Ο Άρης ετοιμάζεται να δοκιμάσει το αγωνιστικό του σχήμα 4-4-2 και στα παιχνίδια υψηλότερου βαθμού δυσκολίας, μετά την ικανοποιητική του εφαρμογή σε προηγούμενες αναμετρήσεις. Η πρώτη μεγάλη δοκιμασία αναμένεται να είναι ο εντός έδρας αγώνας με τον Ολυμπιακό, ο οποίος θα διεξαχθεί στο «Novibet Stadium Κλεάνθης Βικελίδης» σε περίπου 48 ώρες. Ο προπονητής Μιχάλης Γρηγορίου καλείται να λάβει τις τελικές του αποφάσεις τόσο για τα πρόσωπα όσο και για τον σχηματισμό της ομάδας.

Η επιμονή στο 4-4-2

Ο έμπειρος τεχνικός του Άρη, Μιχάλης Γρηγορίου, έχει επιδείξει εμπιστοσύνη και επιμονή στο σχήμα με δύο επιθετικούς, το 4-4-2, ξεκινώντας από την εντός έδρας ισοπαλία με τον Ηρακλή. Αυτή η προσέγγιση εφαρμόστηκε έως και το δεύτερο ημίχρονο του πρόσφατου αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης, όπου η ομάδα επανήλθε στις «εργοστασιακές ρυθμίσεις» μετά από ένα πρώτο ημίχρονο με διαφορετική διάταξη.

Συγκεκριμένα, στο πρώτο μέρος του αγώνα στην Τρίπολη, ο Γρηγορίου είχε χρησιμοποιήσει σχήμα με τρεις παίκτες στον άξονα, τους Χόνγκλα, Μπασίρου και τον Γένσεν σε προωθημένο ρόλο. Ωστόσο, φάνηκε να μετανοεί για αυτή την επιλογή, καθώς στο δεύτερο ημίχρονο επανέφερε το 4-4-2. Η απόδοση της ομάδας έδειξε ότι το γκρουπ έχει συνηθίσει να αγωνίζεται με αυτό το σύστημα.

Αγωνιστικά δεδομένα και απουσίες

Ενόψει του κρίσιμου αγώνα με τον Ολυμπιακό, υπάρχει μία μόνο αμφιβολία σχετικά με τη διαθεσιμότητα του συνόλου των ποδοσφαιριστών. Ο Ούρος Ράσιτς φαίνεται να έχει λίγες πιθανότητες συμμετοχής, καθώς ακολούθησε θεραπεία και δεν πάτησε στο χορτάρι την Δευτέρα 27 Νοεμβρίου.

Η παρουσία του στο γήπεδο θα αποτελέσει έκπληξη, δεδομένου ότι δεν έχει προπονηθεί εδώ και περίπου δύο εβδομάδες. Αυτό σημαίνει ότι τα «κουκιά είναι μετρημένα» για τον Μιχάλη Γρηγορίου όσον αφορά τις αποφάσεις του τόσο για τα πρόσωπα που θα αγωνιστούν όσο και για τον τελικό σχηματισμό της ομάδας.

Πλεονεκτήματα και αριθμοί του 4-4-2

Το σχήμα 4-4-2, αν και εμπεριέχει αριθμητικό μειονέκτημα στον άξονα του γηπέδου, φαίνεται να εξυπηρετεί την πίεση στην πρώτη γραμμή άμυνας του Άρη. Παράλληλα, οδηγεί στη δημιουργία περισσότερων προϋποθέσεων στην επίθεση, προσφέροντας μια πιο επιθετική προσέγγιση στο παιχνίδι.

Σε σύνολο επτά αγώνων όπου εφαρμόστηκε αυτό το σύστημα, οι «κίτρινοι» κατέγραψαν πέντε νίκες. Κατά τη διάρκεια αυτών των παιχνιδιών, σημείωσαν συνολικά 12 γκολ, ενώ το παθητικό τους ανήλθε στα επτά τέρματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν κατάφεραν να σκοράρουν στη Λιβαδειά, ούτε απέναντι στον Ηρακλή, αν και στον τελευταίο αγώνα είχαν πάνω από 20 τελικές προσπάθειες και αρκετά xgoals.

Η δοκιμή στα ντέρμπι και οι σκέψεις του προπονητή

Η εντός έδρας αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό θεωρείται η στιγμή της δοκιμής του 4-4-2 σε παιχνίδι υψηλότερου βαθμού δυσκολίας. Σε προηγούμενες αναμετρήσεις με δυνατούς αντιπάλους, όπως η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, ο Άρης είχε παραταχθεί με τρεις παίκτες στον άξονα και τον Τίνο Καντεβέρε στην κορυφή της επίθεσης.

Παρόλο που ο Μιχάλης Γρηγορίου προχώρησε σε δοκιμές κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, το πιθανότερο είναι να χρησιμοποιήσει το σχήμα που του εξασφάλισε νίκες και αγωνιστική σταθερότητα. Στις σκέψεις του ενδεχομένως να «μετρήσει» και η απουσία των Τσικίνιο και Έσε από την πλευρά του Ολυμπιακού, δύο ποδοσφαιριστών με κομβικό ρόλο στον άξονα των Πειραιωτών. Οι «ερυθρόλευκοι» στον πρόσφατο αγώνα με τη Μίλαν έπαιξαν με πεντάδα στην άμυνα και δύο παίκτες στον άξονα, ενώ στον προηγούμενο αγώνα για το ελληνικό Πρωτάθλημα, Φορτούνης και Ζότα Σίλβα εναλλάσσονταν σε άξονα και άκρα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta