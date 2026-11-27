Ήττα για τον ΠΑΟΚ στο EHF European Cup, μάχη πρόκρισης στη ρεβάνς της Μίκρας

Ο ΠΑΟΚ γνώρισε την ήττα με σκορ 38-29 από τη Ραχμάτ Χασρόν στο πρώτο σκέλος της φάσης των «32» του EHF European Cup. Η αναμέτρηση διεξήχθη στη Μίκρα, με τον «δικέφαλο του βορρά» να μην μπαίνει όπως θα ήθελε στον τρίτο γύρο της διοργάνωσης. Πλέον, οι «ασπρόμαυροι» στρέφουν την προσοχή τους στον επαναληπτικό αγώνα, με στόχο να ανατρέψουν το εις βάρος τους σκορ και να διεκδικήσουν την πρόκριση.

Η εξέλιξη του πρώτου ημιχρόνου

Η Ραχμάτ Χασρόν μπήκε δυναμικά στον αγώνα, παίρνοντας από νωρίς το προβάδισμα με 6-2. Η ομάδα του Ισραήλ διατήρησε ένα +4 καθ’ όλη τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, δυσκολεύοντας το έργο του ΠΑΟΚ. Οι Θεσσαλονικείς κυνήγησαν στο σκορ, φτάνοντας μέχρι το 12-9.

Λίγο πριν το τέλος του πρώτου μέρους, οι τυπικά γηπεδούχοι ξέφυγαν με +6, διαμορφώνοντας το σκορ σε 16-10. Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να πιέσει και να μειώσει τη διαφορά, καταφέρνοντας να φτάσει στο 16-13, βρίσκοντας λύσεις στην επίθεση. Ωστόσο, η Ραχμάτ Χασρόν σκόραρε ξανά, κλείνοντας το ημίχρονο με 17-13.

Το δεύτερο μέρος και η τελική διαφορά

Στο δεύτερο ημίχρονο, η ομάδα του Μαϊμόν ανέβασε ρυθμούς και αύξησε τη διαφορά. Στο ξεκίνημα του δεύτερου μισού, η Ραχμάτ Χασρόν ξέφυγε με +7, πετυχαίνοντας το 23-16. Παρά την πίεση από την ομάδα του Μπάμπη Ανανιάδη, η Ισραηλινή ομάδα κατάφερε όχι μόνο να διατηρήσει το προβάδισμα, αλλά και να το διευρύνει.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» μείωσε σε 25-20, προσπαθώντας να ανακάμψει όσο υπήρχε περιθώριο χρόνου. Η Χασρόν ήλεγξε το παιχνίδι και πήρε ξανά προβάδισμα με επτά τέρματα, φτάνοντας στο 29-22 στο 48ο λεπτό. Ο ΠΑΟΚ δεν είχε απαντήσεις στην επίθεση, με τη Ραχμάτ Χασρόν να ανοίγει περαιτέρω τη διαφορά στα 10 γκολ (33-23 στο 52ο λεπτό) και να φτάνει στην επικράτηση με τελικό σκορ 38-29.

Οι συνθέσεις των ομάδων και οι σκόρερ

Για τη Ραχμάτ Χασρόν, υπό την καθοδήγηση του Μαϊμόν, αγωνίστηκαν οι Λούτσιν (1), Ραντόικοβιτς (9), Τούρκενιτζ (7), Μοτόλα (9), Πάβλοβιτς (6), Γκόλντστάιν (2), Σαρφάτι (2), Μελούλ, Γκούρμαν, Γιόνις, Καρμόν, Μποντενχάιμερ (2), Βάινμαν, Ρέσνικ και Μασράκι.

Από την πλευρά του ΠΑΟΚ, με προπονητή τον Πελεκίδη, συμμετείχαν οι Άρσιτς, Ομάρ (6), Κυριακίδης (4), Τζωρτζίνης (3), Σεχάτα (3), Τεμελκόσκι (1), Ραγκάμπ (4), Κατσούνης, Τσάκαλος (1), Ελευθεριάδης (1), Μπάτζιος (1), Κερλίδης, Μπόνσιακ (2), Σίνα (3), Τοζακίδης και Καλίλ.

Το κρίσιμο έργο της ρεβάνς

Μετά την ήττα, το έργο του «δικεφάλου του βορρά» δυσκολεύει σημαντικά ενόψει της πρόκρισης στους «16» του EHF European Cup. Ο ΠΑΟΚ χρειάζεται οπωσδήποτε τη νίκη στον επαναληπτικό αγώνα και μάλιστα με διαφορά πάνω από δέκα γκολ. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μετρά το σύνολο των τερμάτων στα δύο παιχνίδια και όχι οι μεμονωμένες νίκες.

Η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 28 Νοεμβρίου. Οι δύο ομάδες θα αγωνιστούν και πάλι στο κλειστό της Μίκρας. Η ώρα έναρξης του αγώνα αναφέρεται στις 17:00, ενώ άλλη πηγή αναφέρει τις 16:30.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta