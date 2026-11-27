Τυπικά πλέον, η Stoiximan Super League ενέκρινε το αίτημα για αναβολή του ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, το οποίο είχε αρχικά οριστεί για το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Οι «ερυθρόλευκοι» αποφάσισαν να κάνουν χρήση του σχετικού δικαιώματός τους, οδηγώντας στην αναβολή της σημαντικής αναμέτρησης.

Η αναβολή του ντέρμπι και η αρχική ημερομηνία

Η απόφαση για την αναβολή του αγώνα Ολυμπιακός - ΑΕΚ, που επρόκειτο να διεξαχθεί στις 5 Δεκεμβρίου, έχει πλέον λάβει επίσημη μορφή με την έγκριση από την Stoiximan Super League. Η αναμέτρηση, η οποία είχε προγραμματιστεί να φιλοξενηθεί στο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», μετατίθεται για μεταγενέστερο χρόνο.

Ο Ολυμπιακός προχώρησε στην υποβολή του αιτήματος αναβολής, κάνοντας χρήση ενός δικαιώματος που προβλέπεται από τους κανονισμούς. Η έγκριση του αιτήματος αυτού από την διοργανώτρια αρχή σημαίνει ότι το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην εξεύρεση της νέας ημερομηνίας διεξαγωγής του ντέρμπι, δεδομένων των απαιτητικών προγραμμάτων των δύο συλλόγων.

Περιορισμένες διαθέσιμες ημερομηνίες εντός του 2026

Η αναζήτηση για μία νέα ημερομηνία διεξαγωγής της αναμέτρησης παρουσιάζει δυσκολίες, καθώς οι διαθέσιμες ημέρες εντός του 2026 είναι περιορισμένες. Αυτό οφείλεται στις πολλαπλές υποχρεώσεις που έχουν οι δύο ομάδες σε διάφορες διοργανώσεις, τόσο σε εγχώριο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα των Ολυμπιακού και ΑΕΚ είναι ιδιαίτερα φορτωμένο, περιλαμβάνοντας αγώνες για το πρωτάθλημα, το Κύπελλο Ελλάδας, αλλά και τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις στις οποίες συμμετέχουν. Αυτή η πυκνότητα των αγώνων καθιστά την εύρεση ενός κενού στην αγωνιστική τους ατζέντα μία περίπλοκη διαδικασία για τους αρμόδιους φορείς.

Η πιθανότερη ημερομηνία διεξαγωγής του ντέρμπι

Ως η πιθανότερη ημερομηνία για τη διεξαγωγή του αναβληθέντος ντέρμπι εξετάζεται η 23η Δεκεμβρίου. Αυτή η ημερομηνία τοποθετείται δύο ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα, προσφέροντας ένα πιθανό «παράθυρο» στο βεβαρημένο πρόγραμμα των δύο ομάδων.

Ωστόσο, η επιλογή της 23ης Δεκεμβρίου δεν είναι οριστική και εξαρτάται από μία σημαντική προϋπόθεση, η οποία συνδέεται άμεσα με την πορεία των Ολυμπιακού και ΑΕΚ σε άλλη εγχώρια διοργάνωση. Η εξέλιξη αυτή είναι κρίσιμη για τον τελικό ορισμό της αναμέτρησης.

Η κρίσιμη προϋπόθεση για τον ορισμό της 23ης Δεκεμβρίου

Η διεξαγωγή του ντέρμπι στις 23 Δεκεμβρίου θα καταστεί εφικτή μόνο υπό την προϋπόθεση ότι τόσο ο Ολυμπιακός όσο και η ΑΕΚ θα έχουν τερματίσει στην πρώτη τετράδα της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Αυτό σημαίνει ότι η πορεία τους στην 5η αγωνιστική της συγκεκριμένης διοργάνωσης είναι καθοριστική για την τύχη της αναμέτρησης του πρωταθλήματος.

Σε περίπτωση που μία εκ των δύο ομάδων, ή και οι δύο, δεν καταφέρουν να βρεθούν εντός της πρώτης τετράδας της League Phase του Κυπέλλου, τότε θα χρειαστεί να αναζητηθεί άλλη διαθέσιμη ημερομηνία. Ο λόγος είναι ότι το διήμερο 22-23 Δεκεμβρίου έχουν οριστεί τα playoffs της διοργάνωσης, στα οποία θα συμμετάσχουν οι σύλλογοι που θα καταλάβουν τις θέσεις από την 5η έως τη 12η του ομίλου, σε μονή νοκ άουτ αναμέτρηση. Επομένως, η παρουσία οποιασδήποτε εκ των δύο ομάδων σε αυτά τα playoffs θα καθιστούσε αδύνατη τη διεξαγωγή του ντέρμπι την ίδια περίοδο.

Με πληροφορίες από: Athletiko