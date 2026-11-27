Ο Σάσα Βεζένκοφ αναδείχθηκε για ακόμη μία φορά σε μεγάλο πρωταγωνιστή, οδηγώντας την Εθνική Βουλγαρίας σε σημαντική νίκη επί της Δανίας με σκορ 87-84. Ο διεθνής άσος, αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης, παραχώρησε δηλώσεις σε μέσο της πατρίδας του, όπου αναφέρθηκε τόσο στην απόδοσή του όσο και στις ανησυχίες που εξέφρασε ο Ολυμπιακός για τη σωματική του υγεία, δεδομένου του απαιτητικού προγράμματος.

Η καθοριστική παρουσία του Βεζένκοφ

Ο Σάσα Βεζένκοφ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη νίκη της Εθνικής Βουλγαρίας επί της Δανίας, με την ομάδα του να επικρατεί με 87-84. Ο Βούλγαρος φόργουορντ συνέβαλε καθοριστικά στην επικράτηση, συγκεντρώνοντας 27 πόντους, έξι ριμπάουντ και τρεις ασίστ. Η παρουσία του ήταν κομβική για την επίτευξη του θετικού αποτελέσματος, το οποίο κρίθηκε ιδιαίτερα σημαντικό για την πορεία της ομάδας.

Ο αστέρας του Ολυμπιακού είχε ταξιδέψει άμεσα για να ενταχθεί στην αποστολή της Εθνικής του ομάδας, λίγο μετά τη νίκη των «ερυθρόλευκων» επί της Χάποελ, η οποία είχε διεξαχθεί στις 25 Νοεμβρίου με σκορ 104-79. Η άμεση μετάβαση και η συμμετοχή του στους αγώνες της Βουλγαρίας υπογράμμισαν την αφοσίωσή του στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του.

Οι ανησυχίες του Ολυμπιακού και η επιθυμία του παίκτη

Στις δηλώσεις του, ο Σάσα Βεζένκοφ αποκάλυψε ότι οι άνθρωποι του Ολυμπιακού εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με τη σωματική του υγεία. Οι φόβοι των Πειραιωτών σχετίζονταν με τη δύσκολη συνέχεια των αναμετρήσεων, τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων, που ακολουθεί για την ομάδα τους. Το βαρύ πρόγραμμα των αγώνων προκάλεσε προβληματισμό για την επιβάρυνση του παίκτη.

Παρόλα αυτά, ο διεθνής άσος ξεκαθάρισε στους «ερυθρόλευκους» την έντονη επιθυμία του να στηρίξει τις προσπάθειες της Εθνικής Βουλγαρίας. Ο Βεζένκοφ τόνισε ότι ποτέ δεν του έχουν δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, επιβεβαιώνοντας τη στήριξη και την κατανόηση από την πλευρά της ελληνικής ομάδας, παρά τις εύλογες ανησυχίες τους για την κατάσταση του αθλητή.

Το απαιτητικό πρόγραμμα και η σωματική κόπωση

Ο Σάσα Βεζένκοφ αναφέρθηκε ανοιχτά στην σωματική του κατάσταση, δηλώνοντας ότι ήταν εμφανές το πώς ένιωθε, έχοντας αγωνιστεί σε δύο παιχνίδια μέσα σε ένα 24ωρο. Αυτή η συνεχής επιβάρυνση αποτελεί μέρος του απαιτητικού προγράμματος που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες αθλητές. Ο ίδιος δήλωσε ότι, όση κούραση κι αν υπήρχε, έδωσε τον καλύτερό του εαυτό στο παρκέ.

Ο Βούλγαρος φόργουορντ σημείωσε πως ο αγώνας με τη Δανία ήταν το έκτο παιχνίδι του μέσα σε διάστημα 11 ημερών, γεγονός που καθιστά φυσιολογική την αίσθηση της κόπωσης. Παρά το βαρύ πρόγραμμα, ο Βεζένκοφ υπογράμμισε ότι οι αθλητές γνωρίζουν το πρόγραμμά τους και πρέπει απλώς να προσέχουν τους εαυτούς τους και να κάνουν αυτό που αγαπούν, χωρίς να παραπονιούνται.

Στόχοι και στήριξη από τους φιλάθλους

Στις δηλώσεις του, ο Σάσα Βεζένκοφ εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη νίκη, παρά το γεγονός ότι η ομάδα δεν έπαιξε καλά. «Δεν παίξαμε καλά, αλλά κερδίσαμε και αυτό είναι το πιο σημαντικό», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι στο παρελθόν έχουν παίξει καλά χωρίς να πετύχουν τον στόχο τους. Το μόνο που έχει σημασία, όπως είπε, είναι η νίκη.

Ο επόμενος στόχος για την Εθνική Βουλγαρίας είναι το παιχνίδι με τη Ρουμανία, το οποίο μπορεί να της δώσει μια θέση στα κανονικά προκριματικά. Ο Βεζένκοφ τόνισε την ανάγκη για χρόνο και υπομονή, καθώς η ομάδα δεν έχει παίξει ακόμα όλοι μαζί, αλλά παράλληλα απαιτούνται και αποτελέσματα. Ο απώτερος στόχος είναι να μπουν στα κανονικά προκριματικά και να διεκδικήσουν την πρόκριση στο Ευρωμπάσκετ, με την υπόσχεση ότι θα προσπαθήσουν να τα καταφέρουν.

Τέλος, ο Σάσα Βεζένκοφ ευχαρίστησε τους φιλάθλους που βρέθηκαν στο γήπεδο, δείχνοντας την αγάπη τους για το μπάσκετ και τη στήριξή τους σε αυτή την καινούργια ομάδα. Παρατήρησε μάλιστα ότι, παρόλο που την ίδια ημέρα οι βουλγαρικές ποδοσφαιρικές ομάδες αγωνίζονταν στην Ευρώπη, ο κόσμος έδειξε ότι βλέπει κάτι στην ομάδα μπάσκετ, επιλέγοντας να βρίσκεται στην αίθουσα για να τους υποστηρίξει.

Με πληροφορίες από: Athletiko