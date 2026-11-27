Ο Παναθηναϊκός πήρε το «διπλό» απέναντι στον Μίλωνα με 3-0 σετ, συνεχίζοντας το αήττητο σερί του και στην 6η αγωνιστική της Novibet Volley League. Η νίκη αυτή διατήρησε τους «πράσινους» στην κορυφή της βαθμολογίας, όντας η μοναδική ομάδα της Λίγκας που παραμένει αήττητη. Πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο κεντρικός Νικολάι Κόλεφ.

Η επικράτηση του «τριφυλλιού» και η κορυφή της βαθμολογίας

Η ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου κατέκτησε μια άνετη νίκη με 3-0 σετ απέναντι στον Μίλωνα, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της στο πρωτάθλημα. Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να βρίσκεται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, έχοντας πλέον 6 νίκες σε 6 αγώνες και συνολικά 16 βαθμούς. Είναι η μοναδική ομάδα που διατηρεί το απόλυτο στην Novibet Volley League.

Στη δεύτερη και τρίτη θέση της βαθμολογίας ακολουθούν ο Φλοίσβος Members Paron και ο Πανιώνιος Betsson αντίστοιχα. Ο Φλοίσβος Members Paron έχει 13 βαθμούς, ενώ ο Πανιώνιος Betsson έχει συγκεντρώσει 11 βαθμούς. Και οι δύο ομάδες μετρούν 4 νίκες και 1 ήττα η καθεμία μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα.

Στατιστικά στοιχεία του αγώνα και οι προπονητές

Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε εντυπωσιακά στατιστικά στοιχεία κατά τη διάρκεια του αγώνα, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 8 άσους και 16 μπλοκ. Αυτή η επίδοση υπογραμμίζει την αποτελεσματικότητα της ομάδας τόσο στο σερβίς όσο και στην άμυνα πάνω στο φιλέ.

Από την άλλη πλευρά, η ομάδα του Μίλωνα, υπό την καθοδήγηση του προπονητή Κώστα Χριστοφιδέλη, κατέγραψε μόλις 2 μπλοκ και κανέναν άσο. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού είναι ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος, ο οποίος είδε την ομάδα του να εφαρμόζει με επιτυχία το αγωνιστικό της πλάνο.

Η εξέλιξη του πρώτου σετ

Στο πρώτο σετ, ο Παναθηναϊκός πήρε από την αρχή το προβάδισμα, δημιουργώντας γρήγορα μια σημαντική διαφορά. Έφτασε σε ένα «ασφαλές» σημείο με +10, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 6-16. Ο Μίλωνας προσπάθησε να αντιδράσει, με τον Ερνάντεζ να κερδίζει μπλοκ άουτ, αλλά ο Νίλσεν διατήρησε τη διαφορά στο +9.

Μετά από διαδοχικά λάθη, το σκορ έγινε 11-19. Ο Ερνάντεζ μείωσε για τους γηπεδούχους σε 13-21, όμως ο Κόλεφ από το κέντρο πέτυχε ξανά το +10, φτάνοντας το σκορ στο 13-23. Ο Παναθηναϊκός πήρε το setball και, έπειτα από μία χαμένη ευκαιρία, ο Γιάντσουκ με επίθεση στη μικρή διαγώνιο διαμόρφωσε το τελικό 14-25, κάνοντας το 0-1 στα σετ.

Η μάχη του δεύτερου σετ

Το δεύτερο σετ ξεκίνησε δυναμικά, με τις δύο ομάδες να παραμένουν ισόπαλες μέχρι το 9-9. Στη συνέχεια, οι «πράσινοι» κατάφεραν να αποκτήσουν προβάδισμα με άσο του Νίλσεν, φτάνοντας το σκορ στο 8-11. Ο Σπίριτο διατήρησε τη διαφορά στο +3 με ένα μονό μπλοκ, ενώ ο Γκάσμαν από το κέντρο πέτυχε το 10-13.

Ένα λάθος του Αγκάμεζ έδωσε στον Παναθηναϊκό προβάδισμα +4. Το «τριφύλλι» ξέφυγε περαιτέρω με 13-18 χάρη σε άσο του Ανδρεόπουλου. Ακολούθησαν διαδοχικά διπλά μπλοκ με πρωταγωνιστή τον Κόλεφ, ανεβάζοντας το σκορ στο 13-21. Ο Νίλσεν πέτυχε το +8 και, μετά από διαδοχικά λάθη, το σκορ έγινε 17-24. Με φιλέ του Ερνάντεζ, ο Παναθηναϊκός κέρδισε το σετ με 17-25.

Το τρίτο σετ και οι επόμενες αναμετρήσεις

Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυναμικά και στο τρίτο σετ, με άσο του Γιάντσουκ για το 2-4 και μπλοκ του Κόλεφ για το 4-7. Η διαφορά παρέμεινε υπέρ του Παναθηναϊκού, με τους Γιάντσουκ και Νίλσεν να συμβάλλουν στο 7-12. Μετά από λάθη των γηπεδούχων και οργανωμένες επιθέσεις, η διαφορά έφτασε στο +7.

Οι «πράσινοι» συνέχισαν την πίεση, πετυχαίνοντας δύο διαδοχικά μπλοκ στα οποία πρωταγωνίστησε και πάλι ο Κόλεφ, διαμορφώνοντας το 10-19. Το σετ ολοκληρώθηκε με άσο του Σπίριτο, εξασφαλίζοντας την άνετη επικράτηση του Παναθηναϊκού και σε αυτό το σετ, σφραγίζοντας έτσι τη νίκη με 3-0.

Για την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος, ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί το Σάββατο 05/12 τον Πανιώνιο Betsson. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο κλειστό του Μετς στις 19:00. Την ίδια ημέρα, ο Μίλωνας θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Καλαμάτα.

Με πληροφορίες από: Athletiko