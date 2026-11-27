Ο Παναιτωλικός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ηρακλή. Η ομάδα του Αγρινίου ανακοίνωσε την αποστολή της για τον αγώνα που θα διεξαχθεί το απόγευμα του Σαββάτου, με τον προπονητή Γιώργο Πετράκη να καλείται να διαχειριστεί σημαντικές ελλείψεις.

Η προετοιμασία και η αναμέτρηση στο Καυτανζόγλειο

Οι «κυανοκίτρινοι» έχουν πλέον ολοκληρώσει τις προπονήσεις τους, εστιάζοντας στην επικείμενη αναμέτρηση με τον Ηρακλή. Ο αγώνας, που αποτελεί μέρος της 12ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League, είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί εκτός έδρας, στο ιστορικό Καυτανζόγλειο Στάδιο.

Η σέντρα έχει οριστεί για το απόγευμα του Σαββάτου, στις 17:00, στις 28 Νοεμβρίου. Η αναμέτρηση αυτή είναι κρίσιμη για τον Παναιτωλικό, ο οποίος επιδιώκει ένα θετικό αποτέλεσμα, παρά τις δυσκολίες που προκύπτουν από τις απουσίες βασικών παικτών.

Οι σημαντικές απουσίες για τον Γιώργο Πετράκη

Ο τεχνικός του Παναιτωλικού, Γιώργος Πετράκης, βρίσκεται αντιμέτωπος με αρκετά προβλήματα, καθώς ορισμένοι παίκτες δεν συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή για τον αγώνα με τον Ηρακλή. Συγκεκριμένα, εκτός των επιλογών του προπονητή έμειναν οι Οπόκου, Μεχία, Μαυρίας, Γκράναθ, Γαλιάτσος, Τζενεπό, Σατσιάς και Παπαζώης.

Η απουσία αυτών των ποδοσφαιριστών αναμένεται να επηρεάσει τα πλάνα της ομάδας, καθώς πρόκειται για σημαντικά στελέχη του ρόστερ. Ο Γιώργος Πετράκης καλείται να βρει λύσεις και να αναπροσαρμόσει την τακτική του, προκειμένου να καλύψει τα κενά που δημιουργούνται.

Τα προβλήματα τραυματισμών

Πέρα από τους παίκτες που έμειναν εκτός αποστολής για άλλους λόγους, υπάρχουν και δύο περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών. Ο Θυμιάνης δεν είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση, καθώς έχει υποστεί μία κάκωση στο γόνατο, γεγονός που τον θέτει εκτός μάχης.

Επιπλέον, ο Μπάσι αντιμετωπίζει μία ενόχληση στον δικέφαλο μυ, κάτι που τον ανάγκασε επίσης να μείνει εκτός της αποστολής των Αγρινιωτών. Οι τραυματισμοί αυτοί προσθέτουν επιπλέον δυσκολίες στον Γιώργο Πετράκη, ο οποίος θα πρέπει να διαχειριστεί ένα περιορισμένο ρόστερ για το κρίσιμο παιχνίδι.

Η αναλυτική αποστολή του Παναιτωλικού

Παρά τις σημαντικές απουσίες, ο Γιώργος Πετράκης έχει στη διάθεσή του ένα σύνολο παικτών που θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη για την αναμέτρηση. Η αναλυτική αποστολή του Παναιτωλικού, όπως ανακοινώθηκε, περιλαμβάνει τους εξής ποδοσφαιριστές:

Αλμπάνης, Άλεξιτς, Αποστολόπουλος, Μπάντζι, Μπρέγκου, Εράκοβιτς, Εστεμπάν, Γκοτζάι, Κόγιτς, Κουτσερένκο, Μανρίκε, Νακάμπα, Νικολάου, Όλσον, Παρδαλός, Προδρομίτης, Σμυρλής, Σουμά, Στάγιτς, Ξενόπουλος. Αυτοί οι είκοσι παίκτες θα αποτελέσουν τις επιλογές του προπονητή για τον αγώνα της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Με πληροφορίες από: Athletiko