Η 27η Νοεμβρίου αποτελεί πλέον μια ημερομηνία ορόσημο για ολόκληρο τον οργανισμό του μπασκετικού ΠΑΟΚ, καθώς συμπληρώνεται ένας χρόνος από την ημέρα που, το 2025, επισημοποιήθηκε το μεγάλο deal που έφερε τον Τέλη Μυστακίδη στη Θεσσαλονίκη. Δεν θα ήταν υπερβολή να ειπωθεί ότι πρόκειται για τη στιγμή που άλλαξε τον ρου της ιστορίας του «Δικεφάλου του Βορρά». Ο κ. Μυστακίδης βρίσκεται στο «τιμόνι» του ΠΑΟΚ εδώ και 365 μέρες, διάστημα κατά το οποίο έχουν επέλθει πολλές αλλαγές στον σύλλογο της Θεσσαλονίκης.

Η κατάσταση πριν την έλευση του Μυστακίδη

Προτού εμφανιστεί το ενδιαφέρον του κ. Μυστακίδη, τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους, ο ΠΑΟΚ αντιμετώπιζε αμέτρητους προβληματισμούς, μπόλικη διοικητική αστάθεια και μια αγωνιστική κάθοδο. Ο σύλλογος, για να φτάσει σε αυτή την αλλαγή, είχε περάσει από μια δύσκολη περίοδο, με έναν κόσμο που διψούσε για διάκριση από τη δεκαετία του '90.

Μέχρι εκείνη τη στιγμή, ο ΠΑΟΚ «έτρεχε» χάρη στον Θανάση Χατζόπουλο, ο οποίος έδινε μια διαρκή μάχη για τον εξορθολογισμό της ομάδας. Η ομάδα απέδιδε όσο άντεχε μέσα στα παρκέ, ενώ ο κ. Μυστακίδης κλήθηκε να αναλάβει ένα κλαμπ που είχε ήδη ξεκινήσει τη σεζόν του. Άπαντες θα θυμούνται το συγκινητικό «αντίο» του κ. Χατζόπουλου, ο οποίος έδωσε τη θέση του στην ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον.

Πρώτες κινήσεις και αγωνιστική αναβάθμιση

Οι πρώτες ενέργειες του Τέλη Μυστακίδη έδειξαν αμέσως τη διάθεση για άμεση αγωνιστική αναβάθμιση του μπασκετικού ΠΑΟΚ. Προχώρησε στην ενίσχυση του ρόστερ με την απόκτηση σημαντικών παικτών, όπως οι Μπριν Ταϊρί, Τίμι Άλεν και Πάτρικ Μπέβερλι. Αργότερα, προστέθηκε στην ομάδα και ο Κλίφορντ Ομορούγι, ενισχύοντας περαιτέρω το δυναμικό του συλλόγου.

Την ίδια στιγμή, ο ΠΑΟΚ προχώρησε σε εκτεταμένες διοικητικές και οργανωτικές ανακατατάξεις. Νέα πρόσωπα στελέχωσαν καίριες θέσεις της ΚΑΕ, σηματοδοτώντας μια ευρύτερη αναδιάρθρωση με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία του οργανισμού.

Αλλαγές στην τεχνική ηγεσία

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς, υπήρξαν σημαντικές αλλαγές και στην τεχνική ηγεσία της ομάδας. Οι δρόμοι του ΠΑΟΚ χωρίστηκαν με τον Γιούρι Ζντοβτς, και στη συνέχεια ο Παντελής Μπούτσκο ανέλαβε τα ηνία της τεχνικής καθοδήγησης του συλλόγου. Αυτές οι κινήσεις αντανακλούσαν την προσπάθεια για βελτιστοποίηση της αγωνιστικής εικόνας.

Μια από τις πιο σημαντικές εξελίξεις ήταν η ένταξη του Αντρέα Τρινκιέρι στον οργανισμό. Τον Μάρτιο του 2026, ο Ιταλός προπονητής εντάχθηκε επίσημα, αναλαμβάνοντας αρχικά συμβουλευτικά καθήκοντα. Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, κ. Μυστακίδης, χειρίστηκε επί προσωπικού την υπόθεση του Τρινκιέρι, επικοινώνησε απευθείας μαζί του, πραγματοποίησε προσωπικές συναντήσεις και ανέλαβε ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις που οδήγησαν στη συμφωνία των δύο πλευρών.

Η συγκεκριμένη διαδικασία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δεδομένου ότι δεν συνηθίζουν όλοι οι ιδιοκτήτες μεγάλων συλλόγων να εμπλέκονται τόσο άμεσα στην επιλογή του προπονητή τους. Αυτό υπογραμμίζει το προσωπικό ενδιαφέρον και την αφοσίωση του κ. Μυστακίδη στο μέλλον του μπασκετικού ΠΑΟΚ.

Η δημιουργία του προπονητικού κέντρου

Ένα από τα πιο απτά έργα που ανακοινώθηκαν και υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου είναι η δημιουργία του προπονητικού κέντρου. Η ανακοίνωση για τη δημιουργία του έγινε στις αρχές Μαΐου του 2026. Ο χώρος για το κέντρο είχε αγοραστεί από τον ίδιο τον κ. Μυστακίδη και βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση από ένα ξενοδοχείο ιδιοκτησίας του, στα ανατολικά της Θεσσαλονίκης.

Το έργο αυτό απέκτησε επίσημα «σάρκα και οστά» την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τον σύλλογο. Με την ολοκλήρωση του προπονητικού κέντρου, ο ΠΑΟΚ έχει πλέον τη δυνατότητα να προπονείται σε έναν πραγματικό «στολίδι», προσφέροντας σύγχρονες εγκαταστάσεις στους αθλητές του.

Με πληροφορίες από: Athletiko