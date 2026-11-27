Ο Τορνίκε Σενγκέλια αγωνίστηκε παρά τον χαμό της γιαγιάς του – Το συγκινητικό μήνυμα του Ακίλε Πολονάρα

Ο Τορνίκε Σενγκέλια, ο παίκτης της Dubai BC και διεθνής με την Εθνική Γεωργίας, αγωνίστηκε κανονικά απέναντι στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, παρά το γεγονός ότι έμαθε για τον θάνατο της γιαγιάς του κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του με προορισμό την Ελλάδα. Η απόφασή του να παίξει και η συγκινητική του στάση μετά τη νίκη της ομάδας του προκάλεσαν κύμα συμπαράστασης, με τον Ακίλε Πολονάρα να του αποδίδει φόρο τιμής.

Η απώλεια και η απόφαση να αγωνιστεί

Ο «Τόκο» Σενγκέλια βρέθηκε αντιμέτωπος με μια βαθιά προσωπική απώλεια λίγο πριν από τον αγώνα της Εθνικής Γεωργίας στην Αθήνα. Συγκεκριμένα, πληροφορήθηκε τον θάνατο της γιαγιάς του ενώ βρισκόταν καθ' οδόν για την Ελλάδα, όπου επρόκειτο να αγωνιστεί.

Παρά το βαρύ πένθος, ο Γεωργιανός διεθνής επέλεξε να αγωνιστεί για την Εθνική του ομάδα, δείχνοντας αξιοσημείωτη δύναμη ψυχής και αφοσίωση. Η παρουσία του στο παρκέ, υπό αυτές τις συνθήκες, αποτέλεσε ένα γεγονός που συγκίνησε πολλούς.

Η εντυπωσιακή του εμφάνιση στο παρκέ

Στον αγώνα που διεξήχθη στο T-Center, ο Τορνίκε Σενγκέλια πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση, παρά το προσωπικό του δράμα. Σημείωσε 25 πόντους, συνέλεξε 11 ριμπάουντ και μοίρασε 5 ασίστ, συμβάλλοντας καθοριστικά στην απόδοση της ομάδας του.

Η συνολική του παρουσία στο παρκέ, η οποία διήρκεσε 43 λεπτά και 48 δευτερόλεπτα, του απέφερε 26 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης. Η Εθνική Γεωργίας κατάφερε να πάρει μια σημαντική εκτός έδρας νίκη στην Αθήνα, επικρατώντας με σκορ 88-92 στις 26 Νοεμβρίου.

Οι στιγμές μετά τη νίκη και η συγκίνηση

Μετά το τέλος του αγώνα και τους πανηγυρισμούς των Γεωργιανών διεθνών για το «διπλό» τους, ο Τορνίκε Σενγκέλια παρέμεινε σχεδόν ανέκφραστος. Η κάμερα τον «έπιασε» τη στιγμή που προσπαθούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, αρνούμενος να αγκαλιάσει τους συμπαίκτες του και χωρίς να «ξεσπάσει» σε πανηγυρισμούς.

Λίγα λεπτά αργότερα, μια φωτογραφία του Σενγκέλια, στην οποία φαινόταν συγκινημένος και κοιτούσε αποσβολωμένος το κενό, έγινε viral. Η Εθνική Γεωργίας είχε πραγματοποιήσει μια επική ανατροπή με τον ίδιο να πρωταγωνιστεί, και όλοι όσοι βρίσκονταν στην αποστολή των νικητών του αφιέρωσαν την σημαντική αυτή νίκη.

Ο φόρος τιμής από τον Ακίλε Πολονάρα

Ανάμεσα στους χιλιάδες ανθρώπους που «υποκλίθηκαν» στον σπουδαίο «Τόκο» ήταν και ο Ακίλε Πολονάρα. Ο Ιταλός παλαίμαχος φόργουορντ, ο οποίος το 2025 διαγνώσθηκε με λευχαιμία, εξέφρασε τη συμπαράστασή του και τον θαυμασμό του για τον Γεωργιανό παίκτη.

Ο Πολονάρα αναδημοσίευσε ένα Story της Stoiximan στο Instagram, το οποίο περιείχε τη φράση «Eyes never lie, respect, Toko». Με αυτό τον τρόπο, ο Ιταλός αθλητής αναγνώρισε τη δύναμη και την αφοσίωση του Σενγκέλια, αποδίδοντάς του τον ανάλογο φόρο τιμής.

Η φράση «Eyes never lie»

Η συγκεκριμένη πρόταση, «Eyes never lie», που χρησιμοποιήθηκε στο μήνυμα προς τον Τορνίκε Σενγκέλια, έχει τις ρίζες της στον κινηματογράφο. Προέρχεται από την εμβληματική ταινία «Scarface» του 1983.

Στην ταινία αυτή, πρωταγωνιστής ήταν ο Αλ Πατσίνο, ο οποίος υποδύθηκε τον χαρακτηριστικό ρόλο του Τόνι Μοντάνα. Η αναφορά αυτή προσέδωσε επιπλέον βαρύτητα στο μήνυμα συμπαράστασης προς τον Γεωργιανό παίκτη.

Με πληροφορίες από: Athletiko