Ο Εργκίν Αταμάν, ο γνωστός Τούρκος προπονητής, προέβη σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απαντώντας σε δημοσίευμα της γαλλικής αθλητικής εφημερίδας L’Équipe. Η εφημερίδα είχε χαρακτηρίσει ρατσιστικές τις δηλώσεις του σχετικά με τους κανονισμούς της FIBA και τη συμμετοχή ξένων παικτών στις εθνικές ομάδες. Ο Αταμάν θέλησε να ξεκαθαρίσει τη θέση του, υποστηρίζοντας πως η αναφορά σε «μαύρο παίκτη» δεν είχε ρατσιστική διάσταση, αλλά αποτελούσε έκφραση που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της μπασκετικής ορολογίας.

Η απάντηση του Εργκίν Αταμάν στην L’Équipe

Ο Εργκίν Αταμάν επέλεξε να απαντήσει μέσω Instagram και άλλων μέσων κοινωνικής δικτύωσης στη γαλλική εφημερίδα L’Équipe. Το δημοσίευμα της εφημερίδας είχε χαρακτηρίσει ως «ρατσισμό» την κριτική του προπονητή για τους κανονισμούς της FIBA που αφορούν το δικαίωμα συμμετοχής παικτών στις εθνικές ομάδες.

Στην απάντησή του, ο Αταμάν δήλωσε χαρακτηριστικά: «Αυτή είναι η απάντησή μου στη γνωστή γαλλική αθλητική εφημερίδα L’Équipe, η οποία δημοσίευσε την κριτική μου για τους κανονισμούς της FIBA σχετικά με το δικαίωμα συμμετοχής παικτών, χαρακτηρίζοντάς την ως ρατσισμό».

Η διευκρίνιση για τον όρο «μαύρος παίκτης»

Ο Τούρκος προπονητής θέλησε να διευκρινίσει τη χρήση του όρου «μαύρος παίκτης» (Black player), τον οποίο χρησιμοποίησε στις αρχικές του δηλώσεις. Όπως εξήγησε, πρόκειται για μια συνηθισμένη έκφραση στην μπασκετική ορολογία και δεν φέρει καμία ρατσιστική χροιά.

Ο Αταμάν υπογράμμισε ότι απορρίπτει κατηγορηματικά αυτή τη σκόπιμη κατηγορία της L’Équipe. Τόνισε πως ως προπονητής, καθ’ όλη τη διάρκεια της 30ετούς καριέρας του, έχει συνεργαστεί με παίκτες όλων των εθνικοτήτων και γλωσσών, διατηρώντας σταθερά καλές σχέσεις μαζί τους.

Το παρασκήνιο των αρχικών δηλώσεων και η περίπτωση Μπιμπέροβιτς

Η δήλωση του Εργκίν Αταμάν είχε σκοπό να επιστήσει την προσοχή σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα: το γεγονός ότι ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, ο οποίος αγωνίζεται στην Τουρκία από την παιδική του ηλικία, έχει τουρκικές ρίζες και νιώθει ότι ανήκει σε αυτή τη χώρα, δεν επιτρέπεται να εκπροσωπήσει την εθνική ομάδα της Τουρκίας βάσει του σχετικού καθεστώτος συμμετοχής.

Για τον ίδιο ακριβώς λόγο, ο προπονητής επεσήμανε πώς άλλες χώρες έχουν επωφεληθεί από παρόμοιες διατάξεις συμμετοχής υπό ανάλογες συνθήκες, αναδεικνύοντας έτσι την ανισότητα που θεωρεί ότι υπάρχει στους κανονισμούς της FIBA.

Η αντίδραση του Εβάν Φουρνιέ

Για τις αρχικές δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν είχε αντιδράσει και ο Εβάν Φουρνιέ. Ο Γάλλος καλαθοσφαιριστής είχε σχολιάσει χαρακτηριστικά: «Τι σχέση έχει το χρώμα του δέρματος με την εθνικότητα;».

Η προσωπική στάση του Τούρκου προπονητή

Ο Εργκίν Αταμάν ξεκαθάρισε την προσωπική του στάση απέναντι στον ρατσισμό. Ως άνθρωπος που ήταν πάντα περήφανος για το έθνος του και που έχει βιώσει ο ίδιος περιστασιακά τον ρατσισμό, δήλωσε ότι αντιμετώπιζε πάντα όλα τα έθνη με σεβασμό.

Ο Τούρκος προπονητής τόνισε ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να ανεχτεί τον ρατσισμό ή να κάνει ένα σχόλιο με σκοπό να μεταφέρει ένα τέτοιο νόημα. Ολοκληρώνοντας την απάντησή του, δήλωσε: «Υποβάλλω με σεβασμό αυτή τη δήλωση προς ενημέρωση του κοινού».

Με πληροφορίες από: Newsit, Athletiko