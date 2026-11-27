Η ΑΕΚ απέκτησε Τσέιβις και Καλαϊτζάκη, διαθέτοντας πλέον το νούμερο ένα και το νούμερο τρία σε ranking στο BCL

Η ΑΕΚ πραγματοποίησε σημαντικές κινήσεις ενίσχυσης την Παρασκευή 27/11, ανακοινώνοντας την απόκτηση δύο παικτών. Η Ένωση έκανε γνωστή την ένταξη του Καρλ Τσέιβις στο δυναμικό της, ο οποίος αναμένεται να καλύψει το κενό που άφησε ο Νόλεϊ. Λίγες ώρες αργότερα, επισημοποιήθηκε και η απόκτηση του Γιώργου Καλαϊτζάκη, προσθέτοντας ακόμη ένα όνομα στο ρόστερ της ομάδας.

Η προσθήκη του Καρλ Τσέιβις

Ο Καρλ Τσέιβις έρχεται στην ΑΕΚ ως μια πολυδιάστατη λύση, ικανός να προσφέρει τόσο στη θέση «3» (σμολ φόργουορντ) όσο και στη θέση «4» (πάουερ φόργουορντ). Ο παίκτης αυτός, ο οποίος προηγουμένως αγωνιζόταν για τη Σαλόν, μια φινλανδική ομάδα, αποτελούσε έναν από τους πυλώνες της μαζί με τον Γουόκερ. Η απόκτησή του θεωρείται κίνηση ουσίας, καθώς φέρνει στην ομάδα ένα «πολυεργαλείο» που μπορεί να συνεισφέρει σε πολλούς τομείς του παιχνιδιού.

Η παρουσία του Τσέιβις στην Ένωση αναμένεται να προσδώσει την ποιότητα που έλειπε από τη θέση του σμολ φόργουορντ κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σεζόν. Ο Νόλεϊ, ο οποίος δεν κατάφερε να πείσει με την απόδοσή του στη θέση «3», αποτελεί πλέον παρελθόν για την ομάδα.

Κορυφαία παρουσία στο Basketball Champions League

Με την ένταξη του Καρλ Τσέιβις, η ΑΕΚ διαθέτει πλέον στο ρόστερ της δύο από τους κορυφαίους παίκτες σε αξιολόγηση στο Basketball Champions League. Συγκεκριμένα, η «Βασίλισσα» έχει στην κατοχή της τον πρώτο και τον τρίτο παίκτη στην κατάταξη του φετινού BCL, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό δίδυμο.

Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ βρίσκεται στην κορυφή της αξιολόγησης της διοργάνωσης, με 25.3 μονάδες. Ο Καρλ Τσέιβις ακολουθεί στην τρίτη θέση της ίδιας κατάταξης, με 22.75 μονάδες. Ανάμεσα στους δύο παίκτες της ΑΕΚ, στην δεύτερη θέση της αξιολόγησης, βρίσκεται ο Αντάμα Σανόγκο.

Η επιθετική δύναμη του διδύμου

Πέρα από την υψηλή τους αξιολόγηση, οι Φρανκ Μπάρτλεϊ και Καρλ Τσέιβις ξεχωρίζουν και για την επιθετική τους συνεισφορά. Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ έχει «στρογγυλοκαθίσει» στην πρώτη θέση των σκόρερ του BCL, με μέσο όρο 25.6 πόντους ανά παιχνίδι. Συνεχίζει έτσι την εξαιρετική του πορεία από την περσινή σεζόν, κατά την οποία αναδείχθηκε MVP της διοργάνωσης.

Από την πλευρά του, ο Καρλ Τσέιβις συγκαταλέγεται στην πρώτη δεκάδα των σκόρερ του BCL, καταλαμβάνοντας τη δέκατη θέση. Ο μέσος όρος πόντων του ανέρχεται στους 19.7 ανά παιχνίδι. Και οι δύο παίκτες έχουν την ικανότητα να απειλήσουν το αντίπαλο καλάθι τόσο από κοντινή απόσταση όσο και από το τρίποντο, καθιστώντας τους απρόβλεπτους για τις αντίπαλες άμυνες.

Ο ρόλος τους στην περιφέρεια της ΑΕΚ

Το νέο δίδυμο αναμένεται να δεσπόζει στην περιφέρεια της ΑΕΚ, με τον Φρανκ Μπάρτλεϊ να αγωνίζεται ως σούτινγκ γκαρντ και τον Καρλ Τσέιβις ως σμολ φόργουορντ. Η παρουσία τους προσθέτει σημαντική ενέργεια και ανεβάζει την ομάδα κατά τη διάρκεια των αγώνων, στοιχεία που επιθυμεί ο προπονητής Ντράγκαν Σάκοτα.

Οι δύο παίκτες φημίζονται για την ικανότητά τους να κάνουν πολλά πράγματα μέσα στο παρκέ και να συνεισφέρουν σε διάφορους τομείς του παιχνιδιού. Η απόκτησή τους έρχεται σε μια στιγμή που η ομάδα αναζητούσε ενίσχυση, ειδικά στη θέση «3», όπου ο Τσέιβις αναμένεται να καλύψει το κενό που δημιουργήθηκε.

Με πληροφορίες από: Gazzetta