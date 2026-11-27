Η 10η αγωνιστική της Elite League ξεκίνησε την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου με δύο αναμετρήσεις, μία στην Κομοτηνή και μία στην Κρήτη. Ο ΓΑΣ Κομοτηνής πανηγύρισε μια ευρεία νίκη επί του Κοροίβου με σκορ 103-73, ενώ ο Κρόνος επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα, επικρατώντας εκτός έδρας της Αναγέννησης Αρκαλοχωρίου με 68-58. Το πρόγραμμα της αγωνιστικής θα συνεχιστεί το Σάββατο και θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα.

Ο θρίαμβος του ΓΑΣ Κομοτηνής επί του Κοροίβου

Ο Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή συνέχισε το νικηφόρο σερί του, επιβάλλοντας τον ρυθμό του στον αγώνα απέναντι στον Κόροιβο. Η ομάδα της Κομοτηνής επικράτησε με το εντυπωσιακό 103-73, έχοντας τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης από το ξεκίνημα μέχρι το τέλος. Με αυτή τη νίκη, ο ΓΑΣ Κομοτηνής έφτασε τις έξι επιτυχίες στη φετινή Elite League, ενώ οι Ηλείοι του Κοροίβου υποχώρησαν στο ρεκόρ 3-7.

Στην αναμέτρηση, ο προπονητής του ΓΑΣ Κομοτηνής, Λιόγας, είδε τους παίκτες του να αποδίδουν εξαιρετικά. Ο Πέιν ξεχώρισε με 22 πόντους (με 1 τρίποντο), ακολουθούμενος από τον Τουλούπη με 12 πόντους (2 τρίποντα) και τους Βίκτορ και Περρή με 11 πόντους έκαστος (με 1 και 2 τρίποντα αντίστοιχα). Ο Λαγός σημείωσε 10 πόντους, ενώ οι Σπυριδονίδης και Σπρίντζιος πρόσθεσαν 9 πόντους ο καθένας. Ο Δρέλλας συνεισέφερε 8 πόντους (1 τρίποντο), ο Μόρας 6, ο Βλάσσης 3 (1 τρίποντο) και ο Ανδρέου 2. Ο Λυκογιάννης δεν σημείωσε πόντους.

Από την πλευρά του Κοροίβου, υπό τις οδηγίες του προπονητή Λεβεντούρη, οι Άντερσον και Κάτζος ήταν οι πρώτοι σκόρερ με 18 πόντους ο καθένας, με τον Κάτζο να έχει 4 τρίποντα και τον Άντερσον 2. Ο Ο’ Μπάνον πρόσθεσε 10 πόντους, ενώ οι Τσαφαράς, Κοκορέλης και Κιόσια σημείωσαν από 7 πόντους ο καθένας, με τον Τσαφαρά να έχει 1 τρίποντο. Ο Τάταρης πέτυχε 4 πόντους και ο Αδαμόπουλος 2. Οι Τζουανόπουλος και Μπάκναλ δεν σκόραραν. Τον αγώνα διαιτήτευσαν οι Αναστασιάδης Β., Λουλουδιάδης και Παπαγερίδης, με παρατηρητή τον Αποστολίδη.

Η επιστροφή του Κρόνου στις επιτυχίες στο Αρκαλοχώρι

Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, ο Kronos BC Plasis κατάφερε να επιστρέψει στις επιτυχίες, επικρατώντας εκτός έδρας της Αναγέννησης Αρκαλοχωρίου με 68-58. Η ομάδα του Κρόνου διατήρησε το προβάδισμά της σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, διαχειριζόμενη αποτελεσματικά τις προσπάθειες των Κρητικών να ανατρέψουν το σκορ. Αυτή η σημαντική νίκη αποτελεί το τρίτο θετικό αποτέλεσμα του Κρόνου σε δέκα αγωνιστικές, με την Αναγέννηση να έχει πλέον το ίδιο ρεκόρ.

Για τον Kronos BC Plasis, υπό την καθοδήγηση του προπονητή Ξιούρα, ο Παπαδιονυσίου ήταν ο κορυφαίος σκόρερ με 16 πόντους (2 τρίποντα). Ο Τσουργιάννης πρόσθεσε 11 πόντους, ενώ οι Γκρέκας και Γράβας σημείωσαν από 10 πόντους ο καθένας, με τον Γκρέκα να έχει 1 τρίποντο. Ο Κιούσης συνεισέφερε 9 πόντους (1 τρίποντο), ο Δέλγας 6 πόντους (2 τρίποντα), και οι Τζιάλλας και Παλουκάκος από 3 πόντους ο καθένας (με 1 τρίποντο αντίστοιχα).

Από την πλευρά της Αναγέννησης Αρκαλοχωρίου, με προπονητή τον Παπαδάκη, ο Άλμπουρι ήταν ο πρώτος σκόρερ με 21 πόντους. Ο Μπράντλεϊ σημείωσε 9 πόντους, ενώ ο Κουρέπης πρόσθεσε 8 πόντους (1 τρίποντο). Οι Κογιώνης και Πρέκας συνεισέφεραν από 6 πόντους ο καθένας, με τον Πρέκα να έχει 1 τρίποντο. Ο Αλεξιάδης σημείωσε 5 πόντους (1 τρίποντο) και ο Ιωακειμίδης 3 πόντους (1 τρίποντο). Οι Γιαννούλτσης και Πετράκης δεν σκόραραν.

Η συνέχεια του προγράμματος της 10ης αγωνιστικής

Η 10η αγωνιστική της Elite League, η οποία ξεκίνησε με τις αναμετρήσεις σε Κομοτηνή και Κρήτη, θα συνεχιστεί με το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματός της το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, με τους αγώνες να ξεκινούν στις 17:00. Η αυλαία της αγωνιστικής θα πέσει τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, με μία τελευταία αναμέτρηση.

Συγκεκριμένα, την Δευτέρα, στις 20:30, θα διεξαχθεί ο αγώνας ανάμεσα στην Kerakoll ΑΓΕΧ και τον Πανιώνιο Cosmorama Travel. Αυτό το παιχνίδι θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής, προσφέροντας στους φιλάθλους ακόμα μία αναμέτρηση υψηλού ενδιαφέροντος.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta