Η Βίρτους Μπολόνια γνωστοποίησε μέσω επίσημης ανακοίνωσής της ότι σε λίγες ημέρες θα δώσει τον τελευταίο της αγώνα στην εμβληματική PalaDozza. Η ομάδα της Basket City ετοιμάζεται να αφήσει πίσω της το ιστορικό γήπεδο και να μεταφερθεί στο υπερσύγχρονο Unipoll Hall. Αυτή η αλλαγή σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για τον ιταλικό σύλλογο, με την τελευταία αναμέτρηση στην παλιά έδρα να είναι προγραμματισμένη για τις αρχές Δεκεμβρίου.

Ο τελευταίος αγώνας στην ιστορική PalaDozza

Ο «τελευταίος χορός» της Βίρτους Μπολόνια στην PalaDozza θα πραγματοποιηθεί στις 3 Δεκεμβρίου, στις 22:00, με αντίπαλο την Παρτίζαν. Αυτή η εντός έδρας αναμέτρηση θα είναι η τελευταία που θα φιλοξενήσει το ιστορικό γήπεδο για την τοπική ομάδα. Η ανακοίνωση του συλλόγου αναφέρθηκε σε αυτό το παιχνίδι ως ένα ξεχωριστό γεγονός, καθώς το κλαμπ της Basket City αποχαιρετά την παλιά του έδρα.

Η PalaDozza, γνωστή και ως «μικρό Μάντισον» από τους κατοίκους της Βόρειας Ιταλίας, άνοιξε τις πύλες της το 1957. Για δεκαετίες, υπήρξε το «σπίτι» της Βίρτους Μπολόνια, φιλοξενώντας αμέτρητες αναμετρήσεις και χαρίζοντας μοναδικές στιγμές στους φιλάθλους της. Πλέον, το γήπεδο θα πάψει να αποτελεί την επίσημη έδρα της ομάδας.

Η νέα εποχή στο Unipoll Hall

Αφού ηχήσει η κόρνα λήξης του αγώνα με την Παρτίζαν, ένα νέο κεφάλαιο θα ανοίξει για τη Βίρτους Μπολόνια. Η ομάδα θα μετακομίσει στο νέο της γήπεδο, το Unipoll Hall, το οποίο χαρακτηρίζεται ως ένας υπερσύγχρονος χώρος. Το Unipoll Hall βρίσκεται επίσης στην Μπολόνια και έχει σχεδιαστεί για να φιλοξενεί περίπου 11.000 ανθρώπους σε κάθε αγώνα της Βίρτους.

Τα εγκαίνια της νέας έδρας θα πραγματοποιηθούν στις 11 Δεκεμβρίου, με την ομάδα του Άλεξ Μούμπρου να υποδέχεται τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Αυτή η αναμέτρηση θα είναι για τη 16η αγωνιστική της EuroLeague και θα σηματοδοτήσει την επίσημη έναρξη της λειτουργίας του Unipoll Hall ως έδρας της Βίρτους Μπολόνια. Οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο θα έχουν την ευκαιρία να αγωνιστούν για πρώτη φορά στο νέο τους «σπίτι» μπροστά στους φιλάθλους τους.

Το «μικρό Μάντισον» και η Basket City

Η PalaDozza έχει αποκτήσει το προσωνύμιο «μικρό Μάντισον», μια ονομασία που της έχουν δώσει οι κάτοικοι της Βόρειας Ιταλίας, αναδεικνύοντας την ιστορική της σημασία και την ατμόσφαιρα που δημιουργούνταν στους αγώνες. Αυτό το προσωνύμιο υπογραμμίζει τον ιδιαίτερο δεσμό που έχει αναπτυχθεί μεταξύ του γηπέδου, της ομάδας και της τοπικής κοινωνίας.

Η Μπολόνια είναι ευρέως γνωστή ως «Basket City», ένα προσωνύμιο που αντικατοπτρίζει την πλούσια παράδοση και την αγάπη της πόλης για το μπάσκετ. Η Βίρτους Μπολόνια, ως μία από τις εμβληματικές ομάδες της πόλης, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της παράδοσης. Η μετακόμιση σε μια νέα και πιο σύγχρονη έδρα έρχεται να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία της ομάδας στην ευρωπαϊκή σκηνή, διατηρώντας παράλληλα την ταυτότητά της ως εκπρόσωπος της «Basket City».

Συγκινητική ανάρτηση για το «τελευταίο χορό»

Η ομάδα της Βίρτους Μπολόνια εξέφρασε τη συγκίνησή της για το τελευταίο παιχνίδι στην PalaDozza μέσω μιας ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ανάρτηση περιλάμβανε το μήνυμα: «???????????? ???????????????? ????????????????????. Il sipario sta per chiudersi su un capitolo speciale. Un’ultima volta al PalaDozza, tutti insieme ????????». Αυτό το μήνυμα αναδεικνύει το συναισθηματικό βάρος της αποχώρησης από ένα γήπεδο που έχει συνδεθεί άρρηκτα με την ιστορία του συλλόγου.

Η ανταπόκριση των φιλάθλων ήταν άμεση, με το παιχνίδι απέναντι στην Παρτίζαν να είναι ήδη sold-out. Αυτό δείχνει την αφοσίωση του κοινού και την επιθυμία του να αποχαιρετήσει την PalaDozza με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γεμίζοντας τις κερκίδες για την τελευταία φορά. Η παρουσία του κόσμου αναμένεται να δημιουργήσει μια μοναδική ατμόσφαιρα σε αυτόν τον ιστορικό αγώνα.

Με πληροφορίες από: Athletiko