Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR κατήγγειλε επίσημα την ΚΑΕ Ολυμπιακός στη EuroLeague, μετά από γεγονότα που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του αγώνα των Πειραιωτών με τη Χάποελ Τελ Αβίβ. Η αναμέτρηση, η οποία διεξήχθη στις 25 Νοεμβρίου στην SUNEL Arena με τελικό σκορ 104-79 υπέρ του Ολυμπιακού, αποτέλεσε το πεδίο για υβριστικά συνθήματα και την ανάρτηση πανό, σύμφωνα με την καταγγελία των «πρασίνων».

Οι λόγοι της καταγγελίας και τα πρόσωπα-στόχοι

Οι βασικοί λόγοι που οδήγησαν την ΚΑΕ Παναθηναϊκός στην καταγγελία αφορούν υβριστικά συνθήματα που ακούστηκαν από την κερκίδα. Αυτά τα συνθήματα είχαν ως αποδέκτες τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρη Γιαννακόπουλο, τον Πρόεδρο της EuroLeague, Ντέγιαν Μποντιρόγκα, καθώς και τους Μάνο Παπαδόπουλο και Δημήτρη Ιτούδη. Επιπλέον, υπήρξαν συνθήματα που στόχευαν γενικότερα τον Παναθηναϊκό.

Πέρα από τα συνθήματα, στην κερκίδα των «ερυθρόλευκων» υψώθηκε και ένα πανό. Το πανό αυτό περιείχε σύνθημα σε βάρος του συμβούλου της ισραηλινής ομάδας, ενώ συγκεκριμένα αναφερόταν και κατά του Μάνου Παπαδόπουλου. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός υποστήριξε ότι δεν υπήρξε καμία ανακοίνωση ή προσπάθεια προκειμένου το πανό να κατέβει.

Το επίμαχο πανό και η απουσία προειδοποιήσεων

Σύμφωνα με την καταγγελία των «πρασίνων», το επίμαχο πανό παρέμεινε αναρτημένο σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης της 14ης αγωνιστικής της EuroLeague. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το περιεχόμενό του να είναι ορατό τόσο στην τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα, όσο και σε δημοσιεύματα του Τύπου που ακολούθησαν.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός διατύπωσε τις ενστάσεις της προς τη διοργανώτρια αρχή της EuroLeague, υποστηρίζοντας πως δεν υπήρξε καμία ηχητική προειδοποίηση από τα μεγάφωνα του γηπέδου, παρά την παρουσία του πανό και των συνθημάτων. Αυτή η απουσία παρέμβασης αποτελεί ένα από τα σημεία της καταγγελίας.

Συνθήματα βίας και η σύνδεση με προηγούμενα επεισόδια

Ιδιαίτερη μνεία στην καταγγελία πραγματοποιείται στα συνθήματα που ακούστηκαν από τις κερκίδες με αποδέκτη τον Ταϊρίκ Τζόουνς. Αυτά τα συνθήματα, όπως αναφέρεται, περιείχαν παροτρύνσεις για χρήση σωματικής βίας, κάτι που οι άνθρωποι του «τριφυλλιού» υποστηρίζουν ότι αποτελεί επιδοκιμασία της βίας από τους φίλους του Ολυμπιακού.

Η πλευρά του Παναθηναϊκού συνδέει το εν λόγω συμβάν με ένα επεισόδιο έντασης που είχε σημειωθεί την περσινή αγωνιστική περίοδο. Συγκεκριμένα, αναφέρεται στο περιστατικό που έλαβε χώρα κοντά στον χώρο των αποδυτηρίων ανάμεσα στον Αμερικανό σέντερ, Ταϊρίκ Τζόουνς, και τον Κέντρικ Ναν, κατά τη διάρκεια του πέμπτου τελικού της Stoiximan GBL στο ΣΕΦ.

Αίτημα για διερεύνηση και κυρώσεις

Η επίσημη καταγγελία του Παναθηναϊκού στη EuroLeague αφορά περιστατικά τα οποία, σύμφωνα με τους «πράσινους», δεν έχουν καταγραφεί στο φύλλο αγώνα από τους διαιτητές της αναμέτρησης. Για τον λόγο αυτό, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ζήτησε με αυτόν τον τρόπο από τη διοργανώτρια αρχή να γίνει περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

Προς επίρρωση των ισχυρισμών της, η πλευρά του Παναθηναϊκού προσκόμισε βίντεο από το ματς της 14ης αγωνιστικής της EuroLeague στη SUNEL Arena. Μέσω αυτής της διαδικασίας, οι «πράσινοι» ουσιαστικά ζητούν την τιμωρία του Ολυμπιακού και την επιβολή αυστηρών κυρώσεων για τα συμβάντα που καταγγέλλουν.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta, Newsit