απηύθυνε κάλεσμα στον κόσμο του Άρη να δώσει μαζική παρουσία στο γήπεδο και να στηρίξει την προσπάθεια της ομάδας.

Η αγωνιστική κατάσταση του Άρη και οι προσδοκίες

Ο Μιχάλης Γρηγορίου ξεκίνησε τις δηλώσεις του αναφερόμενος στην τρέχουσα κατάσταση του Άρη, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την πορεία της ομάδας. «Είμαστε πολύ καλά και ψυχολογικά και βαθμολογικά», δήλωσε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε ότι η ομάδα βρίσκεται στις θέσεις που επιθυμεί να είναι προς το παρόν, ενώ παράλληλα προσβλέπει σε ακόμα υψηλότερες θέσεις στον πίνακα της βαθμολογίας.

Ο προπονητής του Άρη εξέφρασε την ευχή και την ελπίδα του ότι η ομάδα θα καταφέρει να διατηρήσει τη θετική της πορεία και να συνεχίσει να έχει ανάλογη συνέχεια σε όλα αυτά τα επιτυχημένα στοιχεία που έχει επιδείξει μέχρι στιγμής. Η καλή κατάσταση της ομάδας αποτελεί ένα σημαντικό εφόδιο ενόψει των επερχόμενων αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Ο βαθμός δυσκολίας της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό

Στη συνέχεια, ο Μιχάλης Γρηγορίου επικεντρώθηκε στον επικείμενο αγώνα με τον Ολυμπιακό, τονίζοντας τον μεγάλο βαθμό δυσκολίας που αυτός συνεπάγεται. Ο προπονητής του Άρη υπογράμμισε την ανάγκη η ομάδα του να είναι αλάνθαστη καθ’ όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, προκειμένου να έχει πιθανότητες να διεκδικήσει ένα θετικό αποτέλεσμα. Τόνισε ότι μόνο με ένα εξαιρετικό παιχνίδι θα μπορέσουν να δώσουν συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα που έχουν πετύχει.

Ο κ. Γρηγορίου αναφέρθηκε στην ποιότητα του αντιπάλου, επισημαίνοντας ότι ο Ολυμπιακός διαθέτει «πολύ καλή ατομική ποιότητα». Επιπλέον, σημείωσε ότι από την ανάληψη των καθηκόντων του νέου προπονητή, η ομάδα του Ολυμπιακού έχει αποκτήσει μια διαφορετική εικόνα στον αγωνιστικό χώρο. Περιέγραψε τον Ολυμπιακό ως μια ομάδα που «δεν σου συγχωρεί το παραμικρό λάθος», κάτι που καθιστά την ανάγκη για συγκέντρωση και αψεγάδιαστη απόδοση ακόμα πιο επιτακτική για τον Άρη.

Τα στοιχεία που απαιτούνται για τη νίκη

Προκειμένου ο Άρης να μπορέσει να πάρει αυτό που θέλει από την αναμέτρηση, ο Μιχάλης Γρηγορίου έθεσε συγκεκριμένες απαιτήσεις από τους παίκτες του. Επανέλαβε την ανάγκη να είναι η ομάδα «αλάνθαστη» και να μπορέσει να είναι «καθοριστική σε σημεία του παιχνιδιού» που θα πρέπει να βγάλει πράγματα στην έδρα της. Αυτό υποδηλώνει την ανάγκη για αποτελεσματικότητα τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση, εκμεταλλευόμενη τις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν.

Ο προπονητής ζήτησε από τους ποδοσφαιριστές του να επιδείξουν γενικά «υψηλά στάνταρ απόδοσης» καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα. Η διατήρηση υψηλής απόδοσης σε όλες τις γραμμές και καθ’ όλη τη διάρκεια των ενενήντα λεπτών θεωρείται κλειδί για την επιτυχία απέναντι σε έναν τόσο απαιτητικό αντίπαλο όπως ο Ολυμπιακός.

Έκκληση για μαζική στήριξη από τον κόσμο

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο Μιχάλης Γρηγορίου απηύθυνε για μία ακόμη φορά θερμή έκκληση στον κόσμο του Άρη να στηρίξει την ομάδα με την παρουσία του στο γήπεδο. Χαρακτήρισε τον αγώνα ως «πρώτης τάξεως ευκαιρία» για τους φιλάθλους να έρθουν και να παρακολουθήσουν από κοντά την προσπάθεια που καταβάλλουν οι παίκτες.

Ο προπονητής τόνισε τη σημασία της παρουσίας των φιλάθλων, δηλώνοντας: «Τον έχουμε ανάγκη, τον θέλουμε δίπλα μας». Υπογράμμισε επίσης ότι «προφανώς όλοι γνωρίζουν τη δυναμική του κόσμου του Άρη», αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η ατμόσφαιρα του γηπέδου στην απόδοση της ομάδας. Η μαζική στήριξη θεωρείται κρίσιμη για να ενισχυθεί η ψυχολογία των παικτών και να τους δοθεί ώθηση στον δύσκολο αγώνα.

Με πληροφορίες από: Athletiko